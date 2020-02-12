Güne Başlarken | 12 Şubat 2020
Bugün 2020 yılının 43'üncü gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 763 milyon 689 bin 904 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 29.8. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
12 Şubat 2020, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi. 5 milyon liraya kadar değeri olan konutlar Değerli Konut Vergisi'ne tabi olmayacak. Detaylar için tıkla.
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün adını değiştirdi ve aşı için tarih verdi. Detaylar için tıkla.
Güne Dair Notlar
- 12 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6,02 TL, euro ise 6,57 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu İzmir, 12°C, 18°C hafif sağanak yağışlı Antalya, 7°C, 15°C çok bulutlu, sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 4°C kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu Trabzon, 4°C, 10°C çok bulutlu, yağmurlu Diyarbakır, -6°C, 2°C parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Bir bardak yeşil çay içerisine 4 dal maydanoz, 1 çay kaşığı sirke, 1 dilim elma kabuğu ekleyin ve fazla bekletmeden hemen için.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Zemheri (Show TV), Kuruluş Osman (ATV), Jet Sosyete (Star TV)
Oynanacak oyun önerisi: Witcher 3 Wild Hunt
Günün spor müsabakaları: Türkiye Kupası çeyrek finali: Galatasaray-Alanyaspor (20:30), İtalya Kupası yarı final: Inter-Napoli (22:45), İspanya Kral Kupası yarı final: Athletic Bilbao-Granada (23:00), Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçları: Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (19:00), Fenerbahçe-Teksüt Bandı (21:00)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Annelerimiz, Şeker Çocuk, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar
Diğer etkinlikler: Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor. Panora Sanat Merkezi, Ankara
Cem Adrian, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon, İstanbul
Günlük burç yorumları (12 Şubat 2020)
- KOÇ: Çevrenizdeki olaylar karşısında izlenmesi gereken yol için biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş hayatınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemelisiniz.
- BOĞA: Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle partner ve çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz.
- İKİZLER: Yaşama açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgür ruhunuz atağa kalktığı zaman herkesle bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.
- YENGEÇ: Enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle olumlu paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Önünüzdeki engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız.
- ASLAN: Yoğun enerjinin sizi zorladığını hatta temponuzun düştüğünü göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Finans konularına disiplin getirmenin tam zamanı.
- BAŞAK: Çelişkilerinizi yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Aşk yaşamınızda bazı konular sorun haline gelebilir.
- TERAZİ: Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize karşı hassas davranışlar sergileyebilirsiniz.
- AKREP: Güçlü duygularınızı gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir.
- YAY: Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek motivasyon gücünüzü artırmalısınız. Geçmişte yaşadığınız bir olayın etkisi bu dönemde görebilir.
- OĞLAK: Hayallerinizle baş başa kalma arzusu içindesiniz. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planlarıyla hareket ederken, ne düşündüğünüzü hiç kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin yoğun olduğu bir dönem.
- KOVA: Hayallerinizi askıya almanız gerekiyor. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetlemeden uygulamaya geçmemelisiniz. Ama bu konuda herhangi bir şikayetiniz olmayacak.
- BALIK: Dış dünyadan kopararak kendinizi toplayacaksınız. İlişkilerde duygusallıktan çok mantığı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda mesafe olacak. Bu sizin kendiniz daha sıkı şekilde kontrol etmenizi sağlayacak.
12 Şubat gününe damga vuran olaylar
- Vasco da Gama, Lizbon'dan Hindistan'a doğru ikinci yolculuğuna çıktı. 1502
- Utah bölgesinde kadınlar oy kullanma haklarını elde ettiler. 1870
- Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7 - 0 mağlup etti. 1911
- Fransızların Maraş'ı boşaltmalarıyla, kent işgalden kurtuldu. 1920
- Josef Stalin yönetimince sürgün edilen Lev Troçki, "İlyiç" adlı bir gemi ile İstanbul'a geldi ve Büyükada'ya yerleşti. 1929
- Avusturya'da iç savaş başladı. 1934
- Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev, Selanik belediyesince sahibinden satın alınarak Atatürk'ün emrine tahsis edildi. 1937
- SSCB, Venüs gezegenine Venera 1 uzay aracını gönderdi. 1961
- Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin (TOFAŞ) Bursa'daki otomobil fabrikası, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de katıldığı törenle açıldı. Fabrika, Fiat lisansıyla "Murat 124" tipi otomobillerin üretimine başladı. TOFAŞ'ın ortakları arasında, Türk Otomobil Fabrikaları, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Koç Holding, Türkiye İş Bankası ve İtalyan Fiyat şirketi var. 1971
- Dr. Ziya Özel'in "zakkumla" kanser tedavisi iddiasının TRT tarafından "haber" olarak verilmesi yankı uyandırdı. 198
- Super Mario Bros. 3 adlı video oyunu ABD'de piyasaya sürüldü. 1990
- Kış Olimpiyatları Lillehammer'da (Norveç) başladı. 1994
- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton azil davasında aklandı. Başkan Bill Clinton yalan yere yemin etmek ve adaleti engellemekle suçlanıyordu. 1999
- NEAR Shoemaker adlı uzay aracı, 433 Eros adı verilen asteroidin yüzeyine indi. 2001
- Yugoslavya'nın eski devlet başkanı Slobodan Miloševiç'in yargılanmasına, BM savaş suçları mahkemesinde başlandı. Miloševiç bu süreç sona ermeden öldü. 2002
- İran havayollarına ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada Hürremabad'da (İran) düştü: 119 kişi öldü. 2002
- Ünlü Bestekar Teoman Alpay 73 yaşında vefat etti. 2005