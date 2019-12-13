Güne Başlarken | 13 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 13 Aralık günü saat 07.53’de dolar 5,78 TL’den işlem görürken, euro ise 6,46 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu 4°C, 6°C

İstanbul: Öğle saatlerine kadar yağmurlu 9°C, 14°C

İzmir: Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 10°C, 15°C

Adana: Yağışların sabah saatlerinden itibaren güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 16°C

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 11°C, 17°C

Samsun: Çok bulutlu 9°C, 16°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10°C, 15°C

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar kar yağışlı. -3°C, 2°C

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar yağmurlu. 4°C, 10°C

13 Aralık 201 9 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bilinçaltınız çok yoğun ve yaratıcılığınızı gizleme gereği duyuyorsunuz. Yapmak istediğiniz çok şey var. Tereddütlerin sizi yormasına izin vermemelisiniz. Bildiğiniz konulardan taviz vermeden yol almak zorundasınız.

BOĞA: Çevrenizde gelişen olaylara karşı değişik düşünceler üretmenize gerek yok. Bazıları farklı gibi görünse de, temelde ihtiyaçların aynı olması herkesi bir araya getiriyor. Bugün yer ve konumunuzu güzel koruyorsunuz.

İKİZLER: Yaşamınızla ilgili olumlu çıkış yapmak üzeresiniz. Mesleki başarınızı artırma çabasında olmanız herkesin dikkatini çekiyor. Görüştüğünüz kişiler üzerinde olumlu etki bırakmanız sizi mutlu edecek.

YENGEÇ: Kombinasyon burcunuz Akrep’teki savaşçı Mars, sizi olumlu etkiliyor. Uzun süredir bulunmak istediğiniz ortamlara girmeyi başarıyorsunuz. Düşüncelerinizde pozitif gelişmeler var. Artık esnek düşünme zamanı geldi.

ASLAN: Yaşamınızı ön plana çıkaracak ve kişisel özelliklerinizi ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Bazı olayları irdelemenin zamanı geldi. Yaratıcılığınızı kullanmak için elinize geçen fırsatları değerlendirin.

BAŞAK: Karşıt burcunuzda ilerleyen ilham veren gezegen Neptün olumlu duygular veriyor. Bugün duygusal ilişkilerde hareketlenme var. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve bazı kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ: Çevrenizi sorgulamak için uygun bir gün değil. Duygularınızı onlara anlatmak için göstereceğiniz çaba yanlış anlaşılabilir. Bugün yapacağınız en güzel şey her şeyi unutup kendinizi göstereceğiniz özel ilgi olmalı.

AKREP: Kombinasyon burcunuz Balık’ta ilerleyen ilham veren Neptün, kişisel cazibenizi artırırken aşk yaşantınızda hareketlenme söz konusu olacak. Dostlarınızın gösterdikleri ilgi karşısında mutlu olacaksınız.

YAY: Ailenizle ilgili yapıcı kararlar alırken onların sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün olacak. Aynı zamanda evinizi güzelleştirecek çalışmalar yapacaksınız. Sinir sisteminiz biraz zayıf. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.

OĞLAK: Kardeşlerle bağlarınızı güçlendirmek için yapacağınız işbirliği olumlu sonuç verecek. Yakın ilişkilerinizde pozitif davrandığınız zaman kendinizi huzurlu hissediyorsunuz. İletişim konusunda şanlısınız.

KOVA: Maddi kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hissettirecek kişisel şeyler satın almak isteyeceksiniz. Alışveriş için uygun bir gün.

BALIK: Burcunuzda ilerleyen ilham veren Neptün gezegeni sayesinde çok çekici bir görünüm sergiliyorsunuz. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün. Güvenin çok önemli olduğunu ona hissettirin.

Bugün:

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'un teslimini istedi. 1522

Hollandalı denizci Abel Tasman, Yeni Zelandayı keşfetti. 1642

Osmanlı padişahı III. Osman'ın saltanatı başladı. 1754

Sırp İsyanları ve Kara Yorgi'nin önderliği altında Sırpların Belgrad'ı ele geçirmesi. 1805

İtalyan asıllı ABD’li dondurma satıcısı Italo Marcioni, ilk dondurma külahının patentini aldı. 1903

Mesudiye zırhlısı, Çanakkale'de bir İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı. 1914

İlk seloteyp satışa sunuldu. 1937

Çorum'da deprem: 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı. 1942

İsrail Kudüs'ü başkent ilan etti. Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra, Eski Kent ve Doğu Kudüs Ürdün'de, Batı Kudüs de İsrail'de kaldı. Kent, BM kararlarına göre ''uluslararası kent'' ilan edilmişti. 1949

İran'da deprem: 2 bin kişi öldü. 1957

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Yeni Gün ve Öncü gazetelerini 3 gün süreyle kapattı. 1960

Malta'da cumhuriyet ilan edildi. 1974

Öykücü ve romancı Oğuz Atay İstanbul'da 43 yaşında öldü. 1977

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı. 1995

ABD askeri güçleri devrik Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin'i Irak'ta saklandığı yerde yakaladı. 2003

Ne yapsak?