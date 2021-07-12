Güne Başlarken | 12 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Temmuz 2021, Pazartesi 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, denize girip, akıntıya kapılan Memik Bozkurt (18) boğuldu, aynı yaştaki arkadaşı Kadir Göktaş ise suda kayboldu.
- Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın, bu mali yılda tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde ettiği belirtildi.
- İstanbullular pazar tatilinde Şile plajlarına akın etti. İstanbullular sıcak geçen pazar gününde serinlemek için Şile plajlarını doldurdu.
- Kanada'nın batısında bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 297 farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alınamıyor.
- Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Güne Dair Notlar
- 12 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 67 TL euro ise 10, 28 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 27°C, 36°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu Ankara, 17°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
İlişkiler denilince akla Venüs gezegeni gelir. Karşı cinsle ilişkiler denilince Venüs’ün Mars ile kavuşum ve açıları akla gelir. Uyumlu açılarda ilişkilerde olumlu gelişmeler beklenirken, uyumsuz açılarda ilişkilerde pürüzler olasıdır. Venüs ve Mars hafta başından itibaren çok yakın derecelerde ilerleyecekler. Dolayısıyla ilişkilerimize yansımasını hayatımızda görebileceğiz. Bu kavuşum gökyüzünde de belirgin bir şekilde görülecek. İçinden geçmekte olduğumuz günlerde gün batımında gökyüzünün en parlak gezegeni olarak gözüken Venüs, 13 Temmuz akşamı Mars ile adeta sarılırcasına yakın olacak. Astrolojik açıdan ele alırsak, Aslan burcunda gerçekleşecek bu kavuşum, ilişkilerde birbirimize daha sıkı sarılma, yakın olma zamanlarında olduğumuzu göstermekte. Bu ikilinin Kova burcunda gerileyen Satürn ile karşıt açıda olması ise, araya giren mesafe ve ayırıcı hususlarla mücadele etmemiz gerekeceğini göstermekte… Öner Döşer'in köşe yazısı...
12 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Araştırma içgüdünüz yüksek ve hedefe yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz ama bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için bulundukları ortam çok önemli.
- BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.
- İKİZLER: Tartışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalın. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Yaşadığınız özel duygular sizin için önemli olacak.
- YENGEÇ: Bugün Ay’ın konumu felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek için çalışmalar yapacaksınız. Ayrıca iş toplantılarında ve aşkta fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.
- ASLAN: Bugün sosyal yaşamınızda epey romantiksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda sağduyulu davranarak karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Yeni proje gündemde.
- BAŞAK: İnandığınız konuda taviz vermiyorsunuz. Planlarınız uygularken kibar, zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız. Sabırlı olmanız önemli.
- TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ile ilgili konularla daha ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar yapmak için kullanacaksınız.
- AKREP: Enerjinizin yüksekliğine diyecek yok doğrusu. Farkındasınız ve maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bazılarınız için yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olaylar gündemde.
- YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa da sonu gelmeyecek maceralar yüzünden sorun yaşamak istemiyorsanız daha kontrollü olmalsınız. Bazı eleştirilere maruz kalmanız sizi üzebilir.
- OĞLAK: Sizin en büyük enerjiniz hayata hırslı ve adanmış şekilde bakmanız. Bir şey yapmadan önce sıkı düşünürsünüz. Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.
- KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek olduğunu biliyor ve çevrenize bunu hissettirmek istemiyorsunuz. Rakiplerinizin farkındasınız.
- BALIK: Coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleri için olumlu çabalar içinde olacak. Eski dostlarınız karşınıza çıkabilir.