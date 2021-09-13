Güne Başlarken | 13 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yaptığı açıklamada, Altınkum Mahallesi'nde bulunan terfi merkezinin arıtma tesisi kurulduğundan bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek, katılımcılara hitap etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştı iddiası! İnceleme başlatıldı. Rusya'nın İrkutsk bölgesinde 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi uçağın sert iniş yaptığı bildirilirken, Rus basını 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Zeynep Sezal Şerefoğlu’nun eşiyle birlikte balayından döndüğü belirlendi.

Güne Dair Notlar

13 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,47 , euro ise 10,01 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 23°C, 29°C Yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 24°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Kalp Yarası (ATV), Yasak Elma (FOX), Gönül Dağı (TRT) Saat:20.00

Günün köşe yazısı

Akşener, Fatih benzetmesiyle İmamoğlu’na sahiden Cumhurbaşkanı adaylığı yolunu mu açtı, yoksa iyice yolunu mu kesti?..

Kaç gündür bu kahkahalar ne anlama geliyor? Rauf Tamer'in yazısı...

13 Eylül günlük burç yorumları