Güne Başlarken | 13 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
13 Kasım 2020, Cuma 07:39 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin bugün açılacağını duyurdu.
İngiltere’de son 24 saatte 33 bin 470 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Özgür Duran’ıkalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkında verilen cezaya, Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu
Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. 12 Kasım tarihli Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Dün akşamın kazandıran şanslı numaraları 2-20-41-42-58-60 oldu
Güne Dair Notlar
- 13 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,71 TL euro ise 9,12 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı. 11°C, 16°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 16°C, 25°C Ankara, Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu. 2°C, 15°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 16°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 6°C, 20°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
“Trump dönemi” diye bir dönem yaşadık. “Trumpçılık” diye tanımlanan bir yaklaşım, siyasi literatüre girdi: Devletler arasındaki ilişkiyi kurallara önem vermeden yönetmek... Kurumları yok saymak... Diplomatik gelenekleri bir yana itip, saygısız, ölçüsüz bir ilişkiler biçimi oluşturmak… Demokrasi, insan hakları gibi evrensel hukuk ve etik prensiplerini fazla önemsememek… Hak ihlallerini canının istediği gibi yorumlayıp, bir ilkesizlik oluşturmak… Trump’ın kendine özgü “tavır”larından biz de payımızı aldık: Bir gün kardeş oldu, ertesi gün, ekonomimizi batırmakla tehdit etti. Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün videosu
Günün kitabı
Ev / Nermin Yıldırım
… hayata tutunmak için inanmaya mecbur kaldığımız bütün yalanlar günü gelince açığa çıkıyor. Ve sonra biz ölmüyoruz. Daha kötü bir şey oluyor. Öğrendiklerimizle yaşamaya devam ediyoruz. Nermin Yıldırım bizleri uzun bir yürüyüşe çıkararak, kendini evinde hissedemeyenlerin, evinden zorla koparılanların, kaçmak zorunda kalanların, hiçbir yere sığınamayanların dünyasına ortak ediyor. Sürprizlerle dolu bu yolu adımlarken, bir yandan bir kere koptuktan sonra artık anakaraya bağlanamayan adacıkların uğultulu sesine kulak veriyor, bir yandan da kendimizi seyrettiğimiz aynaların öbür tarafındakilerle yüzleşiyoruz. Romanlarında okuru aile, toplum ve bellek ekseninde yolculuklara çıkaran Yıldırım, duyarlı sesi, nüktedan ve kıvrak diliyle hafızanın iplerini kâh salıp kâh sararak sımsıkı bir yumak oluştururken, “küçük ve muhteşem hayatlarımız”a bambaşka gözlerle bakmamızı sağlıyor.
13 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Size destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlıktan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.
- BOĞA: İdeal ve hırslarınız ön planda olacak. Bugün mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmak ve gücünüzü ispat etme savaşı içindesiniz fakat beklemeyi yeğlemelisiniz.
- İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar yapacaksınız. Ertelediğiniz işleri tamamlamalısınız.
- YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen huzura ihtiyacınız var. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve ilgi bekliyorsunuz. Bugün çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.
- ASLAN: Sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyona katılacaksınız. Enerjinizi ve gücünüzü ortaya koyacak büyük projelerin gündeme geleceğini bilmelisiniz. Başarınız artarak devam edecek.
- BAŞAK: Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınızda iş veriminizde artış gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatler olabilir. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.
- TERAZİ: İşinizle ilgili bazı çalışmaları başlatabilirsiniz. Bugün, iddialı davranmakla birçok başarıyı kucaklayacaksınız. Sistemli yapınızı zorlayanlardan hoşlanmıyorsunuz. Randevularınıza geç kalmamalısınız.
- AKREP: Yeniliklere çok ihtiyacınız var. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal aktiviteleriniz çoğalıyor.
- YAY: Bugün, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmayın. Baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe onlarla anlaşmanız güç. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.
- OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek, karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma gayretindesiniz.
- KOVA: Aşkta sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.
- BALIK: Bugün, kendinizi enerjik ama bir o kadar huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Sezgileriniz ve aklınız size yardımcı oluyor.