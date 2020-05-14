Güne Başlarken | 14 Mayıs 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 783 milyon 970 bin 731 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
14 Mayıs 2020, Perşembe 07:55 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Yolcu otobüsü bileti tavan fiyatları belirlendi. 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL oldu. 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret ise 500 TL.
Plaj havluları poşette olacak.
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İsviçre komşuları Almanya, Fransa ve Avusturya ile sınırlarını yeniden açıyor.
Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
- 14 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 6,96 TL, euro ise 7,52 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 25°C Az bulutlu ve açık Antalya, 18°C, 28°C Az bulutlu ve açık Ankara, 12°C, 29°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 14°C, 18°C Sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli Diyarbakır, 13°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
Oruç tutarken halsiz düşmemek için neler yapılmalı?
Oruç tutarken uzun saat aç ve susuz kalmak halsizliğe neden olabilir. Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, oruçluyken halsizlik problemi yaşayanlara önerilerde bulundu.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (Kanal D), Sen Kimsin (Star TV), Şark Bülbülü (SHOW), Mucize Doktor (FOX)
Dizi önerisi: Beş Kardeş
Film önerisi: Umut (2009)
Kitap önerisi: Michelle Obama - Benim Hikayem
Günlük burç yorumları (14 Mayıs 2020)
- KOÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusallıktan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunu artık daha fazla düşünmeyin.
- BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak şekilde davranıyorsunuz. Dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
- İKİZLER: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız çevrenizi etkiliyor.
- YENGEÇ: Tarzını belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. İlişkinize kişiliğiniz damga vursun istiyorsunuz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.
- ASLAN: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.
- BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel şekilde yaptığınızı biliyor.
- TERAZİ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönünüzü özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Gözler üzerinizde.
- AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmak biraz canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.
- YAY: İlişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma yapabilir ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı tercih edin.
- OĞLAK: İlişkilerinizde aradığınız duygusal ihtiyaçları arkadaşlarınızın desteğiyle sağlayacaksınız. Arkadaşlarınız size bazı teklifler sunabilir, bunları iyi değerlendirmelisiniz. Kalabalık ortam canınızı sıkabilir.
- KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız var. Ama konu mantık olduğu zaman kafanız çok iyi çalışıyor. Atacağınız her adımda güçlü dostlarınızın size vereceği desteğin önemli olduğunu farkındasınız.
- BALIK: Duygusal takıntıların sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları çok daha başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
14 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- İngiliz hükümetinin ithal çaya vergi koyması üzerine Amerikan Bağımsızlık savaşı başladı. 1767
- Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak'ta kuruldu. 1924
- İsrail devleti kuruldu. 1948
- 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti oyların yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi. Türkiye'de tek parti dönemi sona erdi. 1950
- Dr. Asım Onat Dünya Tıp Cemiyeti başkanlığına seçildi. 1957
- Üniversite öğrencileri "NATO'ya Hayır" haftası başlattılar; 106 öğrenci gözaltına alındı. 1968
- Yaşar Kemal'in İnce Memed romanını beyaz perdeye uyarlayan Peter Ustinov'un filminin galası Londra'da yapıldı. 1984
- Danıştay, Bargama köylülerinin siyanürle altın aramaya son verilmesi talebini haklı buldu. 1997
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