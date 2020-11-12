Güne Başlarken | 12 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Kasım 2020, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği corona virüs genelgesinde 12 Kasım Perşembe gününden itibaren cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.
Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi.
Fransa'nın Ingersheim kasabasında yürüyüşe çıkan Juliette ve Jade Halaoui adındaki Fransız çifti, Birinci Dünya Savaşı’nda Alman askerinin yazdığı, posta güvercini ile taşınmış 1910 yılından kalma metal bir kapsülde not kağıdı buldu.
ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak.
Muharrem İnce'den CNN TÜRK'te dikkat çeken açıklamalar: 3 ayda bir iftira atıyorlar.
11 Kasım tarihli Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Bu akşamın kazandıran numaraları 12 20 38 72 74 87 14 (Joker) oldu.
Güne Dair Notlar
- 12 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,80 TL euro ise 9,17 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 17°C Yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 25°C Az bulutlu Ankara, 2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 12°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 6°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Yemek masasında Asya’nın Volkan ve Derin’in ilişkisini açıklaması, hemen ardından Derin’in hamile olduğunu söylemesi… Durun daha bitmedi! Mert’le birlikte olduğunu itiraf etmesi… Mert’e tuzak kurup otel odasına davet etmesi ve Bahar’ın da bu intikamdan payına düşeni alması… Şok üstüne şok yaşadık. Elif Demirtaş Bilir'in yazısı...
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Günün kitabı
Böcek-Richard Marsh
Paul Lessingham, geleceği parlak bir politikacıdır. Ne var ki Mısır’dan gelen ve Kraliçe Viktoria’nın yasaklar şehri Londra’da sürekli biçim değiştirerek serbestçe dolaşan “Böcek”, Lessingham’ın kâbusu olacaktır. İsis’in müritlerine karşı işlenmiş bir suçun intikamını almaya gelen bu amansız yaratık kurbanlarını dehşete sürüklerken, hiç kimse güvende değildir. Marsh’ın romanı, Stoker’ın Drakula’sı, George du Maurier’nin Trilby’si, Sax Rohmer’ın Fu Manchu dizisi gibi XIX. yüzyıl sonlarıyla XX. yüzyıl başlarına özgü sansasyonel yapıtlar arasında yer alıyor. Yine o yapıtlarda çok sık rastlanan bir teknikle, gerilim yaratmak amacıyla, hikâye farklı kişiler ağzından aktarılıyor. Böcek, hem bir korku romanının, hem bir aşk hikâyesinin, hem de bir dedektif romanının özelliklerini taşıyor.
12 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Sorunları kafanıza takmayın. Her probleminize çare bulabilecek kapasiteniz var. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilere mantıklı şekilde yaklaşacaksınız.
- BOĞA: Olayların mantıklı tarafıyla ilgileneceğiniz bir gün. Aşk temsil eden yönetici gezegeniniz Venüs, size özgürlüğünüzü kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.
- İKİZLER: Sezgileriniz yoğun. Değişken ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişim yapıyorsunuz. Gerçekleşecek tüm olaylara farklı yaklaşıyorsunuz.
- YENGEÇ: Duygusal iniş- çıkış yaşıyorsunuz. Bazı konularda kendinizi ispat edebilirsiniz. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
- ASLAN: Dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken aşırıya kaçabilirsiniz. Özellikle kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.
- BAŞAK: İnatçı kişiliğiniz hemen göze çarpıyor. Aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Duygusal hayatınızla işi karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.
- TERAZİ: Hırslı tarafınız öne çıkıyor. Dikkatli davranın. Bulunduğunuz konumu koruyun. Çevrenize karşı savaş verebilirsiniz. Bugün ikna kabiliyetiniz mükemmel.
- AKREP: Çevrenizde cazibenizden etkilenen birçok kişi var ve size değişik tekliflerde bulunabilir. Geçici duygular yüzünden işinizin şartlarını zorlamayın.
- YAY: Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
- OĞLAK: Projelerinizi ertelemenize rağmen huzursuzsunuz. Zeki yönlerinizin işe yaradığını görmek sizi mutlu edebilir. Maddi olarak zorlanmak istemiyorsanız tutumlu olun.
- KOVA: Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor.
- BALIK: İlham veren gezegen Neptün retrosunun işinize yaradığı durumlar var. Aileyle ilgili huzursuzluk olabilir. Bazı konular önemli değil, farkındasınız.