Güne Başlarken | 13 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
13 Eylül 2021, Pazartesi 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yaptığı açıklamada, Altınkum Mahallesi'nde bulunan terfi merkezinin arıtma tesisi kurulduğundan bu yana hizmet verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek, katılımcılara hitap etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştı iddiası! İnceleme başlatıldı. Rusya'nın İrkutsk bölgesinde 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi uçağın sert iniş yaptığı bildirilirken, Rus basını 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Zeynep Sezal Şerefoğlu’nun eşiyle birlikte balayından döndüğü belirlendi.
Güne Dair Notlar
- 13 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,47 , euro ise 10,01 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 23°C, 29°C Yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 24°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Kalp Yarası (ATV), Yasak Elma (FOX), Gönül Dağı (TRT) Saat:20.00
Günün köşe yazısı
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Kaç gündür bu kahkahalar ne anlama geliyor? Rauf Tamer'in yazısı...
13 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Mesleki başarınızı perçinleyen bir konumdasınız. Yüksek hedefleriniz var. Planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz olduğunu biliyorsunuz. Aile ve sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.
- BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.
- İKİZLER: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. Hırslarınızı büyütüyorsunuz.
- YENGEÇ: İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir dönemdesiniz. İş hayatınızda ters davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Yatırımlarınız gelişiyor.
- ASLAN: Bütün enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle paylaşım içindesiniz. Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla standartınızı yükselteceksiniz. Çevrenin dikkatleri üzerinizde.
- BAŞAK: İşyerinizde değişim ve başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden biri. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
- TERAZİ: İlişkilerinizde partnerinizin olanaklarını menfaatleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor. Kendi ve partnerinizin çıkarlarını potanızda toplayacaksınız.
- AKREP: İlginç fikirlerin doğrultusunda birçok organizasyonların ortaya çıkacağı bir gün. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olacaksınız. Yatırımlarınız kazanç olarak geri gelecek ve yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gün.
- YAY: Değişim içindesiniz ve hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. Düşüncelerinizi sistemli şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün.
- OĞLAK: Aşk ve ilişkilerinizi kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çaba olumlu sonuç verecek. Sosyal çalışmalarda yönetici kişiliğinizi önde olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Cazip kişiler ilginizi çekiyor.
- KOVA: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem olacak.
- BALIK: Karşı görüşteki insanlarla tartışacak ve fazla tepkili olacaksınız. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi konusunda çok titiz davranacaksınız. Başladığınız işin büyüyüp kazanç getirmesi sizi mutlu edecek.