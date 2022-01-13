Güne Başlarken | 13 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken, araya diğer milletvekilleri girdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yankıları dışa vurup dile dökmenin kimi zaman mümkün olmadığını belirterek, "Bu milletin kimliği, kişiliği, tarihi mısra mısra İstiklal Marşı'nda vücut bulmakta. 'Nasıl yaşadık?', 'Niçin yaşıyoruz?' sorularına cevap ve bu minvalde yarınlara bir nasihat olmakta" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu sera ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar, İstanbul yolunda ulaşımı aksattı, bazı araçlar yolda kaldı.

Osmaniye’de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında koronavirüsün yeni varyantı olan Omicron’un yayılmasını önlemek amacıyla nikah ve düğün merasimlerine gece yarısından sonra müzik yasağı getirildi.

Bayrampaşa'da, kendilerine polis süsü vererek girdikleri evde Suriye uyruklu Nail Elnaif'i bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklandı.

Güne Dair Notlar

13 Ocak günü saat 7.35'te dolar 13,35 TL, euro ise 15,29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 0°C, 2°C Karla karışık yağmur ve kar yağışlı Antalya, 11°C, 15°C Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, -2°C, 2°C Hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 5°C, 8°C Karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor Diyarbakır, 5°C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Jurassic World: Yıkılmış Krallık, STAR TV: 20.00 Sinema: Müzede Bir Gece, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Mahkum

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

13 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Romantik duygular içindesiniz. Sezgilerinizin yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. İşleriniz konusunda amacınızı iyi belirlemelisiniz.

BOĞA: Yaşamınızla ilgili yeni bir başlangıç arifesindesiniz. Duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyor ve mantıklı olaylara ilgi gösteriyorsunuz. Bugün çevrenizdeki kişilerin özel hedeflerine maruz kalabilirsiniz.

İKİZLER: Sizi sıkan olaylardan kendinizi soyutlayamadığınız için enerjinizi kullanırken aşırı uçlardasınız. Mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz.

YENGEÇ: Fikir tartışmalarından uzak kalmak istememenizin nedeni, aklınızı ve enerjinizi doğru kullanmak ve başkalarına örnek olmak. Bu özelliğinizi kimseye hissettirmemeyi başaracak yetenekleriniz var.

ASLAN: Hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gündesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor ama onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz. Bazı olaylar ders olabilir, unutmayın.

BAŞAK: Ay bugün felsefi yönünüzü ortaya çıkarıyor. İçine kapanık bir tablo çizerek sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz. Birçok işi başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

TERAZİ: Kişisel isteklerinizle karşı tarafı etki altına alabileceğiniz bir gün. Ailevi konularda retro aşk gezegeni Venüs sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara daha çok ağırlık vereceksiniz.

AKREP: Yakın ilişkilerinize kapalı ve çekimser bir şekilde bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden rutin işleriniz aksayabilir. Bugünlerde size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için zorlanacaksınız.

YAY: Çevresel faktörlerden kaynaklanan oluşumlar sizin için önemli. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacaksınız. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahip oluşunuz sizin için avantaj.

OĞLAK: Ay, ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve yapıcı beraberlikler içindesiniz. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz.

KOVA: Gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi artıracak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Gücünüzün farkında oluşunuz ve olaylara yaklaşım tarzınız size farklı bir güven duygusu veriyor. Çevrenize meydan okuyorsunuz.

BALIK: Kişisel savaşlarınız fazla ve çevrenizde bozulan ilişkileri düzeltme konusunda arabuluculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yardımseverliğiniz bazen aleyhinize gelişiyor. Bugün her şeyden çok fazla etkileneceksiniz.