Güne Başlarken | 13 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
13 Ekim 2021, Çarşamba 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi A. (65), tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı (31) bıçaklayarak öldürüp, vücudunu parçalara ayırdı. Parçalanan vücudun bir kısmı evin banyosundaki çöp kovası ve poşetler halinde otomobilin bagajında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma çeşitli ebatlarda 5 bomba etkisiz hale getirildi.
Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Bazı cezaevlerinde soğuk ve sıcak su sorunu olduğunu tespit ettik. Hukuka aykırı aramaların yapıldığı, bazı yayın organlarının yasaklandığı, muayenelerin kelepçeli yapıldığı, dilekçelerin işleme alınmadığı gibi şikayetler aldık. Bunların hepsini tespit ettik ve bu sorunları çözmeye gayret ettik" dedi.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların bölgedeki riskleri artırmasıyla 800 kişinin daha evlerinden tahliye edildiği açıklandı.
Güne Dair Notlar
- 13 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9,04, euro ise 10,44 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 10°C, 21°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 12°C, 28°C Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Sinema: Ekşi Elmalar, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, SHOW: 20.00 Sinema: Öldürme Arzusu, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali
Günün köşe yazısı
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye Suriye konusunda ağır suçlamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sert bir karşılık verdi. Sonra konu kamuoyu ilgisinin dışında kaldı. Uzunca bir süredir Washington’dan böylesine dışlayıcı bir değerlendirme gelmemişti. Biden, Suriye’deki ABD askeri varlığının bir yıl daha devam etmesi için ABD Kongresi’ne yazdığı mektubun bir bölümünü Türkiye’ye ayırmıştı. Oral Çalışlar'ın yazısı...
13 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Karşı cinsin hakkınızdaki düşüncelerine aldırmıyorsunuz. Bugün duygusal konularda inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra düşünceleriniz derinleşebilir. Dikkatli olmalısınız.
- BOĞA: Dengeli yapınız var. Her olaya oto kontrol sisteminiz dahilinde akıllıca çözüm getiriyorsunuz. Ailenizle güç oluşturacaksınız. Sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.
- İKİZLER: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman başarınız daha da artıyor.
- YENGEÇ: Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Yaratıcılık konusunda farklılığınızı çevrenize rahatça hissettirebileceksiniz. İlginç konuşmaların yaşanacağı dost ve aile toplantıları sizi bekliyor.
- ASLAN: Sezgilerinizin sizi yorduğunu fark ediyor ama önlemleri almıyorsunuz. Bugün kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İç sesinizle baş başa kalmayı deneyin. Alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz.
- BAŞAK: Bilinçaltınızın yoğunluğunu hissettirmek istemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizliyorsunuz. Kendinize zaman tanıyıp koşulları gözden geçirin. Gerekli donanıma sahipsiniz.
- TERAZİ: Gelişen fırsatlar karşısında kendinizi yönlendirebiliyorsunuz. Fiziksel özelliğinizi maddi kazançlarınızla paralel bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. İş yaşantınızla ilgili bazı konular kafanızı kurcalayabilir.
- AKREP: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuzda motivasyon gücünüz artıyor. Değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyona ağırlık vermeli ve başarınızı artırmayı denemelisiniz.
- YAY: Çevrenizdeki kişilerin size yaklaşımları gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri bazı fırsatları da birlikte getirecek. İlginç fikirlerinizle yaratıcılığına en çok başvurulan kişi oluyorsunuz.
- OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahatça ifade ettiğiniz için çevreniz epey kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine müdahale etmelisiniz.
- KOVA: Maddi konuları gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için atılımları sağlamalısınız. Bugün başlattığınız gelişmeler olumlu ilerliyor.
- BALIK: Duygu yüklü bir gün. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermeyin. Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Çalışmalarınızı gizli tutuyorsunuz. Dostlarınızla bağlarınız güçleniyor.