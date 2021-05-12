Güne Başlarken | 12 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Mayıs 2021, Çarşamba 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu Instagram'ın "İsrail" sansürüne tepki göstererek, "Nefreti inanç haline getirenler, mabed yanarken kutlama yapıyorlar. Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor." ifadelerini kullandı.
- Aydın'ın Köşk ilçesinde 29 yıl bir telekomünikasyon şirketinde çalıştıktan sonra bu yılın başında emekli olan Süleyman Çapar (55), bankadaki 163 bin liralık emekli ikramiyesinin 157 bin lirasını, telefon dolandırıcılarına kaptırdı.
- AFP’nin haberine göre, İsrail'de Ben Gurion Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.
- Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yaptı.
- Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 160 milyon 21 bin 129'a yükseldi.
Güne Dair Notlar
- 12 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,31 TL euro ise 10, 07 TL.
- Gram altın ise 487 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 22°C Yer yer parçalı bulutlu Antalya, 18°C, 26°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 26°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 10°C, 31°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
İttifak’ın çatı adayında aranan vasıfları biliyorsunuz. Bilgili, birikimli, liyakat sahibi / laik, çağdaş, demokrat / yalan nedir bilmeyen, namuslu dürüst biri. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Bir Delinin Hatıra Defteri- Nikolay Vasilyeviç Gogol
Rus gerçekçiliğinin kurucularından olan Gogol, *Bir Delinin Hatıra Defteri* ile hayata tutunmaya çalışan bir şizofreni ve *Burun* ile *Palto* hikâyelerinde ise fantastik öğeleri gözlem yeteneği ve ince ironisiyle birleştirerek Rus toplumunun genel yapısını anlatır. Önemli Rus yazarların da esin kaynağı sayılan Gogol, yaşamı boyunca üç oyun yazmış ve ölümünden sonra pek çok eseri oyunlaştırılmıştır. Ülkemizde de sahnelenen ve dünya çapında büyük yankılar uyandıran *Bir Delinin Hatıra Defteri* bunlardan biridir. Okuyuculara farklı pencereler açarken Rus bürokrasisinin işleyişini gerçekçi biçimde gözler önüne seren Gogol’ü belki de en iyi *Hepimiz Gogol’ün ‘Palto’sundan çıktık* sözleriyle Dostoyevski özetlemektedir.
12 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Partneriniz üzerinde etkilisiniz. Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Bazı aktivitelere birlikte katılacak, birçok şeyi paylaşacaksınız. Kendinize her anlamda güvenin. Girişimciliğinizi ortaya koymalısınız.
- BOĞA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen kuşkularınız var. Bugün iş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyenler olacak. Zamanı iyi kullanmaktan yanasınız.
- İKİZLER: İkili ilişkilerinizde canlanma söz konusu. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve birçok entelektüel konuda paylaşım yaşayacaksınız. Başkalarına örnek olacak konuşmalar yapabilirsiniz.
- YENGEÇ: Duygusal kısıtlamaya gelemiyorsunuz. İçinizde tuttuğunuz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken çok iş var ve siz zaman problemi yaşıyorsunuz. Bugün olayları abartmamalısınız.
- ASLAN: İşlek zekanızı kullanabileceğiniz yeni konular karşınıza gelecek. Çevre faktörlerin önde olması motivasyonunuzu etkiliyor. Partnerinizin fikirlerinin önemli olduğunu çok iyi biliyorsunuz.
- BAŞAK: Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için çevrenize karşı sert tutum sergiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda birçok alternatif söz konusu. Tepki almak istemediğiniz konular var. İlişkileriniz canlanıyor.
- TERAZİ: Kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin dertlerine kısa sürede çözüm bulacaksınız. Sevinciniz artarak büyüyor.
- AKREP: Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul edin. Düşüncelerinizi ona kabul ettirme savaşından vazgeçin. Yaşam kalitenizle ilgili gelişme söz konusu.
- YAY: Enerjinizin gücünü fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün, sıra dışı çalışmalar içinde bulunacak ve birçok arkadaşınızın isteklerine hızlı cevap vereceksiniz.
- OĞLAK: Doğallıktan vazgeçmek istemiyor, çevrenizin tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermeli ve gelişiminiz için bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.
- KOVA: Duygusal davrandığınız zaman kaybettiğinizi biliyor ve yaşamı farklı şekilde algılıyorsunuz. Bireysel ilişkilerde yaşadığınız sorunların kaynağı aslında kendinizi istediğiniz gibi ifade edememeniz.
- BALIK: Bulunduğunuz koşulları kendinize göre yönlendirmek isterken, çevre faktörleri unutmamalısınız. Egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız kendinizi dizginlemek zorundasınız. Hedeflerinizi doğru seçmelisiniz.