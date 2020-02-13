Güne Başlarken | 13 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili haberleri peş peşe geldi. İşte bugün (13 Şubat Perşembe) okulların tatil olduğu il ve ilçeler... Detaylar için tıkla.





Güne Dair Notlar

13 Şubat günü saat 07.05’te dolar 6.5 TL, euro ise 6.57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 11°C parçalı ve çok bulutlu İzmir, 11°C, 17°C akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 18°C çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 5°C sabah saatlerinde hafif kar yağışlı Trabzon, 5°C, 8°C çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, -2°C, 1°C çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Bir bardak suyun içerisine 2 adet kuru kayısı atıp akşamdan bekletin. Sabah kalktığınızda suyu içip içerisindeki kayısıları tüketin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Güvercin (Star TV), Bir Zamanlar Çukurova (ATV)

Oynanacak oyun önerisi: Path of Exile

Günün spor müsabakaları: Türkiye Kupası çeyrek final: BB Erzurumspor-Trabzonspor (17:00), Sivasspor-Antalyaspor (19:15), İtalya Kupası yarı finali: Milan-Juventus (22:45), Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final: Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (19:00), Fenerbahçe-Teksüt Bandırma (21:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Peri: Ağzı Olmayan Kız, Dark Waters, Annelerimiz, Şeker Çocuk, Şahane Hayaller, Süper Ajanlar

Diğer etkinlikler: Hakan Yılmaz'ın yönettiği Ölü'n Bizi Ayırana Dek, tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Trump Sahne, İstanbul

Merve Özbey, 13 Şubat gecesi Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde!

Günlük burç yorumları (13 Şubat 2020)

KOÇ: Deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini bir sınavdan geçirmek isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.

Deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini bir sınavdan geçirmek isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu. BOĞA: Bugün duygusal inadınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar çıkabilir. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın.

Bugün duygusal inadınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar çıkabilir. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın. İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği yapmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.

Çevrenizle inatlaşmak yerine ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği yapmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün. YENGEÇ: Çevrenize karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

Çevrenize karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız. ASLAN: Bugün amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyeceğini düşünmeli ve kendinizi çok özel biri olarak görmemelisiniz.

Bugün amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyeceğini düşünmeli ve kendinizi çok özel biri olarak görmemelisiniz. BAŞAK : Aklınız maddi konularda olmasına rağmen sosyal yaşantınızı canlı tutmak isteyebilirsiniz. Bunun için her imkana sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda başarılı günlerden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın.

: Aklınız maddi konularda olmasına rağmen sosyal yaşantınızı canlı tutmak isteyebilirsiniz. Bunun için her imkana sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda başarılı günlerden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın. TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklayabilirsiniz.

Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir, onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklayabilirsiniz. AKREP: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken çevre ile yaşadığınız sıkıntıları unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında hemen savunmaya geçiyorsunuz.

Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken çevre ile yaşadığınız sıkıntıları unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında hemen savunmaya geçiyorsunuz. YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz.

Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmalısınız. Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın sizin için önemli olanı seçmelisiniz. OĞLAK : Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’den destek alıyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Çıtanızı yükseltin.

: Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter’den destek alıyorsunuz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor. Çıtanızı yükseltin. KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki kişilerden ve koşullardan bağımsız düşünün.

Bugün, iş ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu olacak. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki kişilerden ve koşullardan bağımsız düşünün. BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak ve başlangıçlar gündeme gelecek. Çalışmalardan dolayı takdir göreceksiniz.

13 Şubat gününe damga vuran olaylar