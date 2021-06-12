Güne Başlarken | 12 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Şişli'de alacak verecek meselesi yüzünden öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Araya girilmesiyle iki grup ayrılırken, akşam saatlerinde aynı yere motosikletle geldiği iddia edilen kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı. Oğlunu parka götürdüğü öğrenilen Okan Karaten başına kurşun isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olayda, biri kurye iki kişi daha yaralandı. Kareten, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sancaktepe’de Ukraynalı model Anzelika Sraufant’ın evinin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da yapılan merkezi sınava yönelik iddialara ilişkin, "Her çocuğumuz için bir imkan oluşturduk ve soru paketleri ulaştırılıyor. Çocuğun her türlü erişim imkanı var. ’Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.’ diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil, bunu çok iddialı söylüyorum." dedi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan dolu yağışında ekili araziler hasar gördü.

Bursa´da İbrahim Can Aslan (23), trafikte hasarlı kaza nedeniyle tartıştığı S.T. (27) ve T.A.’nın (21) arkadaşı olan polis memuru O.D. (27) tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan O.D., S.T. ve T.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güne Dair Notlar

12 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,39 TL euro ise 10,16 TL.

8,39 ise 10,16 Gram altın ise 506 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 27°C Antalya, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19°C, 26°C Ankara, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 12°C, 23°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17°C, 22°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 16°C, 33°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ülkemizde yılda yaklaşık 10-12 milyon adet arasında akıllı telefon satılıyor. Nüfusumuzun genç ve insanların genel olarak teknolojiye ilgi duyuyor olması nedeniyle Türkiye büyük bir pazar durumunda. Türk tüketicileri, telefon değiştirme sıklığı açısından da Avrupa’da birçok ülkenin önünde. İnsanların imkanlarını zorlayarak yeni ürünler almasını, en son teknolojik avantajlara ulaşmaları bakımından olumlu görüyorum. Umarım ellerindeki bu değerli cihazları sadece zaman öldürmek amaçlı kullanmazlar. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

12 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma isteği ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şans kapılarınız açık.

BOĞA: Takıntılı biri değilsiniz. Bugün, çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşüklüğünden olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan edemiyorsunuz.

İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteğiniz dışında gelişeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeş ya da babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla iş birliği yapmanız sizi olumlu etkileyecek.

YENGEÇ: Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün.

ASLAN: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için çok önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize epey yaklaşacağınız bir gün.

BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyor ve kesin çözümler elde ediyorsunuz.

TERAZİ: Güçlü planların kişisi olmanız rağmen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok. Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.

AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla sert planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun bir gün. Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istememekle isabetli davranıyorsunuz.

YAY: Enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü isteklerin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemeli, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Biraz daha sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

OĞLAK: Yöneticilik konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz kendinizi iyi hissettiriyor. Bugün güven duygusuna ve onaya ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmeniz zaman alacak.

KOVA: Görüşeceğiniz kişilerin toplumsal başarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Gerekli kişileri bulup kaliteyi sağlayacaksınız. Seyahatler söz konusu.

BALIK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve çabalarınızı çevre faktörlerle birleştirmeyi biliyorsunuz.