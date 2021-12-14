Güne Başlarken | 14 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD’de bu yaz bebekleri ve köpekleri ile çıktıkları kampta gizemli bir şekilde ölü bulunan ailenin 3.5 yıl önce yaşanan orman yangını nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.

Alışveriş merkezlerinde yılbaşı alışverişi hareketi başladı. Sanal alışverişte ise yüzde 80 civarında artış beklentisi var. Kurların yüksek olduğu ve zamların yapıldığı döneme rastlamasına rağmen alışveriş hız kesmiyor. Gözler son 15 güne çevrildi.

Sağlık Bakanlığı’na yeni personel alınacak. 30 bini sözleşmeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin personel için kadronun açıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz” dedi.

Memurlara ocak itibarıyla toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve ek zammın dışında bir de toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Üç ayda bir yatacak ikramiyenin yıllık tutarı 1.600 lira. Almanın şartı ise sendikaya üye olmak. 1 milyona yakın memurun halen üyeliği yok. 15 Ocak’a kadar üyeliği bulunmayan ikramiye alamayacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, bu kez Rize’nin Pazar ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıktı.

Güne Dair Notlar

14 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13, 84 TL, euro ise 15, 61 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 18°C Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 4°C, 9°C Sabah saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 9°C Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Transformers: Kayıp Çağ, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Sana Söz, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Mahkum, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

14 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Sizinle yarışmak imkansız gibi. Pratik bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Karşıt fikir üretenler sizin için farklı bir sorun yaratabilir.

BOĞA: Doğal davranışlarınız takdir toplamanıza neden oluyor. Hiç kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Güven duygunuzu pekiştirmek için arkadaşlarınızdan önemli destek alıyorsunuz.

İKİZLER: Bugün zorlayıcı koşulları isteklerinizle harmanlayarak ifade edeceksiniz. Uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız. İletişim konusunda performansınız güzel.

YENGEÇ: Maddi konuda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. İstediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor hatta biraz da cesur davranıyorsunuz.

ASLAN: Duygusal konulara ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

BAŞAK: Atılımlar için uygun bir gün. Harcamalar ve yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzlere çözüm getireceksiniz. Çevrenizdeki kişilik savaşlarından uzak kalmayı başarmalısınız.

TERAZİ: Bazı yönlerinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün karşılaşacağınız kişilerin duygusal yönleri ilginizi çekebilir. Onlarla görüşme yapacak ve çevrenizden konuları gizleyeceksiniz.

AKREP: Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı biliyor ve sorunlarına çözüm getirdiğiniz kişiler sizi savunuyorlar. Aşk yaşantınız etkilenecek.

YAY: Zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, acil önlemler almalısınız. Hayatınıza bazı sınırlar getirmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: Alacağınız kararlar çok önemli olacak. Hızlı düşünecek ve bazı olaylara kesinlik kazandıracaksınız. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek yeni atılımlarınız için hızlı bir katalizör görevi üstlenecek.

KOVA: Sevdikleriniz için para harcamaktan çekinmediğiniz için bugün, beklenmeyen hesaplar canınızı sıkabilir. Beklentileriniz konusunda aceleci davrandığınızda daha sonra istenmeyen kayıplar yaşıyorsunuz.

BALIK: Maddi konularda fazla beklenti içine girdiniz. Sakin ve hümanist yapınıza bir şeyler oldu. En çılgın fikirler sizden çıkıyor. Tenkit edilmenize fırsat bırakmadan, kendinizi yeterince yargılıyorsunuz.