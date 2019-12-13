Güne Başlarken | 13 Aralık 2019

Haftanın beşinci gününden selamlar. Gününü kolaylaştırmak için birkaç bilgi verelim dedik. Hazırsan başlayalım mı?

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Güne Başlarken | 13 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 13 Aralık günü saat 07.53’de dolar 5,78 TL’den işlem görürken, euro ise 6,46 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu 4°C, 6°C

İstanbul: Öğle saatlerine kadar yağmurlu 9°C, 14°C

İzmir: Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 10°C, 15°C

Adana: Yağışların sabah saatlerinden itibaren güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 16°C

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 11°C, 17°C

Samsun: Çok bulutlu 9°C, 16°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10°C, 15°C

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar kar yağışlı. -3°C, 2°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar yağmurlu. 4°C, 10°C

13 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Tereddütlerin sizi yormasına izin vermemelisiniz. Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol almak zorundasınız.

BOĞA: Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok. Bazıları farklı gibi görünse de, temelde ihtiyaçların aynı olması herkesi bir araya getiriyor. Bugün yer ve konumunuzu güzel koruyorsunuz.

İKİZLER: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkış yapmak üzeresiniz. Mesleki başarınızı artırma çabasında olmanız herkesin dikkatini çekiyor. Görüştüğünüz kişiler üzerinde olumlu etki bırakmanız sizi mutlu edecek.

YENGEÇ: Kombinasyon burcunuz Akrep’teki savaşçı Mars, sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif gelişmeler var. Artık esnek düşünme zamanı geldi.

ASLAN: Yaşamınızı ön plana çıkaracak ve kişisel özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirin.

BAŞAK: Karşıt burcunuzda ilerleyen ilham veren gezegen Neptün olumlu duygular veriyor. Bugün duygusal ilişkilerde hareketlenme var. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve bazı kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. Duygularınızı onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış anlaşılabilir. Bugün yapacağınız en güzel şey her şeyi unutup kendinizi göstereceğiniz özel ilgi olmalı.

AKREP: Kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerleyen ilham veren Neptün, kişisel cazibenizi artırırken aşk yaşantınızda hareketlenme söz konusu olacak. Dostlarınızın gösterdikleri ilgi karşısında mutlu olacaksınız.

YAY: Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alırken onların sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün olacak. Aynı zamanda evinizi güzelleştirecek çalışmalar yapacaksınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

OĞLAK: Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirmek için yapacağınız işbirliği olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu hissediyorsunuz. İletişim konusunda şanlısınız.

KOVA: Maddi kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz. Alışveriş için uygun bir gün.

BALIK: Burcunuzda ilerleyen ilham veren Neptün gezegeni sayesinde çok çekici bir görünüm sergiliyorsunuz. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Güvenin çok önemli olduğunu ona hissettirin.

Bugün:

  • Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'un teslimini istedi. 1522
  • Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelandayı keşfetti. 1642
  • Osmanlı padişahı III. Osman'ın saltanatı başladı. 1754
  • Sırp İsyanları ve Kara Yorgi'nin önderliği altında Sırpların Belgrad'ı ele geçirmesi. 1805
  • İtalyan asıllı ABD’li dondurma satıcısı Italo Marcioni, ilk dondurma külahının patentini aldı. 1903
  • Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı. 1914
  • İlk seloteyp satışa sunuldu. 1937
  • Çorum'da deprem: 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı. 1942
  • İsrail Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre ''uluslararası kent'' ilan edilmişti. 1949
  • İran'da deprem: 2 bin kişi öldü. 1957
  • Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Yeni Gün ve Öncü gazetelerini 3 gün süreyle kapattı. 1960
  • Malta'da cumhuriyet ilan edildi. 1974
  • Öykücü ve romancı Oğuz Atay İstanbul'da 43 yaşında öldü. 1977
  • Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı. 1995
  • ABD askeri güçleri devrik Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin'i Irak'ta saklandığı yerde yakaladı. 2003

Ne yapsak?

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz, Şanışer, Sokrat, Emircan İğrek, Ozbi, Gülce ve Kalabalık Bando 13 Aralık tarihinde Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezinde FASTİVAL Kapsamında sizlerle..
  • Bir şizofrenin iç dünyasının anlatıldığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununu bir de Metin Zakoğlu yorumuyla izlemek için Cafe Theater'da yerinizi alın.
  • Dünya'nın en iyi çocuk klasiklerinden biri olan "Şeker Portakalı " tiyatro oyunu izleyici ile buluşuyor. Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi

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