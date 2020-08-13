Güne Başlarken | 13 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Karantina kuralına uymayan 11 kişiye 31 bin 161 lira para cezası kesildi.

Türkiye İş Bankası ve Koç Üniversitesi, toplum sağlığı alanında bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmak için yeni bir işbirliğine imza atarak, ‘Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’ni hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 ilde toplam 15 bin 295 geçici işçi alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu





Güne Dair Notlar

13 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7.32 TL, euro ise 8,66 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 31°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 26°C, 38°C Yerel olmak üzere sağanak yağışlı Ankara, 18°C, 31°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 28°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Herkesin hayran kaldığı Starbucks kurabiye tarifi

Çayın ve kahvenin yanına en çok yakışan lezzetlerden birisi de kurabiye. Son dönemde Starbucks kurabiyesi de oldukça revaçta. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Starbucks kurabiyesi için tarif arıyor ya da Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır merak ediyorsanız işte buradayız!

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Televizyonda ne var?:

Çatı Katı Aşk (Kanal D), Yenilmezler (ATV), Herkül: Özgürlük Savaşçısı (SHOW), Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (13 Ağustos 2020)

KOÇ: Bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme ve diretme huyunuz yüzünden karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.

Bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme ve diretme huyunuz yüzünden karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz. BOĞA : İşinizdeki konusunda farklı düşüncelere ihtiyaç duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Çok isteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

: İşinizdeki konusunda farklı düşüncelere ihtiyaç duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Çok isteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz. İKİZLER: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.

Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. YENGEÇ : Güvensizliğinizi yendiğiniz zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışın. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.

: Güvensizliğinizi yendiğiniz zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışın. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz. ASLAN: Kendi düzenini seven biri olarak baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece ‘ben’ duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.

Kendi düzenini seven biri olarak baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece ‘ben’ duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz. BAŞAK : Duygularınızla yaşadığınız zaman sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir ve çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları artık tekrarlamayın.

: Duygularınızla yaşadığınız zaman sizi anlamak o kadar zor ki. Alınganlık gösterebilir ve çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman, olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları artık tekrarlamayın. TERAZİ : İş yerinde anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi kimseye emanet edemiyorsunuz. Çevrenize güvenin.

: İş yerinde anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi kimseye emanet edemiyorsunuz. Çevrenize güvenin. AKREP: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz de en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.

Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz de en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey. YAY: Yeni projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları büyütmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşünüz zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.

Yeni projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları büyütmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşünüz zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir. OĞLAK : Sevdiğiniz kişi ile zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği deneyin. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür karşıt burcunuz Yengeç’ten olumlu bir destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.

: Sevdiğiniz kişi ile zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği deneyin. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür karşıt burcunuz Yengeç’ten olumlu bir destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz. KOVA : İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Yeni yerler gördüğünüz ve farklı kişilerle tanıştığınız zaman kendinizi çok daha özgür hissediyorsunuz. Yaşam felsefesinizi değiştirmenin zamanı geldi.

: İşinizdeki çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Yeni yerler gördüğünüz ve farklı kişilerle tanıştığınız zaman kendinizi çok daha özgür hissediyorsunuz. Yaşam felsefesinizi değiştirmenin zamanı geldi. BALIK: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerinizde bazen umursamaz davranıyorsunuz. Duygusal konularda acılardan korkuyor ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.

13 Ağustos gününe damga vuran olaylar