Güne Başlarken | 12 Şubat 2021





Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesinde ihtilaflı konuları ele aldıklarını belirterek, "ABD, PYD ve YPG’ye verdiği desteği sonlandırılmalıdır. FETÖ’nün oradaki faaliyetlerine artık bir ’dur’ demelidir." dedi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, trafik kazası geçirdi.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın avukatlarının azil davasında yapacakları savunmaları kendilerine ayrılan süreden daha azını kullanarak tamamlayacakları ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) cezaevinden firar eden seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev Girne'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güne Dair Notlar

12 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,03 TL euro ise 8,52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı. 2°C, 4°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 12°C, 17°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu. 5°C, 11°C Trabzon, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu. 12°C, 18°C Diyarbakır, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu. 2°C, 16°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yüksek kart borcu ve kredi taksitlerini ödemekte zorlananların önünde iki seçenek var. Bilal Emin Turan'ın yazısı...

Günün kitabı

Engel - Bir Emir Timur Hikayesi / Mim Kemal Öke

Timur İmparatorluğu’nun da kurucusu olan meşhur Türk ve Moğol hükümdar: Timurlenk… Yani “Aksak Timur”… Düzenlediği seferlerle bugünkü Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak ve Suriye’yi kapsayan toprakları ele geçirdi. Cengiz Han’ı örnek aldı kendine ve onun yolunda giderek büyük bir imparatorluk kurdu. Ancak Timur’u bizim tarihimizde önemli kılan asıl mesele, 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’i mağlup edip esir alması olmuştu. Osmanlı’yı on bir yıllık bir iktidar boşluğuna götüren bu yenilginin müsebbibi olarak Timur pek de sevilmez bizim tarih anlatımızda. Oysa, Turan’dan Anadolu’ya döneminin en büyük imparatorluğunu kurmuş bir deha olan Timurlenk’e insani tarafıyla pek yaklaşılmadı; engeli, hayatını, karakterini ve savaşlarını nasıl etkiledi, pek düşünülmedi.

12 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün sıra dışı konular her zamankinden daha fazla ilginizi çekecek ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Elinizde fazla para çıkabilir.

BOĞA: Siz tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara hız kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş, İkizler burcunda ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

İKİZLER: İşyerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Ailenizin tepkisinden endişeliyseniz fikirlerine önem verin. Özgür olmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor.

ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor ve yoruluyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapıyor ama kendinizi fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yeteneklerinizi doğru kullanın.

TERAZİ: İşinizle ilgili güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalıkta bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsanız sıcakkanlı olun.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlauyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Elinizdekiyle yetinmiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.

OĞLAK: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz, bu durum bazen olumlu olmayabilir. Olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı, doğru yolu bulmalısınız.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalarda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Duygularınıza daha çok önem vermelisiniz.

BALIK: Yaratıcılığınıza çok güveniyorsunuz. Çevrenin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın.