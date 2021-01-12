Güne Başlarken | 12 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Ocak 2021, Salı 07:36 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Kovid-19'un mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin Japonya'nın kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Bu akşamın kazandıran numaraları 6- 20- 32- 54- 73- 88- 11 (Joker) oldu.
Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonluyla 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
Güne Dair Notlar
- 12 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,48 TL euro ise 9,08 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 15°C Yağışların Anadolu Yakası’nda kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 11°C, 20°C Çok bulutlu Diyarbakır, -2°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Gündemdeki konuyu, yani WhatsApp’ın kullanıcılarına dayattığı yeni sözleşmeyi, siber güvenlik uzmanı Alper Başaran ile konuştum dün. Kullanıcı sözleşmeyi onaylarsa, 8 Şubat itibariyle, WhatsApp yazışmalarımız istihbarat maksatlı ya da mahkemelerde delil olarak kullanılabilecek mi? Murat Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Hayır Diyebilme Sanatı / Müthiş Psikoloji
Gerçekten “özgür” müsünüz?
Dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mıdır sizce özgürlük? Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden içinizden geldiği gibi giyinebiliyor olmak mı yoksa? Canınızın istediği saatte uyuyup, canınızın istediği saatte uyanarak, yine canınızın istediği saatlerde istediğiniz kadar çalışarak, ihtiyacınız olan parayı kazanabilmeniz mi? Bir hafta sonu tatilinde cep telefonunuzu kapattığınızda mı özgür hissediyorsunuz sadece kendinizi? Hayatınızla ilgili her kararınızı sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz?
Kaderinizin ipleri tamamen sizin elinizde mi? Başkalarının sizden yararlandığını düşündüğünüz oluyor mu? Kaybetmekten korktuğunuz insanlar yok mu? Değişmeye ne kadar açıksınız? En azından yumurtayı nasıl yemekten hoşlandığınızı düşünün. İlle de rafadan mı? Yoksa “Bugünlük de böyle olsun, ne fark eder ki?” dediğiniz olur mu?
Önemsiz gibi görünen bu küçücük ayrıntıların mücadelesi içinde silinip gider sizi siz yapan sınırlarınız. Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...
12 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal ortam kurmak istiyorsunuz.
- BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahatça ifade ettiğiniz için çevreniz kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bugün girişimciliğiniz hızlı şekilde ön plana çıkıyor.
- İKİZLER: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi hep tam vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.
- YENGEÇ: Çevrenizle yoğun iletişim içindesiniz. Bu dönem bazı yolculuklar söz konusu olacak. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz.
- ASLAN: Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar yapacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bırakın insanlar istedikleri gibi düşünsün.
- BAŞAK: Özgürlüğünüzü kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki birçok farklı oluşuma karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantıkla baktığınız için çözüme ulaşmanız zor olmuyor.
- TERAZİ: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevre koşullarını irdelemekten korkmuyorsunuz. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına fazla izin vermemelisiniz. Gücünüz daha da artıyor.
- AKREP: Yakın dostlarınızın destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
- YAY: Doğanız gereği kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Sizi dizginlemek adeta imkansız. Sadece mantığınıza hitap edildiğinde ikna oluyorsunuz. Bugün duygularınızı rahatça kullanmak isteyeceğiniz ortamlardasınız.
- OĞLAK: Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İç sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olacaksınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek felsefi konuşmalar yapacaksınız.
- KOVA. Son günlerde finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda kendinizi mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.
- BALIK: İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Kalbi boş olanlar için her an her şey olabilir.