Güne Başlarken | 13 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru, Trump'a arka arkaya günlerde yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurdu.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir depoda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.

12 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. posta.com.tr/cilgin-sayisal-loto-sonuc-ekrani-12-ekim-cilgin-sayisal-loto-sonuclari-2281620" target="_blank"> İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesinde, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.

Güne Dair Notlar

13 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 88 TL, euro ise 9, 29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 27°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 12°C, 28°C Az bulutlu Trabzon, 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 11°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Ben Kirke- Madeline Miller

Ozanlar benden, –erkek– kahramanın karşısında diz çöküp merhamet dilenen bir kadın olarak bahsetti hep; ilaç katarmışım tatlı şaraplarına, büyüleyip domuza çevirirmişim hızlı giden gemilerin tayfasını, babaevini unutturur, sılaya kavuşmalarına müsaade etmezmişim. Ne demeli, kadınlara haddini bildirmek ozanların en sevdiği vakit geçirme biçimidir; yerlerde sürünüp ağlamazsak gerçek bir hikâye olmazmış gibi.

Ama yanılıyorlar, yanılıyorsunuz: Cadılık illa nefret, kıskançlık ya da başka türlü bir kötülükten doğmaz; ben ilk büyümü aşkımdan yapmıştım.

Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm.

Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap.

Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.

Günün köşe yazısı

Ermenistan, velinimeti Rusya’yı hiçe sayarak... Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...

Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu? Bu bir... Rauf Tamer'in yazısı...

13 Ekim günlük burç yorumları