Güne Başlarken | 13 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Meteorolojiden yapılan son açıklamaya göre önümüzdeki hafta salı günü yurdun büyük bir bölümü kar yağışı etkisi altına girecek.

ABD’nin, New York şehrindeki Christie’s Müzayede Evi’nin satışa çıkardığı bir dijital sanat eseri 69 milyon dolara alıcı buldu. Eserin ödemesi için ilk defa takas edilemez özellikli bir kripto para cinsi kabul edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı videoda evde sağlık hizmetine dikkat çekti. Koca, paylaştığı notunda "Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 335 milyondan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığını, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini ve bugün de Johnson and Johnson’ın Kovid-19 aşısına acil kullanım için onay verildiğini bildirdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR’dan da gelmeyen 2 tane penaltı var diye düşünüyorum. Bunların değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Bağırıp, çağırıp seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını ne de Türk futbolunu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. Bizim de tarzımız bu şekilde değil" dedi.

Güne Dair Notlar

12 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,56 TL euro ise 9,05 TL.

7,56 ise 9,05 Gram altın ise 414 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 3°C, 12°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 10°C, 18°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. -1°C, 15°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu. 2°C, 10°C Diyarbakır, Az bulutlu. -1°C, 16°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Reklam ve aynı zamanda sorunlu yayınları engelleyen bu programlar, ulaşmak istediğiniz sayfaların yüklenme hızlarını da artırıyor. Hangisini kullanmalıyım diye soruyorsanız işte size birkaç öneri... Murat Gülderen'in yazısı...

Günün kitabı

Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun / Selim İleri

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın iç dünyasına -her cümlesi okurdan emek bekleyen- çetin bir yolculuk!

"Yaşlanıyordunuz: Tek bir Tanpınar yoktu, kaç kimliğe, kaç kişiliğe bürünmüştünüz! Göz kapaklarınız kurşun gibi ağır, kendinizden saklanıyordunuz."

Bu romanı hayatla öldürülenlere yazdım.

Bu romanı, burada yazdıklarımı yalnız onların okuyacaklarını biliyorum.

13 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Gelişen duygusal konulardan etkileneceksiniz. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak. Kendinizi her alanda yeniliyorsunuz.

BOĞA: Takıntılı değilsiniz. Ama çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük olmasından olumsuz etkileniyorsunuz. Çevrenize karşı daha ketum olmalısınız.

İKİZLER: Savaşçı gezegen Mars burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek. Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Sosyal ortamların aranılan kişisisiniz.

YENGEÇ: Bu dönem yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek niteliktesiniz. Bu durum kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Güven duygusuna ihtiyacınız var. Hırslarınızı durdurun. Sakinlik size olumlu bir şekilde dönecek.

ASLAN: Güçlü planların kişisi olmanıza rağmen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden çevrenizden tepki alıyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanıp iyi ilerliyorsunuz. Tenkitlere kulak asmamayı öğrendiniz artık.

BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Doğru ortamlarda bulunmalısınız. Sabırsız davranışlarınız puan kaybettirir.

TERAZİ: Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Balık burcunda ilerlemesi, iletişim konusunda size güçlü ve enerjik duygular veriyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi mutlu edecek. Sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmayın.

AKREP: Disiplinli davranmak size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun bir gün değil. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Duygusal konulara dikkat etmelisiniz.

YAY: Enerjinizi tam olarak göstermek istemeyebilirsiniz. Güçlü hislerin yönlendirmesine izin verin. Geleneksel davrananları yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Özgürlük duygunuz ve cesaretiniz mükemmel gidiyor.

OĞLAK: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek ve başarmak istiyorsunuz. Detaylarla ilgili kimseye bilgi vermemelisiniz.

KOVA: Görüşeceğinizin kişilerin toplumsal başarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Kısa seyahatlerin söz konusu olduğu bir gün. Yoğun temponuz çevrenizde takip ediliyor.

BALIK: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Görsel hafızanızın muhteşemliğinin farkındasınız.