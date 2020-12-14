Güne Başlarken | 14 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
14 Aralık 2020, Pazartesi 07:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan ve 740 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto edeceğini açıkladı.
- Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Otto Bariç, corona virüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
- İzmir’in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle çöken bir sitenin istinat duvarı, park halindeki 29 araca zarar verdi.
- Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli güreşçi Şerif Kılıç gümüş, Cengiz Arslan bronz madalya kazandı.
- Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Doğan köyü, 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.
Güne Dair Notlar
- 14 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 86 TL euro ise 9,54 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 15°C Yağışların yerel olmak üzere şiddetli olması bekleniyor Ankara, 8°C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Trabzon, 15°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 5°C, 12°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
COVID-19 aşısının Türkiye’ye gelişi için geri sayım başladı. Ancak aşı konusunda kafalar hâlâ karışık. Yayılan komplo teorileri ve yanlış bilgiler, insanların aşıyı farklı yorumlamasına neden oluyor; kimileri aşı şart derken, kimileri kararsız olduğunu belirtiyor. Doktorlar ise aşının şart olduğunu söylüyor. Aslında Türkiye aşı konusundaki bu tartışmalara çok yabancı değil… Sadık Gültekin'in köşe yazısı...
Günün kitabı
William Golding- Sineklerin Tanrısı
Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.
14 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Geçmiş bağlarınızı gözden geçirirken hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı çevreyle bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve yakınlarınıza göre bencilce davranıyorsunuz.
- BOĞA: Verdiğiniz sözleri yerine getirmekte zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gündesiniz.
- İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugünkü gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızı doğru uygulanmak için kendi içinize kapanmış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareket bekliyor.
- YENGEÇ: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.
- ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi iyi frenlemelisiniz. Romantik bir gününüz ve yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek sizi daha da güçlendirecek.
- BAŞAK: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendiniz seçerek çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.
- TERAZİ: Partnerinizden beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe aranızda sorunlar çıkacak. İkili ilişkilerinizi gözden geçirerek öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.
- AKREP: Kendinizi ifade ederken ketum davranıp gizem oluşturuyorsunuz. Kazançlarınız konusunda duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklarda taviz vermek istemiyorsunuz.
- YAY: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Sinirinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Ay’dan aldığınız etkiler sayesinde daha cesaretli davranabilirsiniz, çevrenize güvenmelisiniz.
- OĞLAK: İçinizde fırtınalar koparken çevrenize gülücükler dağıtmak sizi zorlayacak. Bugün hissettiklerinizi kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz. Özellikle esnek davranmaya özen gösterin.
- KOVA: Düşüncelerinizde ısrar etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Üstlerinizle tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.
- BALIK: Duygusal yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz ters gelebilir. Özgürlüğünüzü biraz esneterek işlerinizi yönlendirin.