Güne Başlarken | 14 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 9. haftasına oynanan üç maçla devam edildi.

Kahramanmaraş’ta düğün salonunda çıkan kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9’uncu hafta maçında A Milli Takım, Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güne Dair Notlar

14 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 9, 98 TL euro ise 11, 43 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 7°C, 17°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 13°C, 25°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 15°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 17°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 2°C, 20°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

14 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Maddi konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlıca yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracaksınız. Duygularınız ön planda olacak.

BOĞA: İnatçı yapınız daha da belirginleşecek. Fikirlerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Yaşamla ilgili o kadar çok planınız var ki, saplantılar içinde olduğunuz zaman kısır döngü içine giriyor, tepkili davranıyorsunuz.

İKİZLER: Düşündüğünüz her şeyi tecrübenizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Açık fikirli, idealist ve yapıcı olanları tercih ediyorsunuz.

YENGEÇ: Şartları zorlamak adına başlattığınız çalışmalardan iyi sonuçlar alacaksınız. Bulunduğunuz şartları kendinize göre yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Her an değişen fikirleriniz yüzünden çevrenizi zorlayabiliyorsunuz.

ASLAN: Sıkıntılarınız var ve annenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Ondan beklediğiniz maddi desteğe istediğiniz yanıtı alabileceksiniz. Güven duygusuna ihtiyacınız var. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle aynı fikirde olmasına dikkat ediyorsunuz. Bugün geleneksel yönlerinizi aşarak yeniliklere açık olacaksınız. Çekiciliğinize güvenerek birçok işinizi istediğiniz yöne çekebileceksiniz.

TERAZİ: İşinize duygusal sorunları karıştırmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda şüpheciliğiniz yüzünden arkadaşlarınızın eleştirisine maruz kalabilirsiniz. Kendinizi ispat etmenize hiç gerek yok.

AKREP: İçinizdeki dengenin mükemmel olması sayesinde çözüm üreten tarafınız ortaya çıkarıyor. Manevi duygularınızı öne çıkaracaksınız. Olaylara farklı bir bakış açısı getirerek takdir kazanıyorsunuz.

YAY: Çevrenizle ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Dostluk duygunuz yoğun. Bugün, başarınızın alkışlanması olumlu sonuçları getiriyor. Sağlam düşünceler içinde olmaya devam edin.

OĞLAK: Yapacağınız işlerin ince detaylarını düşünmeli ve kendinizi olayların içine atmamalısınız. Araştırma yaptığınız zaman birçok olayın iç yüzünü daha kolay görebilecek, arkadaşlarınızla başarılı organizasyonlara gireceksiniz.

KOVA: Ailenizle birlikte geçireceğiniz çok yoğun bir gün olacak. Özellikle genç aile bireylerinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar gündeme gelebilir. Bugün özellikle kalp kırmamaya özen göstermelisiniz.

BALIK: Finans konularının gündeme gelmesiyle satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi çok daha mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.