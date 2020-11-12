Güne Başlarken | 12 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği corona virüs genelgesinde 12 Kasım Perşembe gününden itibaren cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi.

Fransa'nın Ingersheim kasabasında yürüyüşe çıkan Juliette ve Jade Halaoui adındaki Fransız çifti, Birinci Dünya Savaşı’nda Alman askerinin yazdığı, posta güvercini ile taşınmış 1910 yılından kalma metal bir kapsülde not kağıdı buldu.

ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak.

Muharrem İnce'den CNN TÜRK'te dikkat çeken açıklamalar: 3 ayda bir iftira atıyorlar.

11 Kasım tarihli Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları 12 20 38 72 74 87 14 (Joker) oldu.

Güne Dair Notlar

12 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,80 TL euro ise 9,17 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 17°C Yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 25°C Az bulutlu Ankara, 2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 12°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 6°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yemek masasında Asya’nın Volkan ve Derin’in ilişkisini açıklaması, hemen ardından Derin’in hamile olduğunu söylemesi… Durun daha bitmedi! Mert’le birlikte olduğunu itiraf etmesi… Mert’e tuzak kurup otel odasına davet etmesi ve Bahar’ın da bu intikamdan payına düşeni alması… Şok üstüne şok yaşadık. Elif Demirtaş Bilir'in yazısı...

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Böcek-Richard Marsh

Paul Lessingham, geleceği parlak bir politikacıdır. Ne var ki Mısır’dan gelen ve Kraliçe Viktoria’nın yasaklar şehri Londra’da sürekli biçim değiştirerek serbestçe dolaşan “Böcek”, Lessingham’ın kâbusu olacaktır. İsis’in müritlerine karşı işlenmiş bir suçun intikamını almaya gelen bu amansız yaratık kurbanlarını dehşete sürüklerken, hiç kimse güvende değildir. Marsh’ın romanı, Stoker’ın Drakula’sı, George du Maurier’nin Trilby’si, Sax Rohmer’ın Fu Manchu dizisi gibi XIX. yüzyıl sonlarıyla XX. yüzyıl başlarına özgü sansasyonel yapıtlar arasında yer alıyor. Yine o yapıtlarda çok sık rastlanan bir teknikle, gerilim yaratmak amacıyla, hikâye farklı kişiler ağzından aktarılıyor. Böcek, hem bir korku romanının, hem bir aşk hikâyesinin, hem de bir dedektif romanının özelliklerini taşıyor.

12 Kasım günlük burç yorumları