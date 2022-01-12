Güne Başlarken | 12 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Tuzla'da avukat Dilara Yıldız'ı (29) tabancayla vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüpheli Oktay Dönmez (29), 3 ayrı suçtan tutuklandı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verdi. İşte detaylar...

Kırklareli'de şiddetli fırtına sebebiyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

ABD'nin Philadelphia kentinde biri bebek olmak üzere 4 kişinin bulunduğu ambulans helikopter, bir kilisenin önüne düştü. Upper Darby İtfaiye Şefi Derrick Sawyer de "olağanüstü" olarak nitelendirdiği kazada can kaybı olmamasından dolayı duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sağanak yağış sonrası Akçay Nehri’ne akan derenin taşması sonucu kaldıkları çadırda hayvanları ile mahsur kalan biri çocuk dört kişi bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Kırklareli'de de şiddetli fırtına sebebiyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Güne Dair Notlar

12 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,78 , euro ise 15,65 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 4°C Zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı Antalya, 10°C, 13°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 5°C, 8°C Yüksekleri karla karışık yağmurlu Trabzon, 11°C, 13°C Yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 5°C, 10°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Logan: Wolverine, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Annemizi Saklarken, ATV: 20.00 Sinema: Çakallarla Dans 4

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 112 Acil Çağrı

12 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Bugün, gizli planlarınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi sınamaktan vazgeçin artık. Başarılı bir gün.

BOĞA: Ay burcunuzda ilerliyor. İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasını sağlayacak şartları oluşturacaksınız. Enerjinizin yüksek ama çok çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün. Ani ve atak davranmayın.

İKİZLER: Hareketli bir gün. Düşüncelerinizde idealist davranacaksınız. Başkalarının hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız için kimseye taviz vermeyeceksiniz. Bugünlerde aşk yaşantınız canlanıyor.

YENGEÇ: Disipline eden Satürn karşıt para evinizi olumlu etkilerken, karşı tarafın istekleri doğrultusunda masraflar söz konusu. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bazı etkiler var. Yatırım konusuna dikkat edin.

ASLAN: Birlikte çalıştığınız kişilerin özgürlüğüne karışılmasından hoşlanmıyor ve size de aynı şekilde davranılsın istiyorsunuz. Bugün, şartları sorguluyor ve çevrenize karşı duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

BAŞAK: Pratik yönlerinizi güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemli olduğunu çevrenize anlatmak için çaba gösterebilirsiniz. Hızlı anlaşılmaya ihtiyacınız var. Çevrenizle birlikte hareket edin.

TERAZİ: Çevre koşullarının lehinize olduğu bir gün. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin destekleri yeteneklerinizi daha da doğru kullanmanızı sağlıyor. Uzak yollardan gelen kardeşlerle bağınız daha da güçleniyor.

AKREP: Ay karşıt burcunuzda ilerlerken ilişkilerinizde pozitif bir yoğunlaşma var. Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. Yıldızlardan olumlu destek var.

YAY: İçinizde biriken enerjinizi çevrenize yansıtmayı başarıyorsunuz. Sosyal yaşantınıza katılacak yeni kişilerden farklı bir elektrik alacak, onlarla ortak organizasyonlarına katılmak isteyeceksiniz. Olumlu bir gün.

OĞLAK: Retro aşk gezegeni Venüs egonuzu güçlendirirken bazı işlerde size cesareti sağlıyor. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız.

KOVA: Hızlı düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışları bir kenara bırakmalı ve olaylara daha esnek bir şekilde bakmalısınız. Sezgilerinizi pratiğe dönüştürmelisiniz.

BALIK: Duygusal yaşantınızda canlılık söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte birçok toplantıya çağırılırken siz partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün enerjinizi olumlu kullanacaksınız.