Güne Başlarken | 12 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu Instagram'ın "İsrail" sansürüne tepki göstererek, "Nefreti inanç haline getirenler, mabed yanarken kutlama yapıyorlar. Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 29 yıl bir telekomünikasyon şirketinde çalıştıktan sonra bu yılın başında emekli olan Süleyman Çapar (55), bankadaki 163 bin liralık emekli ikramiyesinin 157 bin lirasını, telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

AFP’nin haberine göre, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yaptı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 160 milyon 21 bin 129'a yükseldi.

Güne Dair Notlar

12 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,31 TL euro ise 10, 07 TL.

ise 10, 07 Gram altın ise 487 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 22°C Yer yer parçalı bulutlu Antalya, 18°C, 26°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 26°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 10°C, 31°C Az bulutlu ve açık

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Günün köşe yazısı

İttifak’ın çatı adayında aranan vasıfları biliyorsunuz. Bilgili, birikimli, liyakat sahibi / laik, çağdaş, demokrat / yalan nedir bilmeyen, namuslu dürüst biri. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Bir Delinin Hatıra Defteri- Nikolay Vasilyeviç Gogol

Rus gerçekçiliğinin kurucularından olan Gogol, *Bir Delinin Hatıra Defteri* ile hayata tutunmaya çalışan bir şizofreni ve *Burun* ile *Palto* hikâyelerinde ise fantastik öğeleri gözlem yeteneği ve ince ironisiyle birleştirerek Rus toplumunun genel yapısını anlatır. Önemli Rus yazarların da esin kaynağı sayılan Gogol, yaşamı boyunca üç oyun yazmış ve ölümünden sonra pek çok eseri oyunlaştırılmıştır. Ülkemizde de sahnelenen ve dünya çapında büyük yankılar uyandıran *Bir Delinin Hatıra Defteri* bunlardan biridir. Okuyuculara farklı pencereler açarken Rus bürokrasisinin işleyişini gerçekçi biçimde gözler önüne seren Gogol’ü belki de en iyi *Hepimiz Gogol’ün ‘Palto’sundan çıktık* sözleriyle Dostoyevski özetlemektedir.

12 Mayıs günlük burç yorumları