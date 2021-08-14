Güne Başlarken | 14 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İzmir’de, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire Rukiye K.Y., yakınları için ’sahte aşı kartı’ düzenlediği iddiasıyla tutuklandı.

Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can ve mal emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde yarın gün boyu denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Annesinin rahatsızlığını haber alan Fatih Terim, öğle saatlerinde Adana’ya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da 32, Sinop’ta 6 can kaybı olduğunu bildirdi.

Güne Dair Notlar

14 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,51 TL euro ise 10,05 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 22°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 28°C, 38°C Ankara, Parçalı bulutlu. 15°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. 22°C, 25°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 21°C, 37°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Sonbahar yaklaştıkça “Okullar yüz yüze eğitim için açılacak mı, fiilen okula giderek yapılan eğitim ne olacak?” soruları, çocuğu olsun olmasın herkesin kafasını kurcalamaya başladı. Geçmişte de salgın, savaş gibi olaylar nedeniyle uzun süre okullar kapatılmış. Bunların ne etkileri olmuş diye yaptığım araştırmalarda şunları buldum... Ufuk Tarhan'ın yazısı...





14 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Arkadaşlarınızla beraber olma isteği içinde olacak ve onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

BOĞA: Duygusal konularda cesur davranışlar içindesiniz. Başak’ta ilerleyen savaşçı Mars, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: Arkadaş çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarıyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınız başkalarına ters gelebilir.

YENGEÇ: Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

ASLAN: Arkadaşlarınızın zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz. Duygusal veriminizi doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için dostluklar kurmak istiyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir yerde göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.

TERAZİ: Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecek.

AKREP: Bugün yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve birtakım işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.

YAY: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.

OĞLAK: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, birtakım özel konularınız gündeme gelebilir. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Bugün çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor.

BALIK: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevrenin koşullarına fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek için olumlu çabalar harcamanız kolay değil. Olumsuzluklardan etkileniyorsunuz.