Güne Başlarken | 14 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, saat 08.00’den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarından durdurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 5 kişinin sağlık durumlarına ilişkin, "Genel durumları için şu dönemde özellikle iki vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Denizi’nde, Bodrum açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bodrum ve çevresinden hissedildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden yapılan uçuşlar askıya alındı.

Güne Dair Notlar

14 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,33 TL, euro ise 7,02 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. 6°C, 17°C İzmir, Az bulutlu. 11°C, 23°C Antalya, Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı. 16°C, 24°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 21°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 8°C, 15°C Diyarbakır, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. 7°C, 16°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sevdiğiniz müziği açın!

Uyanır uyanmaz hemen en sevdiğiniz şarkıyı açıp dinleyin. Enerjik şarkılar sizi daha mutlu edecektir.

Duştayken, giyinirken veya hazırlanırken küçük dans hareketleri yapmanızı sağlayacak yüksek sesli müzik enerjinizi yükseltecek ve güne daha mutlu başlamanıza yardımcı olacaktır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hizmetçiler (Kanal D), Kuzey Yıldızı ‘İlk Aşk’ (Show TV), Kalk Gidelim (TRT1)

Dizi önerisi: Rise of Empires: Ottoman

Okunacak kitap önerisi: Karamazov Kardeşler - Dostoyevski

Oynanacak oyun önerisi: Ori and the Will of the Wisps

Günün spor müsabakaları: 1- Süper Lig’de 26. haftaya Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. (Denizli/14.00/Antalya/17.00/Konya/20.00)

2- TFF 1. Lig’de 28. hafta Fatih Karagümrük-Altay, Bursaspor-Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.(İstanbul/16.30/Bursa/19.00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Mendilim Kekik Kokuyor, Hayal Adası, Nuh Tepesi, Zengo, Sabit Kanca: Son Soru, Seberg, Yokuş Aşağı, Tamircikler Robotçuklara Karşı, El-Deccur

Günlük burç yorumları (14 Mart 2020)

KOÇ : Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek.

: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek. BOĞA: Ruhsal olarak gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek sorumlulukların artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.

Ruhsal olarak gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek sorumlulukların artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz. İKİZLER: Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.

Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın. YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde fazla ketum davrandığınız bir gün. Bugün, çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler güven arayışı içindesiniz.

İkili ilişkilerinizde fazla ketum davrandığınız bir gün. Bugün, çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler güven arayışı içindesiniz. ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı olan ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışıverişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.

Karşılıklı güven duygusuna bağlı olan ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışıverişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz. BAŞAK: Çevreyle ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız işbirliğini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.

Çevreyle ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız işbirliğini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız. TERAZİ: Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Ama sakin bir tavır sergileyin.

Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Ama sakin bir tavır sergileyin. AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız bazılarının sizi kıskanmasına neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları çok gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.

İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız bazılarının sizi kıskanmasına neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları çok gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel. YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermeyin. Araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var.

Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermeyin. Araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var. OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.

Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz. KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda yoğunlaşıp başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor.

Sabit düşündüğünüz konularda yoğunlaşıp başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor. BALIK: Egolarınız yüzünden ikilem yaşadığınız bugün olaylara alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine yaratıcılığınız konusunda farklı konulara yoğunlaşmalısınız. Enerjiniz güzel.

14 Mart gününe damga vuran olaylar