Güne Başlarken | 14 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
14 Haziran 2021, Pazartesi 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, kullanıma uygun olmadığı tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson Kovid-19 aşısının dağıtımının durdurulduğu bildirildi.
- 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.
- İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bini geçti.
- Türkiye, Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nda toplam 5 madalya kazandı.
Güne Dair Notlar
- 14 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 39 TL euro ise 10, 15 TL.
- Gram altın ise 501 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 23°C Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Antalya, 20°C, 24°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 23°C Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 17°C, 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Düşük sonrası nedene yönelik detaylı inceleme yapılmalı. Bu incelemelerden biri de ilaçlı rahim filmi. Bu filmle rahim içinde herhangi bir yapışıklık olup olmadığı kolayca anlaşılabilir. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...
14 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız yapacağınız işler konusunda daha da başarılı olmanıza neden oluyor.
- BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor ama sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.
- İKİZLER: Çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile düşündürüyor ve şaşırtıyorsunuz.
- YENGEÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.
- ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.
- BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı ve inatçı davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.
- TERAZİ: Yalnızlık tarzınız değil ama bugün, kendinizle kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.
- AKREP: Her türlü ilişki için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevrenizde olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.
- YAY: Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi bakışınızla değerlendiriyorsunuz. Duygularınızı kontrol edin. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşmalısınız.
- OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Her şeyi çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözüm getiriyorsunuz. Yaşam temponuz daha da hızlanıyor.
- KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı hep başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
- BALIK: Birçok fikirden yola çıkıp mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklar konusunda değişime hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışların faydasını göreceksiniz. Çok bireysel davranmayın.
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