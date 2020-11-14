Güne Başlarken | 14 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Üretilen aşı, tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacağını bildirdi.

Suriye açıklarında bulunan Rus savaş gemisi, İdlib’in batısını uzun menzilli balistik füze ile vurdu.

Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi.

ABD’de Beyaz Saray’ın ve başkanların güvenliğinden sorumlu Gizli Servis biriminde çalışan 130 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ya da virüse yakalanan kişilerle temas ettikleri için kendilerini karantinaya aldıkları iddia edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Güne Dair Notlar

13 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,68 TL euro ise 9,08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. 11°C, 16°C Antalya, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 22°C Ankara, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı. 3°C, 13°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 16°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 2°C, 19°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

CHP, her şeye rağmen Muharrem İnce’yi ihraç etmiyor. Muharrem İnce de her şeye rağmen CHP’den istifa etmiyor. “Birbirlerine katlanıyorlar” diyeceğim ama hayır. Katlanmıyorlar ki. Rakip gibiler. Hatta rakipten öte hasım gibiler. Yâni husumet de var. Rauf Tamer'in yazısı...

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Sevme Kusurları - Müthiş Psikoloji

Sevdiğiniz için kıskançlığa kapıldığınız oluyor mu?

Peki ya, sevdiğiniz için kendinizi gözden çıkardığınız, var gücünüzle fedakârlıklarda bulunduğunuz, kendinizi sorgusuzca uğruna adadığınız, benliğinizden çaldığınız zamanlar var mı?

Sevdiğiniz için hep bir şeylere katlandığınız, tahammül etmek zorunda kaldığınız, acı çektiğiniz, çaresiz hissettiğiniz oluyor mu?

Böylece giderek sevginin içinde kendiniz olmaktan uzaklaştığınızın farkına varıyor musunuz?

Bütün bunlar sevginin mutlak birer parçasıymış gibi geliyorsa size, sevgi sandığınız bir hissin içinde kayboluyorsunuz demektir. Sevgi tahammül etmek değildir, katlanmak, adanmak ve bu yolda benliğinizi gözden çıkarmak da değildir.

Sevgi parmak izi kadar özgün ama yarattığı sonuçlar açısından evrensel bir etkidir... Bu uğurda herkesin bilgisi, emeği ve düşünce disiplini kişiye özeldir. Sevgi kendiliğinden değildir, öğrenilendir. Dolayısıyla sevgisizlik de öğrenilmiş bir eylemdir. “Ben sevmeyi seçiyorum” demek elbette etkili ve iyi bir motivasyon sayılabilir ama katiyen yeterli değildir... Sevgi için bilgi, emek, düşünce disiplini ve uygulama çok ama çok gereklidir. Çünkü insan Farabi’nin de dediği gibi bilmediğinin düşmanıdır. Sevgi, inşa edilen bir deneyimdir... Sevgi sandığınız kusurları hayatınızdan çıkardığınızda geriye emeğinizle büyüyen eşsiz bir mutluluk, güven ve huzur hissi kalacaktır.

14 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün ailevi sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta olmalı. Sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.

İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşlü kişilerin katıldığı toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğinizde çalışmalarınız ses getirecek.

ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.

BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak için üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.

YAY: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz. Elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.

OĞLAK: Yaşamın her adımında bir yerlere ve bir konuya çabanızın hakim olmasını istiyorsunuz. Emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissediyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün bazı işler ters gidebilir.

BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, işteki diğer ortamlara da yaymalısınız. Bu sizi motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden arkadaş ve dost konusunda seçici oluyorsunuz.