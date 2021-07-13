Güne Başlarken | 13 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
13 Temmuz 2021, Salı 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenli bir şekilde işletilmesine destek verme konusunda Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik muamelesini eleştirdi.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını bildirdi.
- Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ı transfer ettiğini açıkladı.
- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.
Güne Dair Notlar
- 13 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 63 TL euro ise 10, 26 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 27°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
İngiltere ve İtalya arasında Londra’daki Wembley Stadyumu’nda pazar akşamı oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası finali kelimenin tam anlamıyla bir şölendi. Oyuncuların uzatma dakikalarının sonunda bile bu kadar hırsla ve istekle koşabiliyor olmaları gerçekten olağanüstü bir durum. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
13 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, duygularınızı bastırmak ve ruh halinizi yeniden gözden geçirmek istiyorsunuz. İnce planlarınız var ama işinizi düzenlerken özelliklerinizi göz önünde bulundurun. Detaylara dikkat etmelisiniz.
- BOĞA: Kalabalık ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz. Fikirleri size ilginç gelebilir. Söz vermeden iyice düşünün. Geriye dönüşünüz zor oluyor.
- İKİZLER: Toplumsal başarınızı ortaya çıkaracak çalışmalar için gerekli enerjiye sahipsiniz. Bugün, bulunacağınız ortamlarda her türlü fikire açıksınız. İş konusunda daha sıkı bir disipline ihtiyacınız var, unutmayın.
- YENGEÇ: Duygusal inadınızı bir kenara bırakarak yaşamınıza yeni bir bakış açısı geliştirin. Bazı değişimler yaşıyorsunuz ve düşünce bazında, farklı istekleriniz var. İştahınızla ilgili denetime ihtiyacınız var.
- ASLAN: Kırılgan bir gününüz. Olayları derinlemesine düşünürken çevredeki olumsuzluklara karşı duygusal bir savunma içindesiniz. Kalabalıkta bile yalnızlık duygusuna kapılabilirsiniz. Bazen haksız da sayılmazsınız.
- BAŞAK: Duygularınızda beklediğiniz karşılığı görmek için sizin de aynı yaklaşımları hissetmeniz gerekiyor. Aşkta fazla detaycı ve eleştirici davrandığınız sürece, olayların olumsuz yönlerini görmeye devam edeceksiniz.
- TERAZİ: Dengeli tavırlarınızı unutturacak olaylarla karşılaşmanız mümkün. Kendinizi farklı boyutta hissedebilirsiniz. İşyerindeki olumsuzluklardan etkilenebilirsiniz. Aldırmamayı öğrenmeniz iyi olur.
- AKREP: Enerjinizi doğru kullanacağınız özel günlerden biri. Çevrenizdeki hiçbir olaya duyarsız kalamayacağınız bir gün. Partnerinizin romantik yaklaşımlarından etkileneceksiniz. Her türlü aktiviteye hazırsınız.
- YAY: Kaoslara kapılmadan mantıklı düşünmeniz gerekebilir. Bugün, fazla alıngan ve kırılgan davranıyorsunuz. Yapacağınız fedakarlıkların yanlış anlaşılması sonucunda derin düşünceler içinde olabilirsiniz.
- OĞLAK: Her konuda mantıklı olmanızdan dolayı bugün birçok dostunuzdan davet alabilirsiniz. Sizi farklı kılan sadeliğinizle gireceğiniz ortamlara göz dolduracaksınız. Arkadaşlarınız arasında farkınız var, biliyorsunuz.
- KOVA: Düşünmek istemediğiniz konuların güncellik kazanmasından çekiniyor gibi bir tavrınız var. Bugün, iletişimde olduğunuz kişilerle maddi konular üzerine konuşmak isteyeceksiniz. Sabırlı olmaya devam etmelisiniz.
- BALIK: Siz duygu insanısınız. Partnerinizle yaşayacağınız olayların sonuçları sizi rahatsız edebilir. Onun sorunlarından etkilenmek istemiyorsunuz. Ama duygusal nedenler sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor.
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