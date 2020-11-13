Güne Başlarken | 13 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin bugün açılacağını duyurdu.

İngiltere’de son 24 saatte 33 bin 470 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Özgür Duran’ıkalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkında verilen cezaya, Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu

Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. 12 Kasım tarihli Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Dün akşamın kazandıran şanslı numaraları 2-20-41-42-58-60 oldu





Güne Dair Notlar

13 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,71 TL euro ise 9,12 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı. 11°C, 16°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 16°C, 25°C Ankara, Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu. 2°C, 15°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 16°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 6°C, 20°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“Trump dönemi” diye bir dönem yaşadık. “Trumpçılık” diye tanımlanan bir yaklaşım, siyasi literatüre girdi: Devletler arasındaki ilişkiyi kurallara önem vermeden yönetmek... Kurumları yok saymak... Diplomatik gelenekleri bir yana itip, saygısız, ölçüsüz bir ilişkiler biçimi oluşturmak… Demokrasi, insan hakları gibi evrensel hukuk ve etik prensiplerini fazla önemsememek… Hak ihlallerini canının istediği gibi yorumlayıp, bir ilkesizlik oluşturmak… Trump’ın kendine özgü “tavır”larından biz de payımızı aldık: Bir gün kardeş oldu, ertesi gün, ekonomimizi batırmakla tehdit etti. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün videosu

Günün kitabı

Ev / Nermin Yıldırım

… hayata tutunmak için inanmaya mecbur kaldığımız bütün yalanlar günü gelince açığa çıkıyor. Ve sonra biz ölmüyoruz. Daha kötü bir şey oluyor. Öğrendiklerimizle yaşamaya devam ediyoruz. Nermin Yıldırım bizleri uzun bir yürüyüşe çıkararak, kendini evinde hissedemeyenlerin, evinden zorla koparılanların, kaçmak zorunda kalanların, hiçbir yere sığınamayanların dünyasına ortak ediyor. Sürprizlerle dolu bu yolu adımlarken, bir yandan bir kere koptuktan sonra artık anakaraya bağlanamayan adacıkların uğultulu sesine kulak veriyor, bir yandan da kendimizi seyrettiğimiz aynaların öbür tarafındakilerle yüzleşiyoruz. Romanlarında okuru aile, toplum ve bellek ekseninde yolculuklara çıkaran Yıldırım, duyarlı sesi, nüktedan ve kıvrak diliyle hafızanın iplerini kâh salıp kâh sararak sımsıkı bir yumak oluştururken, “küçük ve muhteşem hayatlarımız”a bambaşka gözlerle bakmamızı sağlıyor.





13 Kasım günlük burç yorumları