Güne Başlarken | 13 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröriste ‘terörist’ diyoruz. Terör destekçisine ‘terörist’ diyoruz. İhbarcısına, İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz, İmralı’daki devrik terörist başına ‘terörist’ diyoruz ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne’deki Demirtaş’a da, Karayılan’a da, tecavüzcü bir Biçirpinin Duran Kalkan’a da ‘terörist’ diyoruz" dedi.

Gamaleya Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg, kendilerinin geliştirdiği Sputnik V aşısının Covid-19 karşı 2 yıl boyunca koruma sağlayabileceğini iddia etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatya ile karşılaşan Fenerbahçe, Adem, Umut ve Youssouf'un gollerine engel olamayarak sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye Cimnastik Milli Takımı, Mersin’de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda 2’nci olarak, tarihinde ilk kez Avrupa’da madalya kazandı.

Resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin ilan yayınlama şartlarının düzenlendiği Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73. maddesinde yapılan değişiklik Resmi Gazetenin 12 Aralık 2020 tarihli nüshasında yayımlandı. Yeni düzenlemeyle resmi ilanları internet sitelerinde haber ilan şeklinde duyuran gazeteler daha fazla resmi ilan yayınlama hakkı kazanırken resmi ilanlar artık daha çok kişiye ulaşacak.

Güne Dair Notlar

13 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,86 euro ise 9,52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. 12°C, 14°C Antalya, Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli, il merkezi ile batı ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 17°C Ankara, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu. 7°C, 12°C Trabzon, Çok bulutlu. 13°C, 18°C Diyarbakır, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu. 3°C, 12°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Dehşet verici bir rakam! Bakan Fahrettin Koca’nın, perşembe akşamı açıkladığı tabloda 220 vefat sayısı var. Çarpın, bölün; altı buçuk dakikada bir canımızı kaybettiğimiz ortaya çıkıyor. Belediyelerin rakamlarına bakarsanız diyeceğim ama bakmayın. Bu kadar acı yeter! Vaka sayılarının açıklanmasının durdurulmasıyla, rehavete dönüşen algı, iktidarı da rahatsız edince, yeniden açıklamak zorunda kaldılar. Mutlaka doğrudur. 1.748.567 vaka sayımız olmuş bu güne kadar, 15.751 de vefat… Erkut Can'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Clarissa P. Estes- Kurtlarla Koşan Kadınlar

İnsanlığın uzun tarihi boyunca kadınlara yönelik yapılmış olan hangi araştırmanın doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Hiç mi? Bu kitabın yazarı Clarissa P. Estés de aynı şeyi düşünmüş olacak ki kadınları çözümleme noktasında sunduğu farklı önermeler ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Kadınların, içlerindeki doğal sese kulak vermelerini öğütleyen eser, kadının varoluşu ve toplumdaki yerini derin bir anlam ve üslup ile ele alıyor. Bunu yaparken de kadınları, kurtlar ile özdeşleştiriyor.

Yazar, bu noktada her iki varlığı da son derece güçlü, yavruları ve eşlerine bağımlı, değişen koşullara ayak durmak zorunda kalan ve çoğunlukla yanlış anlaşılıp, ezilen, hor görülen, aldatılan ve tacize uğrayan karakterler olarak tabir ediyor. Bu sebeple de kitaba “Kurtlarla Koşan Kadınlar” ismini veriyor. Siz de kadınları anlama noktasında bu güne değin yapılan tüm çalışmaları geride bırakıp, kalıpları yıkacak sıra dışı bir deneyime hazırsanız, bu kitap tam da bunun için biçilmiş bir kaftan!

13 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: İş disiplininiz mükemmel. Bugün çevrenizdekileri tarzınızla etkileyecek ve baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız.

BOĞA: İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen çevrenin koşulları yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Çevrenize ödün vermeden başarınızı artırmanın kolay olmadığını siz de fark ediyorsunuz.

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bugün, bazı dostlarınızın destek beklediğini görüp harekete geçeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz.

YENGEÇ: Hedeflerinizde ilerlemek ve işinizde gelişmek istiyorsanız güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve duygusal düşünmekten bir an önce vazgeçmelisiniz.

ASLAN: Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine beklemeyi yeğlemelisiniz. Güvensizlik duygunuzu yenmelisiniz.

BAŞAK: Düşüncelerinizin sınırlanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kendi disiplininizin uygulayıcısı olmak istiyorsunuz. Karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü.

TERAZİ: Yeniliklere açıksınız ama bugün eski alışkanlıkların etkisinde kalabilirsiniz. Bazı kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberler karşısında keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

AKREP: Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bugün, sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY: Maddi konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Güvenliğiniz için maddi problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu olmaktan kurtulun. İş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.

OĞLAK: Olumsuz etkilenmeye açıksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

KOVA: Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Önünüze çıkan bazı engeller yüzünden kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.

BALIK: Çevrenizdeki mantıklı kişilerin desteği, size prestij kazandıracak. İş birliğine önem vereceğiniz bir gün. Değerlerinizin farkındasınız ve bugün gizliliğe gereksinim duyabilirsiniz. Gizemli olmayı tercih ediyorsunuz.