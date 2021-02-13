Güne Başlarken | 13 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 235 sağlık personeli atamasının geçen yıl açılan kadrolardan boş kalanlar için yapıldığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin tüm hipotezlerin hala masada olduğunu bildirdi.

Yabancıların, İstanbul’da ikamet izin başvuru dosyalarının posta veya kargo yoluyla alınması usulüne son verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Gine Körfezi’nde Mozart gemisine düzenlenen korsan saldırısında rehin alınan 15 Türk vatandaşının, sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Güne Dair Notlar

13 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7,03 TL euro ise 8,52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. -1°C, 3°C Antalya, Parçalı bulutlu. 10°C, 18°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu. -4°C, 5°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 5°C, 9°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. 2°C, 15°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Beğenmedikleri kim varsa, Saray’ın hakimi savcısı, Saray’ın valisi kaymakamı, Saray’ın sanatçısı gazetecisi... Vs. Memleketin yarısı Saraylı. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Sabahattin Ali // Üç Roman

Edebiyatçının “gerçekçi olma mücadelesini vermesi” gerektiğini ileri süren Sabahattin Ali için edebiyatın amacı “insanlarda daha iyiye, daha güzele yükselmek arzusu uyandırmak”tır. Bu görüş doğrultusunda kaleme aldığı ve Türk edebiyatının akışını değiştiren romanlarında, gözlemlediği ve yaşadığı olayların tedirginliklerini, çelişkilerini, insanların bireysel yaşantılarının ardındaki toplumsal sorunları gerçekçi bir üslup ve okuru yakalamayı başaran samimi bir dille anlatır.

13 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Arkadaşlarınızın isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgilerinizle anlaşacaksınız. Ailenizin güveninin sizin için önemli olması nedeniyle bazı emlak olayları ile maddi konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.

BOĞA: Toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki almanıza neden olabilir.

İKİZLER: Uzaklara gitme isteği içindesiniz. Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri tespit edebiliyor ve önleminizi alıyorsunuz.

YENGEÇ: Özgürlüğünü sizin kadar sistemli kullanan kişiye az rastlanır. Bugün, maddi olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar söz konusu olacak. Hedeflerinize yaklaşacaksınız.

ASLAN: Maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün. Her şeyi abartmayın.

BAŞAK: Bugün kendinizi kısıtlanmış gibi hissedecek ve düşüncelerinize belli bir mesafe ve disiplin getireceksiniz. Paylaşımlarınızda savunma mekanizması geliştirdiğiniz için sizinle kimse tartışmak istemiyor.

TERAZİ: Ailenizle olan duygularınızda belli bir mantık arayışı içindesiniz. Ve onların düşüncelerinden etkilenmemeniz mümkün değil. Bugün, Ay sizi daha eğlenceli yaparken partnerinizle birlikte özgürce gezebilirsiniz.

AKREP: Partnerinizin size vereceği destek önemli. Ortak çalışmalar yapacağınız kişilerin fikirleri ters gelebilir ama geçici olarak önlemlerinizi alacaksınız. Bugün, özgürlüğünüzü koruma ihtiyacı duyabilirsiniz.

YAY: Maddi konularla ilgili birtakım gelişmeler söz konusu. İşinde başarılı ve kariyer sahibi arkadaşlarınızın sizinle yapacakları ortaklıklar, iş konusunda ufkunuzun açılmasına neden olacak ve sonuçlandıracaksınız.

OĞLAK: Maddi konuların gündem kazanması sınırlarınızı zorluyor. Ayın konumu, maddi konulara ağırlık vermenizi sağlıyor. Bugün yapacağınız her türlü çalışmada menfaatlerinizi koruma ihtiyacı içinde olacaksınız.

KOVA: Düşüncelerinizde özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Emir almak ve size hükmetmeleri canınızı sıkabilir. Karşıt fikirde olan kişilere karşı kendi savunmanızı yapmalı ve sakince biraz daha beklemeyi bilmelisiniz.

BALIK: Ay’ın konumu evle ilgili yapmanız gereken işleri gündeme getiriyor. Çevrenizde sizinle aynı fikirde olan kişilere yaklaşımınız daha esnek. Bugün, sizden yaşlı kişilerin fikirlerinin etkisinde kalacaksınız.