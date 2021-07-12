Güne Başlarken | 12 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, denize girip, akıntıya kapılan Memik Bozkurt (18) boğuldu, aynı yaştaki arkadaşı Kadir Göktaş ise suda kayboldu.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın, bu mali yılda tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde ettiği belirtildi.

İstanbullular pazar tatilinde Şile plajlarına akın etti. İstanbullular sıcak geçen pazar gününde serinlemek için Şile plajlarını doldurdu.

Kanada'nın batısında bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 297 farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Güne Dair Notlar

12 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 67 TL euro ise 10, 28 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 27°C, 36°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu Ankara, 17°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İlişkiler denilince akla Venüs gezegeni gelir. Karşı cinsle ilişkiler denilince Venüs’ün Mars ile kavuşum ve açıları akla gelir. Uyumlu açılarda ilişkilerde olumlu gelişmeler beklenirken, uyumsuz açılarda ilişkilerde pürüzler olasıdır. Venüs ve Mars hafta başından itibaren çok yakın derecelerde ilerleyecekler. Dolayısıyla ilişkilerimize yansımasını hayatımızda görebileceğiz. Bu kavuşum gökyüzünde de belirgin bir şekilde görülecek. İçinden geçmekte olduğumuz günlerde gün batımında gökyüzünün en parlak gezegeni olarak gözüken Venüs, 13 Temmuz akşamı Mars ile adeta sarılırcasına yakın olacak. Astrolojik açıdan ele alırsak, Aslan burcunda gerçekleşecek bu kavuşum, ilişkilerde birbirimize daha sıkı sarılma, yakın olma zamanlarında olduğumuzu göstermekte. Bu ikilinin Kova burcunda gerileyen Satürn ile karşıt açıda olması ise, araya giren mesafe ve ayırıcı hususlarla mücadele etmemiz gerekeceğini göstermekte… Öner Döşer'in köşe yazısı...

12 Temmuz günlük burç yorumları