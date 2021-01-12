Güne Başlarken | 12 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Kovid-19'un mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin Japonya'nın kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Bu akşamın kazandıran numaraları 6- 20- 32- 54- 73- 88- 11 (Joker) oldu.

Medipol Başakşehir, İtalyan ekibi Milan'ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonluyla 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Güne Dair Notlar

12 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,48 TL euro ise 9,08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 15°C Yağışların Anadolu Yakası’nda kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 14°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 11°C, 20°C Çok bulutlu Diyarbakır, -2°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Gündemdeki konuyu, yani WhatsApp’ın kullanıcılarına dayattığı yeni sözleşmeyi, siber güvenlik uzmanı Alper Başaran ile konuştum dün. Kullanıcı sözleşmeyi onaylarsa, 8 Şubat itibariyle, WhatsApp yazışmalarımız istihbarat maksatlı ya da mahkemelerde delil olarak kullanılabilecek mi? Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Hayır Diyebilme Sanatı / Müthiş Psikoloji





Gerçekten “özgür” müsünüz?

Dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yiyebiliyor olmak mıdır sizce özgürlük? Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden içinizden geldiği gibi giyinebiliyor olmak mı yoksa? Canınızın istediği saatte uyuyup, canınızın istediği saatte uyanarak, yine canınızın istediği saatlerde istediğiniz kadar çalışarak, ihtiyacınız olan parayı kazanabilmeniz mi? Bir hafta sonu tatilinde cep telefonunuzu kapattığınızda mı özgür hissediyorsunuz sadece kendinizi? Hayatınızla ilgili her kararınızı sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz?

Kaderinizin ipleri tamamen sizin elinizde mi? Başkalarının sizden yararlandığını düşündüğünüz oluyor mu? Kaybetmekten korktuğunuz insanlar yok mu? Değişmeye ne kadar açıksınız? En azından yumurtayı nasıl yemekten hoşlandığınızı düşünün. İlle de rafadan mı? Yoksa “Bugünlük de böyle olsun, ne fark eder ki?” dediğiniz olur mu?

Önemsiz gibi görünen bu küçücük ayrıntıların mücadelesi içinde silinip gider sizi siz yapan sınırlarınız. Çünkü “özgürlük” sandığınız gibi “sınırsız” olmak demek değildir, tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde, özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır Diyebilme Sanatı sınırlarınızı doğru çizerek, kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmanın incelikleriyle dolu, duyarlı bir rehber...

12 Ocak günlük burç yorumları