Güne Başlarken | 12 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Denizli'de, Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından koronavirüsle mücadele için ortamı steril hale getirmeye yarayan hava dezenfeksiyon cihazı üretildi. 'Sarozon' adıyla marka tescili de alınan cihazın, sipariş üzerine ahşap olanı 2 bin 800, metal olanı ise 2 bin TL'den satılmaya başlandı.

Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer 79 yaşında vefat etti.

Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesinde 12 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Sasunyan'ın Los Angeles County Yüksek Mahkemesince salıverilmesinin önünü açan kararı şiddetle kınadı.

Güne Dair Notlar

12 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7, 51 TL euro ise 8, 98 TL.

ise Gram altın ise 414 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 9°C, 20°C Çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak yağışlı Ankara, -2°C, 7°C Akşam saatlerinde yağmurlu Trabzon, 3°C, 7°C Akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu Diyarbakır, 5°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İlk ve orta dereceli okullarda karneler 2 Temmuz 2021 Cuma günü dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu haberi Pazartesi akşamı CNN Türk canlı yayınında verdi. Kanalın Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile birlikte katıldığımız, Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında... İçinde bulunduğumuz 2020-21 eğitim-öğretim yılı 18 Haziran 2021’de sona erecekti ama paydos zili iki hafta ertelendi. Bakan Selçuk okulların 18 Haziran değil, 2 Temmuz’da kapanacağını açıkladı. Okulların geç kapanacağını öğrenen öğrenci ve velilerden hemen şu soru geldi: “Peki bu durumda yaz tatili mi iki hafta kısalacak yoksa okulların açılışı mı iki hafta gecikecek?” Murat Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Engel - Bir Emir Timur Hikayesi / Mim Kemal Öke

Timur İmparatorluğu’nun da kurucusu olan meşhur Türk ve Moğol hükümdar: Timurlenk… Yani “Aksak Timur”… Düzenlediği seferlerle bugünkü Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak ve Suriye’yi kapsayan toprakları ele geçirdi. Cengiz Han’ı örnek aldı kendine ve onun yolunda giderek büyük bir imparatorluk kurdu. Ancak Timur’u bizim tarihimizde önemli kılan asıl mesele, 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’i mağlup edip esir alması olmuştu. Osmanlı’yı on bir yıllık bir iktidar boşluğuna götüren bu yenilginin müsebbibi olarak Timur pek de sevilmez bizim tarih anlatımızda. Oysa, Turan’dan Anadolu’ya döneminin en büyük imparatorluğunu kurmuş bir deha olan Timurlenk’e insani tarafıyla pek yaklaşılmadı; engeli, hayatını, karakterini ve savaşlarını nasıl etkiledi, pek düşünülmedi.

12 Mart günlük burç yorumları