Güne Başlarken | 14 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, kullanıma uygun olmadığı tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson Kovid-19 aşısının dağıtımının durdurulduğu bildirildi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Finlandiya ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bini geçti.

Türkiye, Polonya Açık Pytlasinski Güreş Turnuvası'nda toplam 5 madalya kazandı.

Güne Dair Notlar

14 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 39 TL euro ise 10, 15 TL.

ise Gram altın ise 501 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 23°C Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Antalya, 20°C, 24°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 14°C, 23°C Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 17°C, 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 17°C, 35°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Düşük sonrası nedene yönelik detaylı inceleme yapılmalı. Bu incelemelerden biri de ilaçlı rahim filmi. Bu filmle rahim içinde herhangi bir yapışıklık olup olmadığı kolayca anlaşılabilir. Dr. Ali Gürsoy'un köşe yazısı...

14 Haziran günlük burç yorumları