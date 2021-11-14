Güne Başlarken | 14 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
14 Kasım 2021, Pazar 07:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti.
- Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.
- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi.
- Kahramanmaraş’ta düğün salonunda çıkan kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
- FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9’uncu hafta maçında A Milli Takım, Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Güne Dair Notlar
- 14 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 9, 98 TL euro ise 11, 43 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 17°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 13°C, 25°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 15°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 17°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 2°C, 20°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
14 Kasım günlük burç yorumları
KOÇ: Maddi konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlıca yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracaksınız. Duygularınız ön planda olacak.
BOĞA: İnatçı yapınız daha da belirginleşecek. Fikirlerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Yaşamla ilgili o kadar çok planınız var ki, saplantılar içinde olduğunuz zaman kısır döngü içine giriyor, tepkili davranıyorsunuz.
İKİZLER: Düşündüğünüz her şeyi tecrübenizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Açık fikirli, idealist ve yapıcı olanları tercih ediyorsunuz.
YENGEÇ: Şartları zorlamak adına başlattığınız çalışmalardan iyi sonuçlar alacaksınız. Bulunduğunuz şartları kendinize göre yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Her an değişen fikirleriniz yüzünden çevrenizi zorlayabiliyorsunuz.
ASLAN: Sıkıntılarınız var ve annenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Ondan beklediğiniz maddi desteğe istediğiniz yanıtı alabileceksiniz. Güven duygusuna ihtiyacınız var. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.
BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle aynı fikirde olmasına dikkat ediyorsunuz. Bugün geleneksel yönlerinizi aşarak yeniliklere açık olacaksınız. Çekiciliğinize güvenerek birçok işinizi istediğiniz yöne çekebileceksiniz.
TERAZİ: İşinize duygusal sorunları karıştırmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda şüpheciliğiniz yüzünden arkadaşlarınızın eleştirisine maruz kalabilirsiniz. Kendinizi ispat etmenize hiç gerek yok.
AKREP: İçinizdeki dengenin mükemmel olması sayesinde çözüm üreten tarafınız ortaya çıkarıyor. Manevi duygularınızı öne çıkaracaksınız. Olaylara farklı bir bakış açısı getirerek takdir kazanıyorsunuz.
YAY: Çevrenizle ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Dostluk duygunuz yoğun. Bugün, başarınızın alkışlanması olumlu sonuçları getiriyor. Sağlam düşünceler içinde olmaya devam edin.
OĞLAK: Yapacağınız işlerin ince detaylarını düşünmeli ve kendinizi olayların içine atmamalısınız. Araştırma yaptığınız zaman birçok olayın iç yüzünü daha kolay görebilecek, arkadaşlarınızla başarılı organizasyonlara gireceksiniz.
KOVA: Ailenizle birlikte geçireceğiniz çok yoğun bir gün olacak. Özellikle genç aile bireylerinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar gündeme gelebilir. Bugün özellikle kalp kırmamaya özen göstermelisiniz.
BALIK: Finans konularının gündeme gelmesiyle satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi çok daha mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.