Güne Başlarken | 12 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi. 5 milyon liraya kadar değeri olan konutlar Değerli Konut Vergisi'ne tabi olmayacak. Detaylar için tıkla.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün adını değiştirdi ve aşı için tarih verdi. Detaylar için tıkla.





Güne Dair Notlar

12 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,02 TL, euro ise 6,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu İzmir, 12°C, 18°C hafif sağanak yağışlı Antalya, 7°C, 15°C çok bulutlu, sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 4°C kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu Trabzon, 4°C, 10°C çok bulutlu, yağmurlu Diyarbakır, -6°C, 2°C parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Bir bardak yeşil çay içerisine 4 dal maydanoz, 1 çay kaşığı sirke, 1 dilim elma kabuğu ekleyin ve fazla bekletmeden hemen için.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Zemheri (Show TV), Kuruluş Osman (ATV), Jet Sosyete (Star TV)

Oynanacak oyun önerisi: Witcher 3 Wild Hunt

Günün spor müsabakaları: Türkiye Kupası çeyrek finali: Galatasaray-Alanyaspor (20:30), İtalya Kupası yarı final: Inter-Napoli (22:45), İspanya Kral Kupası yarı final: Athletic Bilbao-Granada (23:00), Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçları: Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (19:00), Fenerbahçe-Teksüt Bandı (21:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Annelerimiz, Şeker Çocuk, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar

Diğer etkinlikler: Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor. Panora Sanat Merkezi, Ankara

Cem Adrian, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon, İstanbul

Günlük burç yorumları (12 Şubat 2020)

KOÇ: Çevrenizdeki olaylar karşısında izlenmesi gereken yol için biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş hayatınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemelisiniz.

Çevrenizdeki olaylar karşısında izlenmesi gereken yol için biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş hayatınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemelisiniz. BOĞA : Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle partner ve çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz.

: Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle partner ve çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz. İKİZLER : Yaşama açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgür ruhunuz atağa kalktığı zaman herkesle bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.

: Yaşama açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgür ruhunuz atağa kalktığı zaman herkesle bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz. YENGEÇ : Enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle olumlu paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Önünüzdeki engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız.

: Enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle olumlu paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Önünüzdeki engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız. ASLAN : Yoğun enerjinin sizi zorladığını hatta temponuzun düştüğünü göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Finans konularına disiplin getirmenin tam zamanı.

: Yoğun enerjinin sizi zorladığını hatta temponuzun düştüğünü göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Finans konularına disiplin getirmenin tam zamanı. BAŞAK: Çelişkilerinizi yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Aşk yaşamınızda bazı konular sorun haline gelebilir.

Çelişkilerinizi yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Aşk yaşamınızda bazı konular sorun haline gelebilir. TERAZİ: Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize karşı hassas davranışlar sergileyebilirsiniz.

Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize karşı hassas davranışlar sergileyebilirsiniz. AKREP: Güçlü duygularınızı gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir.

Güçlü duygularınızı gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir. YAY: Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek motivasyon gücünüzü artırmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bir olayın etkisi bu dönemde görebilir.

Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek motivasyon gücünüzü artırmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bir olayın etkisi bu dönemde görebilir. OĞLAK: Hayallerinizle baş başa kalma arzusu içindesiniz. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planlarıyla hareket ederken, ne düşündüğünüzü hiç kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin yoğun olduğu bir dönem.

Hayallerinizle baş başa kalma arzusu içindesiniz. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planlarıyla hareket ederken, ne düşündüğünüzü hiç kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin yoğun olduğu bir dönem. KOVA: Hayallerinizi askıya almanız gerekiyor. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetlemeden uygulamaya geçmemelisiniz. Ama bu konuda herhangi bir şikayetiniz olmayacak.

Hayallerinizi askıya almanız gerekiyor. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetlemeden uygulamaya geçmemelisiniz. Ama bu konuda herhangi bir şikayetiniz olmayacak. BALIK: Dış dünyadan kopararak kendinizi toplayacaksınız. İlişkilerde duygusallıktan çok mantığı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda mesafe olacak. Bu sizin kendiniz daha sıkı şekilde kontrol etmenizi sağlayacak.

12 Şubat gününe damga vuran olaylar