Güne Başlarken | 13 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde minibüsle ezerek ölümüne yol açan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Pişkin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, "Ben çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. Olaydan sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım" diyerek kendini savundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında kırmızı il olan Şanlıurfa'nın da turuncu kategoriye yükseldiğine dikkat çekerek, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik. Şanlıurfa turuncu, hedef tek renk Mavi" diyerek aşılanma çağrısı yaptı.

Hollanda’da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için 3 haftalığına "kısmi kapanma"ya gidildiğini açıkladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 artışla 486,75 puana çıktı.

Belçika’da yabani bir kazda kuş gribi tespit edilmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması istendi.

Güne Dair Notlar

13 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 10,01 TL euro ise 11,45 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

13 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Güçlü kararlar verebilecek bir gündesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. Bugün yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. Bir süredir sizden haber bekliyor.

BOĞA: Enerjiniz çevreniz tarafından takdir ediliyor. Sizi takip etmekte zorlanıyorlar. Bugün hareketli olacaksınız. İşte aksayan durumlar sizi çok ilgilendirmemeli. Sorumluluklarınızı yerine getirin.

İKİZLER: Duygularınızda samimi olsanız bile, onu ikna etmeniz mümkün değil. O, her zaman kendi duyguları ile yaşıyor. Sakin bir yapınız olmasına rağmen olayları içinizde biriktirip sonradan patlıyorsunuz. Zararı size dokunuyor.

YENGEÇ: Değişken yapınıza rağmen mantıklısınız. Çevrenizdeki kişiler sizi anlamıyorlar. Duygularınızı frenlemekte üzerinize yok. Onun davranışlarındaki farklılığı hissediyor ama anlamak istemiyorsunuz.

ASLAN: Kızdığınız anda duygularınızı içinize kilitliyor, kimse ile konuşmak istemiyorsunuz. Bugün farklı bir gün. Onunla yaşadığınız olaylara çekimser bir bakış açısı getirmeniz ilişkinizin sınırlarını zorluyor.

BAŞAK: Yapacağınız anlaşmalarda şartlar sizden yana. Fırsatları doğru kullanın. İlişkinizi güçlü kılmak için bazı fedakarlıklar yapmalısınız. Onun sizi tanımasına fazla fırsat vermiyorsunuz. Dramatik olmamalısınız.

TERAZİ: İdealist yapınızı çok zorlamayın. Olaylar yön değiştiriyor ve sizi aşmaya başladı. Her türlü ayrıntıyı hesaplıyorsunuz. Çevrenize yorulduğunuzu anlatmalısınız. Bugün çok daha detaycısınız.

AKREP: Onu yargılamadan dinlemelisiniz. Sorunlarını sizinle paylaşmaya cesareti yok. Haklı olduğunu duymak istiyor. Yanlış anlaşılmalar yüzünden kırılgansınız. Çevrenizi sorgulamaktan vazgeçmelisiniz. Kilonuza dikkat edin.

YAY: Yaşam dengelerinizde aksaklıklar çıktığı zaman sıkıntınız artıyor. Bugün birçok sorunu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi bu yüzden kapris yapıyor. Korkularınızı bir an önce yenmelisiniz.

OĞLAK: Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz iş başarınızı olumlu etkiliyor. Kıskançlık sizin zayıf noktanız. Sevdiğiniz kişi bu özelliğinizi iyi bildiği için sizinle oynuyor. Fedakarlık size göre değil.

KOVA: Arzularınıza gem vuramazsınız. Farklı şeyler yapmak için isteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Onu huyunu bildiğiniz halde isteklerine karşı gelerek çileden çıkarıyorsunuz. İştahınızı dengelemelisiniz.

BALIK: Siz derin duyguların insanısınız. Kendinizi sessizce savunan birisiniz. Birlikte çalıştığınız kişiler bile sizi çözemiyor. Aşk yaşantınız karışık. Sizi güçlü gördükleri için duygusal olmanızı hiç kimse istemiyor.