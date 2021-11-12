Güne Başlarken | 12 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Kasım 2021, Cuma 07:16 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 gence elle tacizde bulunduğu iddia edilen İ.C., gözaltına alındı.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 9'a çıktığı açıklandı.
ABD'de yapılan çalışma, aşırı sıcak havaya maruz kalma oranının 1983'ten bu yana 3 katına çıktığını ve bunun nüfus yoğunluğuyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
La Liga ekiplerinden Barcelona'nın, ara transfer döneminde bütçesinin 10 milyon eurodan daha az olacağı belirtildi.
Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar, hak sahibi afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acele kamulaştırılacak.
Suriye sınırında, Hatay’a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen’in (21) acı haberi, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesindeki ailesine verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası verdi.
Güne Dair Notlar
- 12 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,95 TL, euro ise 11,41 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 16°C Sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu Antalya, 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık Ankara, -3°C, 12°C Sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu Trabzon, 8°C, 13°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 5°C, 15°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TV8: 20.00 Yerli Dizi: Kırmızı Oda, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru
12 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: İşinizde güçlü olmak için her zorluğa katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz savaşçı Mars, paraya olan bağımlılığınızı daha belirgin bir hale getiriyor.
- BOĞA: Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işe planlı yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramını en iyi uygulayıcılarından biri olarak çevrenizi yargılamanız normal. Organizasyon yeteneğinizi ortaya koyacaksınız.
- İKİZLER: Ailevi duygularınızın önde olduğu bir gün. Sevdiklerinizle bir araya gelecek ve sıcak konuşmalar yapacaksınız. Ay’ın konumundan dolayı bazı olayların geçmişte kalması gerekiyor ve siz hayata olumlu bakmalısınız.
- YENGEÇ: Sosyal ve ikili ilişkilerinizde ikilem yaşamak istemiyorsanız, duygu ve mantık dengesini doğru kurmak zorundasınız. Bazı gerçekler karşısında belirsizlik gösterebilirsiniz. Sağlığınızın hassas olduğu bir gün.
- ASLAN: Grup çalışmalarına yatkın bir gün. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Hedeflerinizi yüksek tutuyor, olayları kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz.
- BAŞAK: Hislerinizde yanılmıyorsunuz. Yeni işler için atağa kalkmalı ve arkadaşlarınızla iletişimi kurmalısınız. Bugün kendinizi yeniden sınayacak ve tecrübelerinizi ortaya koyacak çalışmalara yöneleceksiniz.
- TERAZİ: Dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Beraber çalışacağınız kişileri sınayarak seçiyorsunuz. İlginç kişilere şans vermenin hiçbir sakıncası olmadığının farkındasınız. Yeni mutluluklar sizi bekliyor.
- AKREP: Güneş burcunuzda ilerliyor. Artık daha kararlı ve cesur düşünceler içinde olacaksınız. Duygularınızda her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor. Bazı değerlerinizin farkındasınız. Değişiklik size iyi gelecek.
- YAY: Değişim içinde olmanıza rağmen çevre koşulları nedeniyle bu özelliğinizi gösteremiyorsunuz. Ele aldığınız konulara gerçekçi bir çözüm getirmeyi çok iyi biliyorsunuz. Olayları fazla abartmamayı öğrendiniz.
- OĞLAK: Güneş kombinasyon burcunuz Akrep’te ilerleyerek güç ve isteğinizi öne çıkarıyor. Sistemli yapınız yüzünden çevrenizle ters düşme olasılığınız mevcut. Bugün size karşı çıkabilirler. Dikkatli olmalısınız.
- KOVA: Güneş tepe evinize geçerek kariyer çalışmalarınızı güçlendiriyor. Mesleki hırslarınız ön plana çıkabilir. Coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz ve yeni değişimler arzuluyorsunuz.
- BALIK: İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz artık. Yaşananları takmıyorsunuz. Sürekli kendinizi aşmak istemeniz sizi her konuda farklı ve anlaşılmaz kılıyor.