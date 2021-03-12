Güne Başlarken | 12 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Mart 2021, Cuma 07:27 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Denizli'de, Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından koronavirüsle mücadele için ortamı steril hale getirmeye yarayan hava dezenfeksiyon cihazı üretildi. 'Sarozon' adıyla marka tescili de alınan cihazın, sipariş üzerine ahşap olanı 2 bin 800, metal olanı ise 2 bin TL'den satılmaya başlandı.
- Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer 79 yaşında vefat etti.
- Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun kadroda yer almadı.
- Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesinde 12 kişi hayatını kaybetti.
- Türkiye, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın Los Angeles County Yüksek Mahkemesince salıverilmesinin önünü açan kararı şiddetle kınadı.
Güne Dair Notlar
- 12 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 51 TL euro ise 8, 98 TL.
- Gram altın ise 414 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 9°C, 20°C Çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı Ankara, -2°C, 7°C Akşam saatlerinde yağmurlu Trabzon, 3°C, 7°C Akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu Diyarbakır, 5°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
İlk ve orta dereceli okullarda karneler 2 Temmuz 2021 Cuma günü dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu haberi Pazartesi akşamı CNN Türk canlı yayınında verdi. Kanalın Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile birlikte katıldığımız, Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında... İçinde bulunduğumuz 2020-21 eğitim-öğretim yılı 18 Haziran 2021’de sona erecekti ama paydos zili iki hafta ertelendi. Bakan Selçuk okulların 18 Haziran değil, 2 Temmuz’da kapanacağını açıkladı. Okulların geç kapanacağını öğrenen öğrenci ve velilerden hemen şu soru geldi: “Peki bu durumda yaz tatili mi iki hafta kısalacak yoksa okulların açılışı mı iki hafta gecikecek?” Murat Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Engel - Bir Emir Timur Hikayesi / Mim Kemal Öke
Timur İmparatorluğu’nun da kurucusu olan meşhur Türk ve Moğol hükümdar: Timurlenk… Yani “Aksak Timur”… Düzenlediği seferlerle bugünkü Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak ve Suriye’yi kapsayan toprakları ele geçirdi. Cengiz Han’ı örnek aldı kendine ve onun yolunda giderek büyük bir imparatorluk kurdu. Ancak Timur’u bizim tarihimizde önemli kılan asıl mesele, 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’i mağlup edip esir alması olmuştu. Osmanlı’yı on bir yıllık bir iktidar boşluğuna götüren bu yenilginin müsebbibi olarak Timur pek de sevilmez bizim tarih anlatımızda. Oysa, Turan’dan Anadolu’ya döneminin en büyük imparatorluğunu kurmuş bir deha olan Timurlenk’e insani tarafıyla pek yaklaşılmadı; engeli, hayatını, karakterini ve savaşlarını nasıl etkiledi, pek düşünülmedi.
12 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz epey kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine olayları araştırın.
- BOĞA: Kendinizi daha iyi ortaya koyarken karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde olacak. Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizi şımartmak istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu.
- İKİZLER: Enerjiniz çevreniz tarafından takdir ediliyor. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle ilgili gerekli müdahaleyi yapmalısınız. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmek için acele etmeyin.
- YENGEÇ: Kazançlarınızı artırma konusunda yaratıcılığınızı doğru şekilde kullanacaksınız. Duygularınızı sözcüklerle ifade ederek kendinizi ortaya koyacaksınız. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip edin.
- ASLAN: Organizasyon yeteneğinizi çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecek. Yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.
- BAŞAK: Düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutun. Enerjinizin güçlü olması bazı hataları da beraberinde getiriyor.
- TERAZİ: Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları düzeltmeniz mümkün. Bugün ihtimallerden yola çıkıp ulaşmak istediğiniz sonuca geleceksiniz. Ortaklıklarda zorlanmanız işe yarayacak.
- AKREP: Aktivitelerinizin engellendiğiniz görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerin dar boğazda olması sizi daha güçlü kılacak. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz var ve kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz.
- YAY: Ortaklıklar ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteğine ihtiyacınız var. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog sizi mutlu edebilir. Bazı düşüncelerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.
- OĞLAK: Sezgilerinize güvenmeniz bazı yanlış kararlar almanız neden olabilir. Kariyerinizle ilgili değişimlere hazır olun. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz.
- KOVA: Bugünlerde satın alma duygunuz öne çıkacak. Arkadaşlarınız ev değiştirme sorunları için sizden yardım isteyebilirler. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.
- BALIK: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Olaylar yön değiştirdikçe haklı olduğunuzu görecekler. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.