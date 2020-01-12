Güne Başlarken | 12 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 12 Ocak günü saat 07.52’de dolar 5,88 TL’den işlem görürken, euro ise 6,54 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli. -1°C, 5°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu. 4°C, 9°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu. 6°C, 14°C

Adana: Az bulutlu. 5°C, 15°C

Antalya: Az bulutlu. 9°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu. 6°C, 10°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu. 6°C, 11°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı. -9°C, -1°C

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. 0°C, 10°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, İstanbul'da yaşayan Visal Guliyev'den.

KOÇ: Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarından yola çıkıp hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

BOĞA: Mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli unutmayın. Çevrenize çekici geleceksiniz. Bugünlerde çevrenizden, eşiniz veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.

İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Bu ara yüksek hedefleriniz var.

YENGEÇ: Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz var, farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız artıkça işler ayağınıza gelecek.

ASLAN: Duygulardan çok akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla birlikte fiziksel aktiviteler yapabilirsiniz. Önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

BAŞAK: Tartışma ortamlarından uzak kalın. Güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.

TERAZİ: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planlarınızı ortaya koymayın. Fikirlerinizi kimseyle paylaşmamakta ısrarcı olun.

AKREP: Sevdiklerinizle bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz. İş çevrenizde sizden destek bekleyecekler. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.

YAY: Çevre bağlantılarınızı sistemli şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, sizin değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantilemekte fayda var.

OĞLAK: Sevgilinizi özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirin.

KOVA: Aşkta değişimden hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs, size olumlu motivasyon sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı deneyin.

BALIK: Aşkta güç savaşına girmeyin. Daha çok çevrenizle olan ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Diyetinize dikkat edin. Yürüyüş yapın ama bünyenizi fazla yormayın.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

23 yaşındayım. Kız arkadaşım 19 yaşında ve cinselliğe çok düşkün, onu durduramıyorum. Yakında askere gideceğim. Acaba beni aldatır mı?

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