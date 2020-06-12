Güne Başlarken | 12 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Risk taşımayan ülkelerle uçuşların başlatılmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir" denildi.

Fenerbahçe, bugün Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu’nda oynayacağı Süper Lig 27’nci hafta maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Güne Dair Notlar

12 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,83 TL, euro ise 7,71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 18°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 14°C, 25°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 19°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 33°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Yazın kilo aldırmayan serinletici içecekler

Yaz gelince kilo aldırmayan yiyecekler kadar kilo aldırmayan içeceklere de yönelmeye başlıyoruz. Konu serinletici içecekler olunca da besleyiciliği ve serinletici olması ayrı bir önem kazanıyor. Kilo aldırmayan içecekler deyince pek çoğumuz soğuk kahvelere kaçıyor, serinletici içeceklerin sağlıklı olması kriterini atlayabiliyoruz. Kilo aldırmayan içeceklerde esas nokta şeker içermemesi ve olabildiğince meyve ve sebzelerden oluşması. Herbalife Nutrition Danışman Diyetisyeni Berrin Yiğit hem serinleten içecek tarifleri verdi Hem kilo almayayım, hem serinleyeyim diyorsanız işte yazın kilo aldırmayan 4 serinletici içecek!

Serinleten yeşil dev

Ferahlatan soğuk çay

Detoks suyu

Avokadolu kefir

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Kızıl Elmas (Star TV), İğne İplik (TRT 1)

Dizi önerisi: Jadotville Kuşatması

Film önerisi: Jarhead (2005)

Kitap önerisi: Körfez Savaşı - Eric Laurent, Pierre Salinger

Günlük burç yorumları (12 Haziran 2020)

KOÇ : Partnerinizin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün, fikir ve düşüncelerine önem vermeyen boş vermiş tavırlarınızla, onu kızdırabilirsiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.

: Partnerinizin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün, fikir ve düşüncelerine önem vermeyen boş vermiş tavırlarınızla, onu kızdırabilirsiniz. Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız. BOĞA : Bugün çevreyle iletişiminiz mükemmel. Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Siz güçten yanasınız ama bu özelliğinizi sergilerken çevrenize yardım etmeyi de çok seviyorsunuz.

: Bugün çevreyle iletişiminiz mükemmel. Enerjinizin gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Siz güçten yanasınız ama bu özelliğinizi sergilerken çevrenize yardım etmeyi de çok seviyorsunuz. İKİZLER: Çevreyle ilişkilerinizde gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık her anlamda sizi ön plana çıkaracak ve gizli yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Zevk için para harcayacaksınız.

Çevreyle ilişkilerinizde gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Düşüncelerinizdeki yaratıcılık her anlamda sizi ön plana çıkaracak ve gizli yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Zevk için para harcayacaksınız. YENGEÇ : Bugün uzaktaki sevdiklerinizden mutlu olacağınız haberler alacaksınız. İkili ilişkilerinizde bencilce davranışlar sergiliyorsunuz. İstekleriniz doğrultusunda partnerinizi duygusal anlamda motive edebilirsiniz.

: Bugün uzaktaki sevdiklerinizden mutlu olacağınız haberler alacaksınız. İkili ilişkilerinizde bencilce davranışlar sergiliyorsunuz. İstekleriniz doğrultusunda partnerinizi duygusal anlamda motive edebilirsiniz. ASLAN: Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde yapıcı paslaşmalar söz konusu olacak. Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz kariyer hırsınızı olumlu şekilde kullanacağınız bir gün.

Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. Karşılıklı ilişkilerde yapıcı paslaşmalar söz konusu olacak. Yaratıcılığınızı karşı tarafa aktarabilirseniz kariyer hırsınızı olumlu şekilde kullanacağınız bir gün. BAŞAK: Arkadaşlarınızla paylaşımda olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelebilir. Konuşarak halledeceğiniz konular önünüze çıkabilir.

Arkadaşlarınızla paylaşımda olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelebilir. Konuşarak halledeceğiniz konular önünüze çıkabilir. TERAZİ: Özgüveninizin size sağladığı avantajı tüm konularda başarılı kullanıyorsunuz. Gurur duyacağınız çalışmalar gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağ iş veriminizi artırıyor.

Özgüveninizin size sağladığı avantajı tüm konularda başarılı kullanıyorsunuz. Gurur duyacağınız çalışmalar gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda oluşmasını beklediğiniz duygusal bağ iş veriminizi artırıyor. AKREP: Güven arayışı içindesiniz. Partnerinizle aranızdaki sorunların çoğu maddi nedenlerden. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların akışı biraz da sizin tavırlarınıza bağlı ilerleyecek. Zorlanabilirsiniz.

Güven arayışı içindesiniz. Partnerinizle aranızdaki sorunların çoğu maddi nedenlerden. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların akışı biraz da sizin tavırlarınıza bağlı ilerleyecek. Zorlanabilirsiniz. YAY: Çekiciliğinizi ve enerjinizi birleştireceksiniz. Bugün, aşk yaşantınızı renklendirmek için duygusal yönlerinizi ortaya çıkaracak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz. Onun size olan hayranlığı daha da artabilir.

Çekiciliğinizi ve enerjinizi birleştireceksiniz. Bugün, aşk yaşantınızı renklendirmek için duygusal yönlerinizi ortaya çıkaracak ve sevdiğiniz kişiyi büyüleyeceksiniz. Onun size olan hayranlığı daha da artabilir. OĞLAK: Bugün partnerinizle anlaşamayacağınız konuları gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Haklı nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz. Sezgileriniz güçleniyor ve yaşadığınız olaylara çözüm getiriyorsunuz.

Bugün partnerinizle anlaşamayacağınız konuları gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Haklı nedenleriniz var ve değişken duygular içindesiniz. Sezgileriniz güçleniyor ve yaşadığınız olaylara çözüm getiriyorsunuz. KOVA: Bugün başarınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için ilişkilerinizde dengeli davranıyor ve kapınızı kimseye kapatmak istemiyorsunuz.

Bugün başarınızı ortaya koyacak çalışmalarla ses getirmek istiyorsunuz. Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için ilişkilerinizde dengeli davranıyor ve kapınızı kimseye kapatmak istemiyorsunuz. BALIK: Enerjinizde yükselme söz konusu. İş birliğine ihtiyacınız var. Bazı konularda ne denli haklı olduğunuzu düşünmeli ve gerekli çabalarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz. Bugün sakin olmalısınız.

12 Haziran gününe damga vuran olaylar

Filipinler İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti. 1898

Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu kuruldu. 1924

Bolivya ve Paraguay Chaco bölgesinde üç yıldır sürdürdükleri savaşa bir antlaşmayla son verdi. 1935

Çanakkale açıklarında bir Fransız ticaret gemisi torpillenerek battı. Geminin mürettebatı kurtarılarak İstanbul'a getirildi. 1941

İstanbul'da 71 bin kişiye ağır işçi karnesi verildi. 1942

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Üniversitelere özerklik tanıyan kanun kabul edildi. 1946

Ankara'da Kıbrıs için 150 bin kişinin katıldığı bir miting yapıldı. 1958

Keban Barajı'nın temeli atıldı. 1966

Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 1971

Yargıtay, iş kazasında ölen işçinin kusurlu olması halinde mirasçılarının kıdem tazminatı alamayacaklarına karar verdi. 1978

İstanbul Emniyet Müdürlüğü eşcinsel şarkıcıların hiçbirinin sahneye çıkamayacağını açıkladı. 1981

Urfa'nın adı Şanlıurfa olarak değiştirildi. 1984

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde polisin yetkilerini genişleten yasa kabul edildi. 1985

Bulgaristan'dan göç eden Türklerin sayısı 90 bin kişiyi buldu. 1989

Uluslararası Para Fonu’nun bilgisayar sistemi adı bilinmeyen bir site tarafından korsan saldırıya uğradı. 2011

Bilim insanları atmosferdeki karbondioksiti emebilen, NOTT-202 adı verilen metal-organik bir madde keşfetti. 2012

Günün videosu: Çekim yapan vatandaşa Türkiye'nin en zehirli yılanı saldırdı! İşte o anlar:



