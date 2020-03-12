Güne Başlarken | 12 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'lerin çözümlerini içeren ön raporun detayları ortaya çıktı. Detaylar için seni şöyle alalım.

İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi.

ABD ve Slovakya'da koronavirüs virüs salgını nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

291 kişinin hayatını kaybettiği İran'da, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.





Güne Dair Notlar

12 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,2 TL, euro ise 7,02 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu İzmir, 12°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 10°C, 24°C Parçalı bulutlu Ankara, 5°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 15°C Sabah saatlerinde kıyı kesimleri puslu ve sisli Diyarbakır, 4°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Uzman psikologlar, güne karanlıkta başlamanın depresyonu tetiklediği konusunda hemfikir.

Bazen hava şartlarından dolayı sabah 8'de bile uyansak, hava karanlık olabiliyor. Bu da kortizol hormonu ve kan basıncını negatif etkiliyor. Işık ise bu mekanizmaları düzenlemeye yarıyor.

Bu nedenle sabah mutlaka güneş ışığını ya da gün ışığını alarak uyan.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Çukur (Show), Mucize Doktor (FOX)

Dizi önerisi: Another Life

Okunacak kitap önerisi: Gülün Adı - Umberto Eco

Oynanacak oyun önerisi: Ark Survival

Günün spor müsabakaları: Euroleague: Anadolu Efes-Valencia (20:30), Başakşehir-Kopenhag (20:55)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Diğer etkinlikler: "Valse" adlı şarkısı ile gönüllerde taht kuran genç piyanist Evgeny Grinko, Kocaeli Kongre Merkezi'nde.

Kral Lear, MEB Şura Salonu'nda sizlerle. Ankara

Günlük burç yorumları (12 Mart 2020)

KOÇ: İş nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi çekecek konular olacak. Burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği ilginç kişilerle tanışabilirsiniz.

İş nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi çekecek konular olacak. Burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği ilginç kişilerle tanışabilirsiniz. BOĞA: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmeyin.

Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmeyin. İKİZLER: Hiçbir şekilde dengeleriniz bozmak istemediğiniz için çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilir. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olayların olumsuz yönlerini çok daha çabuk görebiliyorsunuz.

Hiçbir şekilde dengeleriniz bozmak istemediğiniz için çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilir. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olayların olumsuz yönlerini çok daha çabuk görebiliyorsunuz. YENGEÇ : İletişim konusunda her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi yerine getirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik yönünüzü ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.

: İletişim konusunda her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi yerine getirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik yönünüzü ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz. ASLAN: Uygulamaya çalıştığınız sistem ve yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Ama kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmelisiniz.

Uygulamaya çalıştığınız sistem ve yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Ama kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmelisiniz. BAŞAK: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizi kenara bırakın. Çünkü aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek, farkındasınız.

Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizi kenara bırakın. Çünkü aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek, farkındasınız. TERAZİ: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.

Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey. AKREP: İş konusunda farklı düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

İş konusunda farklı düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz. YAY: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerde umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir sisteminizin hassas olduğunu unutmayın.

Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerde umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir sisteminizin hassas olduğunu unutmayın. OĞLAK: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmaza giriyorsunuz. Şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz. KOVA: Siz aşka her zaman çok önem veren biri olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularının yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

Siz aşka her zaman çok önem veren biri olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularının yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz. BALIK: Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Çünkü bugün Ay’ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuz oluyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmeyin.

12 Mart gününe damga vuran olaylar