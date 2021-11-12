Güne Başlarken | 12 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 gence elle tacizde bulunduğu iddia edilen İ.C., gözaltına alındı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 9'a çıktığı açıklandı.

ABD'de yapılan çalışma, aşırı sıcak havaya maruz kalma oranının 1983'ten bu yana 3 katına çıktığını ve bunun nüfus yoğunluğuyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın, ara transfer döneminde bütçesinin 10 milyon eurodan daha az olacağı belirtildi.

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar, hak sahibi afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acele kamulaştırılacak.

Suriye sınırında, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen’in (21) acı haberi, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesindeki ailesine verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

Güne Dair Notlar

12 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,95 TL, euro ise 11,41 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 16°C Sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu Antalya, 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık Ankara, -3°C, 12°C Sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu Trabzon, 8°C, 13°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 5°C, 15°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TV8: 20.00 Yerli Dizi: Kırmızı Oda, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

12 Kasım günlük burç yorumları