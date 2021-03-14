Güne Başlarken | 14 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan İzmir’de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´ya taziye ziyaretine giderken yolda rahatsızlandı. Vali Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından İstanbul´a yola çıktı.

İzmir’in Bornova ilçesinde üç çocuk annesi Hüsna T. (30), tartıştığı eşi Hüseyin T. (34), tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Fatih Terim, hafta ortasında sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda ile ilgili, "Belhanda´yı da 4 sene Galatasaray´a hizmet etmiş oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında, Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem" dedi.

Beyoğlu’nda, 17 yaşındaki trans bireyin yüzüne kezzap atarak yaralayan Emre B. tutuklandı.

Güne Dair Notlar

12 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,56 TL euro ise 9,04 TL.

7,56 ise 9,04 Gram altın ise 419 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu. 5°C, 15°C Antalya, Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak yağışlı. 12°C, 17°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 3°C, 16°C Trabzon, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. 6°C, 12°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. -2°C, 16°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Sağlık çalışanıyken Ekim 2020’de emekli oldum. Bizim meslekten olanlar Ağustos 2018'den itibaren yüzde 20 oranında Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHZ) kapsamına alındı. Buna göre, 2018’den 22 gün, 2019’dan 60 gün ve 2021’den 38 gün puantaj günlerim emekli ikramiyeme ve emekli aylığıma eklenmemiş gözüküyor. İtirazımı yaptım, cevabı bekliyorum. FHZ emeklilikten sayılıyor ancak emekli ikramiyesine de yansır mı? Ekrem Sarısu'nun köşe yazısı...

Günün kitabı

Emmy ödüllü “Zac ve Mia”

Öğretmen, konuşmacı ve bisikletçi olan yazar A. J. Betts’in üçüncü kitabı olan “Zac ve Mia” Ayrıksı Yayınları’ndan yayımlandı. On dört ülkede yayımlanan yazarın üçüncü kitabı, televizyona uyarlandıktan sonra 2018 yılında iki “Emmy Ödülü” almıştı.

Kanserli iki gencin hastanede başlayan dostluğunun anlatıldığı kitap aynı zamanda birbirinden tamamen farklı olduğu kadar birbirine ihtiyaç duyan iki kişinin paylaşımlarını, desteğini ve cesaretini konu ediniyor.

14 Mart günlük burç yorumları

KOÇ: Şansınıza fazla güveniyor ve olayları kendi akışına bırakıyorsunuz. Bugün işlerinizi kendiniz takip ederseniz karlı çıkacaksınız. Çalışma temponuzun yoğun oluşu sizi sıkmamalı. Çevre koşullar sizden yana gelişiyor.

BOĞA: Uzun süredir kafanızı kurcalayan, işinizin kanuni boyutuyla ilgili detayları daha ciddi düşünmeye başlamalısınız. Arkadaşlarınızdan veya yakınlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Maddi konular ön plana çıkıyor.

İKİZLER: Burcunuzda ilerleyen savaşçı Mars sizi çok daha enerjik ve hızlı yapıyor. Entelektüel çevrelerde bulunmanız bakış açınızın genişlemesine sebep oluyor. Katılacağınız toplantılarda farklı fikirleri dinlemenizde fayda var.

YENGEÇ: İş yaşantınızda olayları gereğinden fazla büyütmeniz sizin suçunuz. Aksilikler yüzünden kayıplarınız olabilir. Mesleki konularda iddialı olduğunuz bir gün. Kazançlarınızla ilgili artış söz konusu olacak.

ASLAN: Sizi anlamak bazen çok zor. Bugün yaşadığınız olaylara duygusal yaklaşarak çevrenizi şaşırtacaksınız. Aslında sözcüklere hiç ihtiyacınız yok. Korkularınız var. Tereddütlerinizden kurtulmayı denemelisiniz.

BAŞAK: İş yaşantınızda değişen tablolar sizi de etkilemeye devam ediyor. Çevre koşulları yüzünden şartlarınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Bugün çelişkiler söz konusu dikkatli olun. Partnerinizin isteklerine önem vermelisiniz.

TERAZİ: Yaşamı ayrı uçlarda yaşayan çok az kişi vardır. Bazı kişiler bu özelliğinize alıştılar. Hareketli yapınız baş döndürüyor. Çevrenizle ortak hareket etmelisiniz. İlişkiler konusunda dengeli davranmaya devam edin.

AKREP: Enerjik ve güçlü hissedeceğiniz bir gün. Fakat, böyle günlerde bazen ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Çevrenizin dedikodularına aldırmamalısınız. Merak uyandırmaya devam ediyor ama aldırmıyorsunuz.

YAY: Duygusal ilişkilerinizde daima aranılan biri olarak kalacaksınız. Geçmişin anıları artık sizi rahatsız etmemeli. Değişime en kolay uyum sağlayan yapınızla bugün çevrenizde en çok konuşulan yine siz olacaksınız.

OĞLAK: Eskimiş fikirlerden vazgeçmelisiniz. Bugün bazı koşulların değiştiğini kabul etmeniz zaman alacak. Aslında siz değişiyorsunuz. Arkadaşlarınızın arasında seçkin kişiliğinizle göz dolduruyorsunuz. Kıskananlarınız var.

KOVA: Evinizle ilgili yenilikler yapmak istiyorsunuz. Maddi anlamda düşündüğünüz bir adım sonrasında bazı etkenler sizi frenliyor. Enerjinizi harcarken dikkatli olmalısınız. Acil aldığınız kararlara dikkat etmelisiniz.

BALIK: Aşk gezegeni Venüs ve Güneş’ten olumlu etki alıyorsunuz. Karar vermeden önce dikkatli düşünün. Ancak fazla incelemeyin. Çünkü önünüze çıkan fırsatı kaçırabilirsiniz. Sabır gerektiren işler sizi buluyor.