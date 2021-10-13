Güne Başlarken | 13 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi A. (65), tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı (31) bıçaklayarak öldürüp, vücudunu parçalara ayırdı. Parçalanan vücudun bir kısmı evin banyosundaki çöp kovası ve poşetler halinde otomobilin bagajında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çeşitli ebatlarda 5 bomba etkisiz hale getirildi.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Bazı cezaevlerinde soğuk ve sıcak su sorunu olduğunu tespit ettik. Hukuka aykırı aramaların yapıldığı, bazı yayın organlarının yasaklandığı, muayenelerin kelepçeli yapıldığı, dilekçelerin işleme alınmadığı gibi şikayetler aldık. Bunların hepsini tespit ettik ve bu sorunları çözmeye gayret ettik" dedi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların bölgedeki riskleri artırmasıyla 800 kişinin daha evlerinden tahliye edildiği açıklandı.

Güne Dair Notlar

13 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,04, euro ise 10,44 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 21°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 12°C, 28°C Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Sinema: Ekşi Elmalar, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, SHOW: 20.00 Sinema: Öldürme Arzusu, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali

Günün köşe yazısı

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye Suriye konusunda ağır suçlamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sert bir karşılık verdi. Sonra konu kamuoyu ilgisinin dışında kaldı. Uzunca bir süredir Washington’dan böylesine dışlayıcı bir değerlendirme gelmemişti. Biden, Suriye’deki ABD askeri varlığının bir yıl daha devam etmesi için ABD Kongresi’ne yazdığı mektubun bir bölümünü Türkiye’ye ayırmıştı. Oral Çalışlar'ın yazısı...

13 Ekim günlük burç yorumları