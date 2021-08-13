Güne Başlarken | 13 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye’de yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli’de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak "Adapass" sistemi devreye girecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-2 kazandıkları St. Johnstone maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Turu geçmek moral açısından önemliydi. Bizim oyuncularımıza moral verecektir. Bazı şeyleri düzelteceğiz. Bazı şeyleri de tavana vurduracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde üs bölgesine teröristlerce havan ile yapılan taciz atışında yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Güne Dair Notlar

13 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,56 TL euro ise 10,07 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 23°C, 30°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 28°C, 37°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 16°C, 29°C Trabzon, Yağışların; sabah saatlerinden itibaren batı çevreleri, öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 23°C, 27°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 21°C, 38°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İki buçuk ay kadar önce, Mayıs sonu Haziran başında, neredeyse tek gündem maddemiz Marmara Denizi’ni teslim alan ‘müsilaj’ tehdidiydi. Bir hafta on gün sadece bu konuyu konuştuk, tartıştık. Konunun taraflarının katılımıyla bir şura düzenlendi. Alınacak tedbirler kararlaştırılıp açıklandı, Marmara’yı kurtarmak için yol haritasının belirlendiği söylendi ve sonra, hemen her konuda olduğu gibi, ‘müsilaj’ da gündemden düştü. Murat Çelik'in yazısı...

13 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz. Olaylara her zamanki gibi hakimsiniz.

BOĞA: Bugün, insancıl duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay şekilde etkileyeceksiniz.

İKİZLER: Bugün, iletişimde olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.

YENGEÇ: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız yine atağa kalkıyor.

ASLAN: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yeni tanışacağınız kişilerin size olan ilgilerinden sıkılabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Değişik tepkiler gösteriyorsunuz.

BAŞAK: Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Ailenizin duygusal desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman çok daha mutlu oluyorsunuz. İş alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Olaylar değişiyor.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda sizden bazı yorumlar isteyebilirler. Fikirlerinizi söylerken duygularınızdan arının. Aşk yaşantınızda birçok duyguyu bir arada yaşayacağınız karmaşık bir gün. Heyecanlarınız ön planda olacak.

AKREP: Algılama yeteneğinizin güçlü olduğu bir gün. Bugün, kendinizle ilgili keşiflerde bulunmalı, olayları sebep sonuç ilişkisiyle yargılamaktan vazgeçmemelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek uğruna borçlanabilirsiniz.

YAY: Hak ettiğiniz ödülü almak için sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Mantığınıza güvenseniz bile bazı değişik olaylar tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir.

OĞLAK: Bugün yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. Eş ve iş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

KOVA: Kazançlarınız konusunda ısrarcı davranmakla maddi başarı grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

BALIK: Her şeyiyle ilginç bir gün. Maddi konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Planladığınız işler için yüklü bir bütçeye ihtiyacınız var. Çevrenize iyi niyetle yaklaşmanız, olumlu sonuç vermiyor.