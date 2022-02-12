Güne Başlarken | 12 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Öte yandan Beyaz Saray, ABD vatandaşlarının önümüzdeki 24 ile 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini açıkladı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2’ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. Ben 2 puan kaybettik diye düşünüyorum" dedi.

Bilecik’te 17 yaşındaki üvey kızına tecavüz eden ve polisin 3 günlük takibi sonucu saklandığı barakada yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkememce tutuklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi’nin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.





Güne Dair Notlar

12 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,50 TL, euro ise 15,33 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 3°C, 11°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 6°C, 17°C Ankara, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 0°C, 11°C Trabzon, Az bulutlu ve açık. 7°C, 14°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 2°C, 17°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Şarkılar Bizi Söyler (KANAL D)

Sinema: Bi Küçük Eylül Meselesi (STAR)

Yerli Dizi: Kardeşlerim (ATV)

Güldür Güldür Show (SHOW)

Sinema: Kılıbık (FOX)

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12 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: İş nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedecek konular olacak. Burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği enteresan kişilerle tanışabilirsiniz.

BOĞA: Çalıştığınız kişilere karşı soğuk davranıyorsunuz. Bu yapınızla kararlı bir duruş sergileyerek aslında işlerin gelişme sürecini de garantiye alıyorsunuz. Bu konuda haklı da olsanız dikkatli davranmalısınız.

İKİZLER: Uygulamaya çalıştığınız yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmelisiniz.

YENGEÇ: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizi bir kenara bırakın. Çünkü, aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek, farkındasınız.

ASLAN: Ona karşı hisleriniz başka şeyler söylediği halde davranışlarınız farklı. Sizi buna iten nedenler ciddi sosyal kurallar. Bu şekilde davranmanız aslında sizin için risk olabilecek koşulları önleminizi sağlıyor.

BAŞAK: Yakınlarınızla yapmayı planladığınız seyahatte arzularınız önemli. Bu konuda haklısınız. Fakat, detaylar konusunda ısrarcı olmayın. Şimdilik maddi konularda da zor durumda kalacağınız bir durum görünmüyor.

TERAZİ: Partnerinizle ilgili anlaşmazlığında hatayı kendinizde arayın. Çünkü, ebeveynlerinizle ilgili tartışmalarda kendinizi merkeze koyarak etrafınızı önemsemiyorsunuz. Haklı olsanız bile bu şekilde davranmamalısınız.

AKREP: Kendinize göre büyük çabalar sonucu gerçekleştirdiğiniz organizasyonu sahiplenmek, yakın arkadaşlarınızın tepkilerini çekiyor. Özellikle bugün karşılıklı görüşmelerde imalı sözcüklerden kaçınmalısınız.

YAY: Beslenme konusuna önem vermeniz sizin için olumlu bir gelişme. Her kafadan çıkan tavsiyelere çok kulak veriyor, etkileniyorsunuz. Uzmanların öğütlerine önem verin. Ruh haliniz şaşırtıyor.

OĞLAK: Karşılıklı fikir paslaşması içinde olacağınız bir gün ve konuyla ilgili isteklisiniz. Motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size gelecek. Küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmaya başlamayın.

KOVA: Karşı cinsten arkadaşlarınızın yanında özel konularınızı ulu orta konuşmayın. Gerçekte bu konuda katı denecek kadar dikkatlisiniz. Bazen öyle ortamlar oluyor ki farkında olmadan birçok şey konuşuluyor.

BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bu tür durumlara karşı geliştirdiğiniz iç disiplininiz sizin için bir sigorta oluyor. Daha sonra gelişebilecek olumsuzlukları daha baştan denetliyorsunuz.