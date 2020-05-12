Güne Başlarken | 12 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri (Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 İlde şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Sağlık Bakanı Koca AVM’lerde oluşan yığılmalar için uyardı: Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil.

Güne Dair Notlar

12 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 7,05 TL, euro ise 7,61 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 29°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 25°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 10°C, 31°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 23°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 26°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile “Önce Sağlık” programına katıldı. Manaf, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında Orijinal Yoga Sistemi tekniklerinin oruç tutmaya yararlarını ve oruç tutmayı kolaylaştırmak için hangi tekniklerin uygulanabileceğini anlattı. Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi ise herkesin kolaylıkla yapabileceği bu teknikleri uygulamalı olarak gösterdi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Yerli Dizi: Hekimoğlu (KANAL D), Sinema: Gurbetçi Şaban (STAR), Sinema: Örümcek Adam: Eve Dönüş (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Sinema: Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (FOX)

Dizi önerisi: Peaky Blinders

Film önerisi: Yeşil Yol (nostalji)

Kitap önerisi: Şeker Portakalı

Günlük burç yorumları (12 Mayıs 2020)

KOÇ : Bazı yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivitede yaptıklarınızla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

: Bazı yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivitede yaptıklarınızla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız. BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün, dikkatli olun. Bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün, dikkatli olun. Bütçenizi gözden geçirmelisiniz. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. İKİZLER: Kazançlarınızı artırmanın hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedeniniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.

Kazançlarınızı artırmanın hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedeniniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek. YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal hayatınız daha da güçleniyor. Paylaşım duygusunun çok önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiliğinizle bağdaştırmak, kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal hayatınız daha da güçleniyor. Paylaşım duygusunun çok önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiliğinizle bağdaştırmak, kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün.

Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün. BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular daha sonra sizin için önemli olacak. Bugün yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Kendinizi doğru ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz, dikkat edin.

Taviz vermek istemediğiniz konular daha sonra sizin için önemli olacak. Bugün yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Kendinizi doğru ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz, dikkat edin. TERAZİ: Bugün sabırsızsınız. Ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu desteği sayesinde birçok problemlerinizin üstesinden kolay şekilde gelebileceksiniz.

Bugün sabırsızsınız. Ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşların olumlu desteği sayesinde birçok problemlerinizin üstesinden kolay şekilde gelebileceksiniz. AKREP: Sosyal hayatta canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleyeceksiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün geçiriyorsunuz.

Sosyal hayatta canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleyeceksiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün geçiriyorsunuz. YAY: Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak.

Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. OĞLAK: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Tedbirli olmalısınız.

Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Tedbirli olmalısınız. KOVA: Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimsemekte tereddütleriniz var. Duygularınızda yaşadığınız savaşı rahatsız edecek boyutlara getirmeyin.

Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimsemekte tereddütleriniz var. Duygularınızda yaşadığınız savaşı rahatsız edecek boyutlara getirmeyin. BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.

12 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Paris Komünü ayrılık halinde kadınlara nafaka hakkı tanıdı. 1871

İrlanda'nın İngiltere'den bağımsızlığını ilan eden Paskalya Ayaklanması'nın öncüsü ve İrlanda'nın ilk Marksist işçi önderlerinden James Connolly kurşuna dizildi. 1916

İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı. 1929

Kırkpınar güreşlerinde Tekirdağlı Hüseyin altıncı kez başpehlivan oldu. 1940

Sovyetler Birliği'nin 11 ay süren Berlin ablukası kalktı. İhtiyaç maddelerinin havadan taşınması müttefiklere 200 milyon dolara mal oldu. 1949

Yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi Pasifik Okyanusu'ndaki Eniwetok atolünde yapıldı. 1951

Doğu Pakistan'da (bugünkü Bangladeş)kasırga çıktı; 10 binin üstünde insan öldü. 1965

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir linyit ocağında grizu patlaması oldu; 10 işçi öldü. 1974

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ)Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi. 1976

Ankara'da YİBA çarşısı yandı. 49 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. 1978

Nelson Mandela Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nü insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle reddetti. 1992

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