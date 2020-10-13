Güne Başlarken | 13 Ekim 2020
Herkese günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
13 Ekim 2020, Salı 07:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru, Trump'a arka arkaya günlerde yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurdu.
- İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir depoda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.
- 12 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. posta.com.tr/cilgin-sayisal-loto-sonuc-ekrani-12-ekim-cilgin-sayisal-loto-sonuclari-2281620" target="_blank">İşte Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesinde, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.
Güne Dair Notlar
- 13 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 88 TL, euro ise 9, 29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 27°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 12°C, 28°C Az bulutlu Trabzon, 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 11°C, 32°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Ben Kirke- Madeline Miller
Ozanlar benden, –erkek– kahramanın karşısında diz çöküp merhamet dilenen bir kadın olarak bahsetti hep; ilaç katarmışım tatlı şaraplarına, büyüleyip domuza çevirirmişim hızlı giden gemilerin tayfasını, babaevini unutturur, sılaya kavuşmalarına müsaade etmezmişim. Ne demeli, kadınlara haddini bildirmek ozanların en sevdiği vakit geçirme biçimidir; yerlerde sürünüp ağlamazsak gerçek bir hikâye olmazmış gibi.
Ama yanılıyorlar, yanılıyorsunuz: Cadılık illa nefret, kıskançlık ya da başka türlü bir kötülükten doğmaz; ben ilk büyümü aşkımdan yapmıştım.
Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm.
Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap.
Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.
Günün köşe yazısı
Ermenistan, velinimeti Rusya’yı hiçe sayarak... Ayrıca da Lavrov gibi dünya yıldızı bir diplomata saygısızlık ederek...
Acaba bir şahsiyet mi sergilemek istedi? Yoksa Lavrov’la yapılan 10 saatlik o toplantı, sadece bir tiyatro muydu? Bu bir... Rauf Tamer'in yazısı...
13 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.
- BOĞA: Merkür’ün iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracak. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatların değerlendirme konusunda sürprizlere hazırlı olun.
- İKİZLER: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma olumlu sonuçlanacak.
- YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız daha net olmayı deneyin. Problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.
- ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar yapacağınız bugün; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalar da açıksınız.
- BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Akrep’te geri gitmeye hazırlanması yaşama bakışınızda ve finans konusunda zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu gözden geçirmelisiniz.
- TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz önde olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.
- AKREP: İletişim gezegeni Merkür geri gitmeye hazırlanıyor ve partnerinizin duygularından emin olmak istiyorsunuz. İlişkide önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti arıyorsanız kendinize güvenmelisiniz.
- YAY: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.
- OĞLAK: İş hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyor, Merkür’ün artılarını kullanarak kafa karışıklığını önlemiş oluyorsunuz.
- KOVA: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermelerine sevineceksiniz.
- BALIK: Özellikle çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacaksınız. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz ama kişisel ilişkilerinizi destekleyecek çalışmalar yapmak hedefiniz olacak.