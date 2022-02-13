Güne Başlarken | 13 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Güngören’deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas’ta gece yarısı etkili olan sis tarihi kent meydanını açık hava müzesine dönüştürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te gençlerle buluştuğu programda hem onların sorularını yanıtladı, hem de gençlerle birlikte ’Suzan Suzi’ adlı türküyü seslendirdi.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun’un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı.

Burdur’da 4 şahıs yemek yedikleri dönercinin camına tabure atıp kaçtı. Cam kırıklarından dolayı yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Güne Dair Notlar

13 şubat günü saat 7.40'ta dolar 13, 52 TL euro ise 15, 35 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

13 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Günlük yaşantınızı hareketlendirmek isterken mesleki konulardaki başarılarınızı artırma konusunda net adımlar atmak istiyorsunuz. Çevrenizle ilişkilerinizde gerginlik yaratacak davranışlardan kesinlikle kaçının.

BOĞA: Mesleki konularda kararlı adımlar atıyorsunuz. Yeniliğe açık değilsiniz. Çevre koşullarını büyük bir sabırla lehinize çevireceksiniz. Katılacağınız toplantılarda özgüveniniz iyiye doğru gidecek.

İKİZLER: Sosyal yapınızı bilenler, son günlerdeki keskin davranışlarınıza anlam veremiyorlar. Çevre ile olan ilişkilerinizle aile ilişkilerini karıştırmış durumdasınız. Spor aktivitelerinde ayak bileğinize dikkat edin.

YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda titiz davranırken, arkadaşlarınızdan da aynı davranışları bekliyorsunuz. Bugün, karşılıklı çevresel ilişkiler konusunda olumlu tavırlar içinde olacaksınız.

ASLAN: Maddi kısıtlamalar tarzınıza uygun değil. Bugün harcamalarınızı dikkatli yapmak zorundasınız. Dar alanda sıkışmış imkanlarınızı artırmanın yollarını arıyorsunuz. İyi işlere imza atabileceğinizi biliyorsunuz.

BAŞAK: Çalışkanlığınızı bilenler sizden uzun vadeli projeler bekliyorlar. Sosyal hayatta aktifsiniz. Görüşeceğiniz kişileri konuşmalarınızla etkileyeceksiniz. Beklemediğiniz yerlerden iş kaçırıyorsunuz.

TERAZİ: Ailenize karşı duyduğunuz sorumluluk had safhada. Bu nedenle sizin dengeleriniz alt üst olabiliyor. Bazı konularda kendinizi bir kenara bırakıyorsunuz. Yakınlarınızın ihtiyaçları daha ön plana çıkıyor.

AKREP: Detaycı yapınızla bazı gelişmelerin çelişkilerini göreceksiniz. Ketum davranabilirsiniz. Uzlaşmanız gereken konularda istenmeyen sonuçlara neden olabilirsiniz. Bu nedenle daha temkinli olmalısınız.

YAY: Mesleki konularda büyük hayallere sahipsiniz. Karşılaştığınız iş fırsatları içinde iyi olanlarını basit nedenlerle göz ardı ediyorsunuz. Menfaatlerinizi ihmal etmeyerek prensiplerinizi net şekilde ortaya koymalısınız.

OĞLAK: İdeallerinizin şekil değiştirmesiyle amaçlarınıza eskisinden daha güçlü bir şekilde adımlar atmaya başladınız. Yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak. Bu verileri sağlam bir şekilde toplayın.

KOVA: Maddi konularda sezgilerinizi ortaya çıkaracak yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız. Girişimlerinizle canlanacak olan bu aktivite sizin yeni konulardaki başarılarınızı çevrenize gösterecek. Takdir alacaksınız.

BALIK: Duygusal ilişkilerde yaşadığınız kargaşanın bedelini partnerinize ödetiyorsunuz. Takıntılarınızdan vazgeçerek olayları çok yönlü düşünmelisiniz. Bu sizin psikolojik olarak rahatlamanızı sağlayacak.