Güne Başlarken | 14 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kanuni sondaj gemisi için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni sondaj gemimiz Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." dedi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda yangın çıktı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bir düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın corona virüs testi pozitif çıktı.

Düzce Kültür Mahallesi’nde bulunan bir kafede 20 çocuğun katıldığı doğum günü partisi düzenlendi. Doğum günü partisi sırasında sosyal medyada fotoğraf paylaşılınca ekipler harekete geçti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Paulette Kasırgası’nın Bermuda’yı vurmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail yönetimi koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeniden karantina uygulanmasına karar verdi.

İtalya'da, koronavirüs salgınında son 24 saatte 1458 yeni vaka açıklanırken, ülkede okulların büyük kısmı bugün açılacak. 13 idari bölgede 5,6 milyon öğrenci ders başı yapacak.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinin ikinci maçında Sırbistan'ın Zeleznicar takımını 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. (yukarıda)

İspanya Basketbol Süper Kupası'nı finalde Barcelona'yı 72-67 yenen Real Madrid kazandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ikinci ve son gününde Türk sporcular 17 madalya elde etti.

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Adanaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Everton, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisi iş adamı Kaan Önal ile sade bir törenle evlendi.

Güne Dair Notlar

14 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7, 48 TL, euro ise 8, 87 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Parçalı bulutlu Antalya, 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 32°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 23°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 18°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Akşam ne izlesek?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Yasak Elma (FOX)

Günün videosu

Denis Villeneuve’ün yönetmenliğindeki 'Dune' uyarlamasından ilk uzun soluklu fragman yayımlandı. Önemli isimleri bir araya getiren film, 18 Aralık’ta vizyona girecek.

Ne okusak?

Herkes Kadar, Behçet Çelik

Çağdaş edebiyatımızın önde gelen yazarlarından Behçet Çelik'ten hayatımızın zamanla kıyıldığı anları hatırlatan öyküler... // İletişim Yayınları, 22 TL.

Günün şarkısı

Hedonutopia - Bırak Gideyim

Gece yolculuklarının, uzun yürüyüşlerin vazgeçilmezi Hedonutopia, yeni albüm öncesi ilk single'ıyla aramıza döndü.

Günün adamı

Alex de Souza

Futbol sevenin de sevmeyenin de aşina olduğu bir isim Alex de Souza. Fenerbahçe tarihinin de en unutulmaz oyuncularından biri. Bu kutlu gün vesilesiyle "İyi ki doğdun" diyelim ve unutamadığı 5 Fenerbahçe anısını kendi ağzından dinleyelim:

Günlük burç yorumları (14 Eylül 2020)





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KOÇ : Çevrenizdeki kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlara çok önem veriyorsunuz. Bu nedenle kararsız kalan iş arkadaşlarınızı eleştirmekten çekinmeyeceksiniz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

: Çevrenizdeki kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlara çok önem veriyorsunuz. Bu nedenle kararsız kalan iş arkadaşlarınızı eleştirmekten çekinmeyeceksiniz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun. BOĞA: Entelektüel kişilerden çok fazla etkileneceksiniz. Felsefeye ilgi duyabilirsiniz. Aşka bağlı yolculuklar yapmanız mümkün. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız olabilir.

Entelektüel kişilerden çok fazla etkileneceksiniz. Felsefeye ilgi duyabilirsiniz. Aşka bağlı yolculuklar yapmanız mümkün. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız olabilir. İKİZLER: Sanatla ilgili ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen iş yaşamınız daha ön planda. Bu dönem doğru seçimler yapmalısınız.

Sanatla ilgili ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen iş yaşamınız daha ön planda. Bu dönem doğru seçimler yapmalısınız. YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal ağırlık onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın.

Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal ağırlık onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın. ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. BAŞAK : Bazılarınız kardeşlerle ve yakın akrabalarla ortak bir iş yapmak zorunda kalabilir. Bu işten karlı çıkacakasınız. Gücünüzü çevre faktörlerden alacak işler yapacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın akrabalarla ortak bir iş yapmak zorunda kalabilir. Bu işten karlı çıkacakasınız. Gücünüzü çevre faktörlerden alacak işler yapacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz. TERAZİ : Tanışacağınız kişilerin çevresi sizin için önemli, bunun sakın unutmayın. Yeni arkadaşlarla hem sosyal statünüzü geliştirecek hem de sezgilerinizi güçlendireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız.

: Tanışacağınız kişilerin çevresi sizin için önemli, bunun sakın unutmayın. Yeni arkadaşlarla hem sosyal statünüzü geliştirecek hem de sezgilerinizi güçlendireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız. AKREP : Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere karşı oluşabilecek karşıt düşünce sizi olumsuz etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun.

: Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere karşı oluşabilecek karşıt düşünce sizi olumsuz etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun. YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın. OĞLAK : Özgürlüğünüzü maddi güvenle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak.

: Özgürlüğünüzü maddi güvenle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak. KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek bu eleştiriler canınızı çok sıkacak.

Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek bu eleştiriler canınızı çok sıkacak. BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız size fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşama kaydetmek isteyeceksiniz. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

14 Eylül gününe damga vuran olaylar