Güne Başlarken | 13 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Giresun’da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir vatandaş ise evinin balkonundan cep telefonuyla o anları kaydetti.

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, araçlarda mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Güney Afrika'da keşfedilen Omicron mutasyonunun 63 ülkede tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini belirtti.

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yan yola uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, HDP’nin İstanbul 4. Olağan Kongresinde katılımcıların terör örgütü elebaşını övücü sloganlar ile örgütsel marşlarının söylenmesinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Güne Dair Notlar

13 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13, 87 TL, euro ise 15, 67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 14°C Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 14°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 16°C Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 12°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -2°C, 11°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Çok Güzel Hareketler 2, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kalp Yarası, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Üç Kuruş, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Yasak Elma, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Alparslan: Büyük Selçuklu

13 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendinize göre yorumlayacağınız bir gün. Motivasyon gücünüzü artıranın grup çalışmaları olduğunu biliyorsunuz. Bazıları sizi anlamayabilir.

BOĞA: Paylaşım duygunuzun yoğun olduğu bir gün. Toplumsal konular ön plana çıkarken, sosyal yaşamda etkili olmak isteyebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu. Denge savaşları gündeme gelecek.

İKİZLER: Yaşadığınız huzursuzluklar canınızın sıkılmasına neden oluyor. Sorumluluktan bunalabilirsiniz. Duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı vakit kaybetmeden yapmaya çalışın.

YENGEÇ: Mesleki gezegeniniz Mars, kariyer evinizde tur atıyor. İlişkilerinizde güçlü bir hareket var. Birlikte iş yaptığınız kişilerle paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bugün sinirli ve huzursuz olacaksınız.

ASLAN: Paylaşımın gündeme gelmesiyle ilginizi ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız ani hareketlerden uzak kalmalısınız.

BAŞAK: Uzun süredir olmasını istediğinizi arzularınız ön plana çıkacak. Çevrenizle bazı çatışmalar yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama geçirecek gerekli iş birliğini sağlayacaksınız. Karamsarlığı bırakın.

TERAZİ: Adaletli yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün aşkta önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi sizi iyi motive ediyor. Ortaklıklar konusunda yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.

AKREP: Karşıt burcunuzda geri giden değişim gezegeni Uranüs’ten güçlü etkiler alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran çalışmalarla başarıyı yakalayacaksınız.

YAY: Gizli arzularınızın sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sınırlı şartlar altındayken çok sıkılıyorsunuz. Dengelerinizi korumak adına alışık olduğunuzdan daha fazla çalışacaksınız. Başarı sizin.

OĞLAK: Burcunuzda ilerleyen köklü değişimler gezegeni Plüton’dan olumlu etkiler alıyorsunuz. İşyerinde güç birliği yapacaksınız. Enerjinizi birleştirebileceğiniz dostlarınızla bir araya geleceksiniz.

KOVA: Bugün, hislerinizi gizleyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.

BALIK: Disipline eden Satürn, ruhsal evinizi denetliyor. Taviz vermeyen mizacınızı ailenize de yansıtıyorsunuz. Ay’ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak. Öfkelisiniz.