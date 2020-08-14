Güne Başlarken | 14 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınların elde ettikleri kazanımları kimse inkar edemez. Biz bu toprakları kadın, erkek hep birlikte vatan yaptık. Bu devleti hep birlikte kurduk. Bu bayrağı hep birlikte yükselttik. En zor zamanlarımızda omuz omuza vererek ayakta kaldık. İstiklal harbinde kadınların rolü neyse 15 Temmuz’da da kadınların rolü aynıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

İzmir’in Menemen ilçesi merkezli yürütülen tarihi eser operasyonunda yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin Cumhuriyet tarihinin en büyük miktarı olduğu bildirildi.

Sisal Şans’ın son çekilişini 11 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Süper Loto’da 27 milyon 253 bin 915 TL’lik büyük ikramiye devretmişti. Merakla beklenen çekiliş gerçekleşti. İşte kazanan numaralar: 33-29-50-13-35-26.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı başta olmak üzere yeni tip corona virüs salgınıyla mücadelede kullanılacak araçlar için dünyanın en az 100 milyar dolar harcaması gerektiğini bildirdi.





Güne Dair Notlar

13 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7.35 TL, euro ise 8,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 23°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 34°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 17°C, 30°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 37°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Herkesin hayran kaldığı Starbucks kurabiye tarifi

Çayın ve kahvenin yanına en çok yakışan lezzetlerden birisi de kurabiye. Son dönemde Starbucks kurabiyesi de oldukça revaçta. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Starbucks kurabiyesi için tarif arıyor ya da Starbucks kurabiyesi nasıl yapılır merak ediyorsanız işte buradayız!

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Televizyonda ne var?:

Sinema: Iron Man 2 (KANAL D), Sinema: Katma Değer Şaban (STAR), Sinema: Yenilmezler (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Bay Yanlış (FOX)

Günlük burç yorumları (14 Ağustos 2020)

KOÇ: Odaklanacağınız konularda çalışacak, pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen dikkatinizi kariyerinize vermeniz muhteşem.

Odaklanacağınız konularda çalışacak, pratik şekilde ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Ailenizi ihmal etmek istememenize rağmen dikkatinizi kariyerinize vermeniz muhteşem. BOĞA : Lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem, duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.

: Lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem, duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir. İKİZLER: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekecek. Duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Sezgilerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen biri haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz.

Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekecek. Duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Sezgilerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen biri haline getirecek. Duygularınızı gizleyeceksiniz. YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine bazı alışkanlıklara uyum gösterin. Bu dönem, başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacak. Birçok gelişmenin başlaması ilişkilerinizle gelişecek.

Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine bazı alışkanlıklara uyum gösterin. Bu dönem, başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacak. Birçok gelişmenin başlaması ilişkilerinizle gelişecek. ASLAN: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız.

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Bulunduğunuz ortamlara adapte olmalısınız. BAŞAK : Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi bu kadar çok kullanmayın. Ani ve atak davranışlar sizi uygun olmayan bir ilişkiye sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz.

: Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi bu kadar çok kullanmayın. Ani ve atak davranışlar sizi uygun olmayan bir ilişkiye sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin verdiği yanlışlıkları daha sonra düzeltemeyebilirsiniz. TERAZİ: İstekleriniz konusunda gerçekçi olun. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Dikkatli olmalısınız.

İstekleriniz konusunda gerçekçi olun. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Dikkatli olmalısınız. AKREP: Bugünlerde sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yaşam standardı yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Bazı olaylar yeniden gündeme geliyor.

Bugünlerde sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yaşam standardı yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız. Bazı olaylar yeniden gündeme geliyor. YAY: Disipline eden Satürn sayesinde çevrenizi testten geçiriyorsunuz. Bugün tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor.

Disipline eden Satürn sayesinde çevrenizi testten geçiriyorsunuz. Bugün tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin aklını zorluyor. OĞLAK: İş hayatınızda bir denge söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızda değişimler olacak ve sizi güçlendirecek.

İş hayatınızda bir denge söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınızda değişimler olacak ve sizi güçlendirecek. KOVA: İşyerindeki aktiviteler beraberinde duygusal konuları da getirecek. Hiç beklemediğiniz şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olabilir.

İşyerindeki aktiviteler beraberinde duygusal konuları da getirecek. Hiç beklemediğiniz şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olabilir. BALIK: Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Bir süredir sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden karşınıza çıkacak. Maddi konularda radikal çözümlerle sınırlarınız genişliyor.

14 Ağustos gününe damga vuran olaylar