Güne Başlarken | 14 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto edeceğini açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Otto Bariç, corona virüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir’in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöken bir sitenin istinat duvarı, park halindeki 29 araca zarar verdi.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli güreşçi Şerif Kılıç gümüş, Cengiz Arslan bronz madalya kazandı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Doğan köyü, 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Güne Dair Notlar

14 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 86 TL euro ise 9,54 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 15°C Yağışların yerel olmak üzere şiddetli olması bekleniyor Ankara, 8°C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Trabzon, 15°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 5°C, 12°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

COVID-19 aşısının Türkiye’ye gelişi için geri sayım başladı. Ancak aşı konusunda kafalar hâlâ karışık. Yayılan komplo teorileri ve yanlış bilgiler, insanların aşıyı farklı yorumlamasına neden oluyor; kimileri aşı şart derken, kimileri kararsız olduğunu belirtiyor. Doktorlar ise aşının şart olduğunu söylüyor. Aslında Türkiye aşı konusundaki bu tartışmalara çok yabancı değil… Sadık Gültekin'in köşe yazısı...

Günün kitabı

William Golding- Sineklerin Tanrısı

Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.

14 Aralık günlük burç yorumları