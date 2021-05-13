Güne Başlarken | 13 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde İsrail askerlerine silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi açtıkları ateşle şehit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib’de huzur ve güvenliği bozan, bozmaya teşebbüs eden, bozma niyetinde olan tüm unsurların aklını başına toplaması lazım. Bizim onlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Huzur ve güvenliği sağlamakta kararlıyız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova´da incelemelerde bulundu. Özel Harekat polisleri ile bir araya gelen Bakan Soylu, yurt içi ve yurt dışında sürdürülen operasyonlarda teröristlere büyük darbeler vurulduğunu belirterek, "Geçen gün çok üzülmüştük. 3 tane sivilimizi Çukurca’nın Kazan Vadisinde katletmişlerdi. Odaya getirip infaz etmişlerdi. Kardeşleri, evlatları sahipsiz kalmış. Onları gittik ziyaret ettik. ’Bir millet sahibiyiz. Siz merak etmeyin, bunun hesabını soracağız’ dedik. Hesabını sorduk. İnfaz edeni biliyorduk. İnfaz eden turuncu kategoride Bahoz kod adlı Ferhat Taşdemir’di. O çocuklarımızın kanı yerde kalmadı" dedi.

Güne Dair Notlar

13 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,44 TL euro ise 10, 19 TL.

ise 10, 19 Gram altın ise 492 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 23°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 17°C, 25°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 12°C, 30°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 21°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 11°C, 34°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarına değinirken “Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor” gibi bir ifade kullandı. Çavuşoğlu’nun “ümmet” ifadesiyle kastettiği İslam halkları, İslam ülkelerinin vatandaşları. Fakat artık çok iyi biliyoruz ki “İslam âlemi” diye tarif edilen bir birliktelik söz konusu değil. Kültürel ve dini yakınlıktan söz etmek mümkün elbette; ancak bunun siyasi ve ekonomik bir karşılığı olmadığını en iyi anlayan ülkelerden biriyiz. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Doğan Cüceloğlu- Var mısın? - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

Hayatın anlamı nedir?

İnsan kendini nasıl geliştirir?

Umutsuzluk nasıl aşılır?

İçimizdeki öz nasıl ortaya çıkar?

Çevremiz bizi nasıl etkiler?

Kime akıl danışılır?

Yaşam neleri ödüllendirir?

Zihin nasıl işler?

“Biz” olmak için neler yapılmalıdır?

Ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak duygularına sahip çıkmak bir hayatı “kıymetli” kılmak için en önemli meziyetler arasında. Elinizdeki rehber niteliğindeki kitap, yaşamı boyunca bu meziyetlerin peşine düşmüş ve her ânına onları ilmek ilmek işlemiş Doğan Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşuyor ve herkese şu soruyu soruyor: “Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye VAR MISIN?”

13 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ: Problemleri gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. Geçmişinizle ilgili olaylarda haksızdınız. Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.

BOĞA: Bugün iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize karşı daha anlayışlı olmayı denemelisiniz. Sonuç lehinize gelişecek.

İKİZLER: Partnerinizin de sizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Gerekli fikir ve destekleri ona sağladığınız müddetçe yaşam her anlamda sizi mutlu edecek. Köklerinizi sorgulama konusunda ilginç bir tavır sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Artık akıllandınız ve geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz.

ASLAN: Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.

BAŞAK: Dağınık çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakim bir tavır içindesiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Olaylara esnek bakmalısınız.

TERAZİ: İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Karşıt bolluk gezegeni Jüpiter'in ters hareketi her zaman olumsuz etkiler vermez. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız.

AKREP: Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilir, enerjinizle çevrenize örnek olabilirsiniz.

YAY: Sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları özgürce kullanabileceksiniz.

OĞLAK: Geleneksel yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Birçok işi bir arada yapmayı arzulamanız rağmen çift fikirli yapınızdan dolayı bocalama yaşayacaksınız.

KOVA: Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz onları da mutlu edecek. Çünkü uzun süredir bekledikleri, dostluklarını ispat etme şansını yakalayacaklar. Katılacağınız toplantılarda yiyeceklerinizi fazla abartmamalısınız.

BALIK: İş yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Daha fazla zafere ihtiyacınız var. Nedensiz öfkelerinizin sebebi içinizdeki sıkıntı. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz. Bugün gerginsiniz.