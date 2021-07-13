Güne Başlarken | 13 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kabil Hamid Karzai Havaalanı'nın güvenli bir şekilde işletilmesine destek verme konusunda Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın, Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik muamelesini eleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardıklarını bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ı transfer ettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Güne Dair Notlar

13 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 63 TL euro ise 10, 26 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 27°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 28°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İngiltere ve İtalya arasında Londra’daki Wembley Stadyumu’nda pazar akşamı oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası finali kelimenin tam anlamıyla bir şölendi. Oyuncuların uzatma dakikalarının sonunda bile bu kadar hırsla ve istekle koşabiliyor olmaları gerçekten olağanüstü bir durum. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

13 Temmuz günlük burç yorumları