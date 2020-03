Güne Başlarken | 13 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 4.5 saat süren korona virüs toplantısı sonrası İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta tatil edileceğini, üniversitelerin de 3 hafta süreyle tatil edileceğini söyledi.

YÖK, Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'daki corona virüs salgınına ilişkin Türk vatandaşlarıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi. Kalın, “İtalya'dan tahliye planımız şu anda yok" açıklamasını yaptı.

Güne Dair Notlar

13 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,31 TL, euro ise 7,07 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 17°C Sabah saatlerinde puslu ve sisli İzmir, 11°C, 23°C Az bulutlu Antalya, 16°C, 22°C Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı Ankara, 7°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 14°C Sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli Diyarbakır, 8°C, 15°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.

Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.

Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Arka Sokaklar (Kanal D), Babil (Star TV), Hercai (ATV)

Dizi önerisi: Rise of Empires: Ottoman

Okunacak kitap önerisi: Karamazov Kardeşler - Dostoyevski

Oynanacak oyun önerisi: Ori and the Will of the Wisps

Günün spor müsabakaları: Ankaragücü-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Göztepe (20:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Diğer Etkinlikler: Rock müziğinin efsane grubu Duman, İzmir Arena sahnesi'nde...

Melike Şahin Malatya Hanzade Konağı'nda sizlerle...

Günlük burç yorumları (13 Mart 2020)

KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olayla ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok aktivite gerektiren olayla ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız. BOĞA : Yardımınız gereken olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

: Yardımınız gereken olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek.

Kazançlarınızı arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz olumlu etkilenecek. YENGEÇ : Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. ASLAN : Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem.

: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem. BAŞAK : Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve epey kaprisli oluyorsunuz, dikkat.

: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecek. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve epey kaprisli oluyorsunuz, dikkat. TERAZİ : Bugün sabırsız ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde birçok problemlerin üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

: Bugün sabırsız ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde birçok problemlerin üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. AKREP: Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.

Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. YAY: Kendinizi kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır.

Kendinizi kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. OĞLAK : Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.

: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. KOVA : Geçmişe teslim olmayın. Gücünüzü artırmakta yeni bir dönem. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içinizdeki mücadeleyi sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.

: Geçmişe teslim olmayın. Gücünüzü artırmakta yeni bir dönem. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içinizdeki mücadeleyi sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz. BALIK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.

13 Mart gününe damga vuran olaylar