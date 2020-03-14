Güne Başlarken | 14 Mart 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
14 Mart 2020, Cumartesi 07:28 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.
- İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, saat 08.00’den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarından durdurulduğunu açıkladı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 5 kişinin sağlık durumlarına ilişkin, "Genel durumları için şu dönemde özellikle iki vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- Ege Denizi’nde, Bodrum açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bodrum ve çevresinden hissedildi.
- Sağlık Bakanlığı Bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden yapılan uçuşlar askıya alındı.
- 14 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,33 TL, euro ise 7,02 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. 6°C, 17°C İzmir, Az bulutlu. 11°C, 23°C Antalya, Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı. 16°C, 24°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 21°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 8°C, 15°C Diyarbakır, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. 7°C, 16°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Sevdiğiniz müziği açın!
Uyanır uyanmaz hemen en sevdiğiniz şarkıyı açıp dinleyin. Enerjik şarkılar sizi daha mutlu edecektir.
Duştayken, giyinirken veya hazırlanırken küçük dans hareketleri yapmanızı sağlayacak yüksek sesli müzik enerjinizi yükseltecek ve güne daha mutlu başlamanıza yardımcı olacaktır.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Hizmetçiler (Kanal D), Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’ (Show TV), Kalk Gidelim (TRT1)
Dizi önerisi: Rise of Empires: Ottoman
Okunacak kitap önerisi: Karamazov Kardeşler - Dostoyevski
Oynanacak oyun önerisi: Ori and the Will of the Wisps
Günün spor müsabakaları: 1- Süper Lig’de 26. haftaya Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (Denizli/14.00/Antalya/17.00/Konya/20.00)
2- TFF 1. Lig’de 28. hafta Fatih Karagümrük-Altay, Bursaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.(İstanbul/16.30/Bursa/19.00)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur
Günlük burç yorumları (14 Mart 2020)
- KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek.
- BOĞA: Ruhsal olarak gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek sorumlulukların artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.
- İKİZLER: Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.
- YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde fazla ketum davrandığınız bir gün. Bugün, çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler güven arayışı içindesiniz.
- ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı olan ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışıverişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.
- BAŞAK: Çevreyle ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız işbirliğini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.
- TERAZİ: Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Ama sakin bir tavır sergileyin.
- AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız bazılarının sizi kıskanmasına neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları çok gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.
- YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermeyin. Araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var.
- OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.
- KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda yoğunlaşıp başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor.
- BALIK: Egolarınız yüzünden ikilem yaşadığınız bugün olaylara alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine yaratıcılığınız konusunda farklı konulara yoğunlaşmalısınız. Enerjiniz güzel.
14 Mart gününe damga vuran olaylar
- TIP BAYRAMI: II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda ''Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'' adıyla kurulması, daha sonra ''Tıp Bayramı'' olarak kutlanmaya başlandı. 1827
- Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi. 1919
- İstanbul Belediye Meclisi Darülaceze'nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi. 1935
- İktisat Bakanlığı kadın çoraplarında kalitenin yükseltilmesi için Avrupa'dan uzman heyet getirtti. 1939
- Hatay Meclisi Türk parasını resmi para olarak kabul etti. 1939
- Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup eleme maçında İspanya'yı1-0 yendi. 1954
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesi kararı aldı. Barış Gücü'nün 36 Kanadalı askerden oluşan ilk kafilesi1964 yılı bugün Kıbrıs'a ulaştı. 1964
- ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü. 18 ABD askeri öldü. 1980
- Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kurulmasını öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi'nde kabul edildi. Tasarıya göre 8 ilde DGM kurulacak. 1938
- Bilim Sanat ve Kültür Kurumu (BİLSAK) İstanbul'da kuruldu. 1984
- Tasarrufların teşviki ve kamu yatırımlarının hızlandırılması hakkındaki yasa, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylandı. 1984
- Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu. 2003