Güne Başlarken | 13 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Saat 21.30'da canlı yayında noter huzurunda yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun 12 Eylül çekilişinde düşen numaralar sonrası büyük ikramiye devretti.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde etkili olan şağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve dolu sonrası ilçe beyaza bürünürken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Milletimiz Yassıada mahkemelerinde yaşanan utanç tablolarından dolayı burayı yıllarca ’Yaslı ada’ diye adlandırmıştır. Darbeciler de Yassıada’nın seçilmişler için hep bir ibret olmasını istemişlerdir" dedi.

Galatasaray ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın golleriyle kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Macron senin zaten süren az kaldı, gidicisin. Önce ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde tarih bilgin yok önce tarih öğren demiştim. Türkiye’ye tarih dersi verme“ dedi.

Güne Dair Notlar

13 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,48 TL, euro ise 8,86 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 27°C Antalya, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. 25°C, 31°C Ankara, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 19°C, 31°C Trabzon, Parçalı bulutlu. 23°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 19°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak









Posta ile pratik bilgiler

Tok tutan yiyecekler

Zayıflamak isteyenlerin mutfağında bulunması gereken 10 tok tutan besin...

TIKLA: İşte, tok tutan o besinler!

Gününü şenlendirecek Posta.com.tr videosu:





Karavan, karavan hayatı ve Türkiye’de nerelerde yamaç paraşütü yapabileceğiniz gibi konuları Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse ile konuştuk.

Ne okusak?

Güç Mevsimi - A.Yasemin Eren

Dünyanın en güçlü ve en zengin aileleri arasındaki güç ve iktidar savaşlarının entrikalarla dolu dünyasında yeşeren büyük bir aşk hikâyesi. A. Yasemin Eren’in ilk romanı “Güç Mevsimi”, aşkın, cinselliğin, erdemliliğin, büyülü şehirlerin ışıklı gökdelenlerinin en üst katlarında yaşamanın bedellerinin, rüyaları süsleyen hayatların hazin birer geçmişten ibaret olduğunun anlatıldığı bir roman.

A7 Kitap

Akşam ne izlesek?

Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Maria ile Mustafa (atv), Yerli Dizi: Arıza (SHOW), Yerli Dizi: Savaşçı (FOX)

Vizyonda ne var?

Nuh Tepesi





Cenk Ertürk'ün yazıp yönettiği Nuh Tepesi, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki "Nuh Ağacı"nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer'in, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikâyesine odaklanıyor.

Günlük burç yorumları (13 Eylül 2020)

KOÇ: Partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem de onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir felsefe ile yaklaşmak istiyorsunuz. Olmadığı zaman da canınız sıkılıyor.

Partnerinizle olan ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz. Hem kendinizi hem de onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara değişik bir felsefe ile yaklaşmak istiyorsunuz. Olmadığı zaman da canınız sıkılıyor. BOĞA: Sosyal ilişkilerinizdeki duygusal ihtiyaçlarınızı ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınız karşılayacak. Onların size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

Sosyal ilişkilerinizdeki duygusal ihtiyaçlarınızı ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınız karşılayacak. Onların size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir. İKİZLER: Ele avuca sığmaz kişiliğinizin altında güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.

Ele avuca sığmaz kişiliğinizin altında güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız. YENGEÇ: İşinizi yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu hiç kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor ve yoğun bir dönem içine giriyorsunuz.

İşinizi yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu hiç kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor ve yoğun bir dönem içine giriyorsunuz. ASLAN: Tüm işlerde kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için anlaşılmıyorsunuz.

Tüm işlerde kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Akılcı yaklaşımlarınız birçok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için anlaşılmıyorsunuz. BAŞAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen birisiniz. Ama bazen fevri hareketlerinizle her şeyi bir anda koparıyorsunuz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken küçük duygusal takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

İlişkilerinizde sabırlı görünen birisiniz. Ama bazen fevri hareketlerinizle her şeyi bir anda koparıyorsunuz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken küçük duygusal takıntı bir anda değişime neden olabiliyor. TERAZİ: Savaşçı gezegen Mars sizi olumlu etkileyeek. İş çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, bekliyor ve hedeflerinizi belirliyorsunuz.

Savaşçı gezegen Mars sizi olumlu etkileyeek. İş çevrenizde kariyerinize yardım edecek kişilerle bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, bekliyor ve hedeflerinizi belirliyorsunuz. AKREP: Entelektüel konularda kendinizi aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Entelektüel konularda kendinizi aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. YAY: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimlerinizi dikkatli yapın. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kuracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.

Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimlerinizi dikkatli yapın. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kuracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor. OĞLAK: Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Kişisel çabalarınız ve ilişkileriniz çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

Bugün gizli arzularınızın belirginleşmesi, partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Kişisel çabalarınız ve ilişkileriniz çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor. KOVA: Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız, başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.

Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız, başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. BALIK: Çevrenize karşı farklı davranıyorsunuz. Duygusal konulara uzak görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. İhmal ettiğiniz dostlarınız sizden haber bekliyor.

13 Eylül gününe damga vuran olaylar