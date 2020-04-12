Güne Başlarken | 12 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak yoğun bakım hasta sayısında ilk kez bir azalmanın olduğuna dikkat çekti: Corona virüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Elbet Bir gün buluşacağız’ şarkısıyla vatandaşlara ‘Evde Kal’ çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü. Bakan Koca görüşmede, mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldıklarını bildirdi.

Güne Dair Notlar

12 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,70 TL euro ise 7,32 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 7°C, 17°C İzmir, Az bulutlu. 11°C, 24°C Antalya, 12°C, 23°C Az bulutlu Ankara, Az bulutlu. 14°C, 26°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 9°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. 4°C, 19°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Günü selamlayın!

Yapılan araştırmalar, sabah saatlerinde alınan güneş ışığının enerjinizi toplamanıza yardımcı olduğunu kanıtlıyor. Sabah kalkar kalkmaz pencerenizi açıp derin bir nefes alıp günü selamlayın.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: Herkül: Efsane Başlıyor (Kanal D), Ufak Tefek Cinayetler (Star TV), Sinema:Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Sohw TV)

Dizi önerisi: Çiçek Taksi (nostalji)

Film önerisi: Yeşil Yol (nostalji)

Kitap önerisi: Sabahattin Ali - Sırça Köşk

Oyun önerisi: Star Wars: The Old Republic (nostalji)

Günlük burç yorumları (12 Nisan 2020)

KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşmaya çalışacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli olduğu için bazı emlak işleri ile maddi konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşmaya çalışacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli olduğu için bazı emlak işleri ile maddi konular sizi fazlasıyla meşgul edecek. BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki almanıza neden olabilir.

Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki almanıza neden olabilir. İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edip önleminizi alıyorsunuz.

Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edip önleminizi alıyorsunuz. YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan birine çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.

Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan birine çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddi olayla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu. Hedeflerinize yaklaşacaksınız. ASLAN : Doğal olan her şeyi sevmenize rağmen maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinlisiniz. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Sağlık için hassas bir gün. Olayları abartmamaya çalışın.

: Doğal olan her şeyi sevmenize rağmen maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinlisiniz. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Sağlık için hassas bir gün. Olayları abartmamaya çalışın. BAŞAK: Bugün kendinizi kısıtlanmış hissedeceksiniz ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor.

Bugün kendinizi kısıtlanmış hissedeceksiniz ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor. TERAZİ: Ailenize karşı duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken partnerinizle zaman geçirmek isteyeceksiniz.

Ailenize karşı duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken partnerinizle zaman geçirmek isteyeceksiniz. AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir ama geçici olarak önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Partnerinizin size vereceği destek önemli. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir ama geçici olarak önlemlerinizi alacaksınız. Bugün özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz. YAY: Maddi konularla ilgili birtakım gelişmeler söz konusu olabilir. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantık ortaklıkları iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak.

Maddi konularla ilgili birtakım gelişmeler söz konusu olabilir. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları mantık ortaklıkları iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak. OĞLAK: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, maddi konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.

Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, maddi konulara fazla ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız. KOVA: Bugün özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

Bugün özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz. BALIK: Ay’ın konumu, evle ilgili bazı işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşım tarzınız daha esnek oluyor. Bugün, sizden yaşça büyük kişilerin fikirlerinin etkisinde kalacaksınız.

12 Nisan gününe damga vuran olaylar

Amerikan iç savaşı başladı. 1861

Anadolu Ajansı ilk haberlerini yayınlamaya başladı. 1920

İktisat Bakanlığı, bütün illerde yurttaşların giyim ihtiyacını için basma ve kaputbezi dağıtılma kararı aldı. 1945

Sovyetler Birliği uzaya ilk insanlı uyduyu gönderdi, kozmonot Yuri Alekseyeviç Gagarin uzayda 108 dakika kaldı. 1961

Martin Luther King Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 1963

Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşme başı Balesi ile açıldı. 1969

Süleyman Demirel başkanlığındaki 1. Milliyetçi Cephe hükümeti güvenoyu aldı. Oylama sonunda Meclis'te kavga çıktı, tabancalar çekildi. 30 üyeli hükümet Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluşuyor. 1975

Haydarpaşa Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği'nde bir hastaya ilk kez yardımcı kalp takıldı. 1979

İlk uzay mekiği Colombia fırlatıldı. 1981

Türkiye'de 6680 sanatçı, yazar, hukukçu ve bilim insanının pasaport alamadığı açıklandı. 1987

İstanbul genelevi işletmecilerinden Matild Manukyan İstanbul vergi rekortmeni oldu. 1991

Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Birinci Körfez Savaşı resmen sona erdi. 1991

Türk Haberler Ajansı kuruldu. 1993



