Güne Başlarken | 13 Şubat 2022
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
13 Şubat 2022, Pazar 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Güngören’deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Sivas’ta gece yarısı etkili olan sis tarihi kent meydanını açık hava müzesine dönüştürdü.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te gençlerle buluştuğu programda hem onların sorularını yanıtladı, hem de gençlerle birlikte ’Suzan Suzi’ adlı türküyü seslendirdi.
- Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun’un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı.
- Burdur’da 4 şahıs yemek yedikleri dönercinin camına tabure atıp kaçtı. Cam kırıklarından dolayı yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Güne Dair Notlar
- 13 şubat günü saat 7.40'ta dolar 13, 52 TL euro ise 15, 35 TL.
Hava durumu ise şöyle:
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
13 Şubat günlük burç yorumları
KOÇ: Günlük yaşantınızı hareketlendirmek isterken mesleki konulardaki başarılarınızı artırma konusunda net adımlar atmak istiyorsunuz. Çevrenizle ilişkilerinizde gerginlik yaratacak davranışlardan kesinlikle kaçının.
BOĞA: Mesleki konularda kararlı adımlar atıyorsunuz. Yeniliğe açık değilsiniz. Çevre koşullarını büyük bir sabırla lehinize çevireceksiniz. Katılacağınız toplantılarda özgüveniniz iyiye doğru gidecek.
İKİZLER: Sosyal yapınızı bilenler, son günlerdeki keskin davranışlarınıza anlam veremiyorlar. Çevre ile olan ilişkilerinizle aile ilişkilerini karıştırmış durumdasınız. Spor aktivitelerinde ayak bileğinize dikkat edin.
YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda titiz davranırken, arkadaşlarınızdan da aynı davranışları bekliyorsunuz. Bugün, karşılıklı çevresel ilişkiler konusunda olumlu tavırlar içinde olacaksınız.
ASLAN: Maddi kısıtlamalar tarzınıza uygun değil. Bugün harcamalarınızı dikkatli yapmak zorundasınız. Dar alanda sıkışmış imkanlarınızı artırmanın yollarını arıyorsunuz. İyi işlere imza atabileceğinizi biliyorsunuz.
BAŞAK: Çalışkanlığınızı bilenler sizden uzun vadeli projeler bekliyorlar. Sosyal hayatta aktifsiniz. Görüşeceğiniz kişileri konuşmalarınızla etkileyeceksiniz. Beklemediğiniz yerlerden iş kaçırıyorsunuz.
TERAZİ: Ailenize karşı duyduğunuz sorumluluk had safhada. Bu nedenle sizin dengeleriniz alt üst olabiliyor. Bazı konularda kendinizi bir kenara bırakıyorsunuz. Yakınlarınızın ihtiyaçları daha ön plana çıkıyor.
AKREP: Detaycı yapınızla bazı gelişmelerin çelişkilerini göreceksiniz. Ketum davranabilirsiniz. Uzlaşmanız gereken konularda istenmeyen sonuçlara neden olabilirsiniz. Bu nedenle daha temkinli olmalısınız.
YAY: Mesleki konularda büyük hayallere sahipsiniz. Karşılaştığınız iş fırsatları içinde iyi olanlarını basit nedenlerle göz ardı ediyorsunuz. Menfaatlerinizi ihmal etmeyerek prensiplerinizi net şekilde ortaya koymalısınız.
OĞLAK: İdeallerinizin şekil değiştirmesiyle amaçlarınıza eskisinden daha güçlü bir şekilde adımlar atmaya başladınız. Yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Bu verileri sağlam bir şekilde toplayın.
KOVA: Maddi konularda sezgilerinizi ortaya çıkaracak yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Girişimlerinizle canlanacak olan bu aktivite sizin yeni konulardaki başarılarınızı çevrenize gösterecek. Takdir alacaksınız.
BALIK: Duygusal ilişkilerde yaşadığınız kargaşanın bedelini partnerinize ödetiyorsunuz. Takıntılarınızdan vazgeçerek olayları çok yönlü düşünmelisiniz. Bu sizin psikolojik olarak rahatlamanızı sağlayacak.