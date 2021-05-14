Güne Başlarken | 14 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

İsrail'in Gazze'ye kara harekâtı başlatmasının ardından Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." mesajını verdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çalışma yaptıkları su kuyusuna düşen Mehmet İşlek (43), Hasan Sönmez (51) ve Salim Sarı (36) hayatını kaybetti. 3 kişinin cansız bedeni CANKUR ekiplerince kuyudan çıkartıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu Ağrı sınırında görev yapan 1 polisin şehit olduğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi kara para aklama ve vergi konuları dolayısıyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, maske takmasının ve sosyal mesafe kurallarına uymasının belirli şartlar dışında gerek olmadığına karar verdi.

Güne Dair Notlar

14 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,51 TL euro ise 10,28 TL.

8,51 ise 10,28 Gram altın ise 498,36 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 18°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 14°C, 21°C Az bulutlu Diyarbakır, 13°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Güzel bir bayram sabahındayız. Filistinli Müslümanların Kudüs’te yaşadıkları acılar, bayrama gölge düşürüyor. İsrail’e iki kez gittim. İlki 14 yıl önceydi (2007). İkincisi 2017’de. 2017’de Kudüs üzerine 5 yazı yazmışım. Bu yazılardan bazı bölümleri paylaşıyorum... Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Siyah Pantolon - Alişan Kapaklıkaya

Siyah Pantolon hikayesi, Alişan Kapaklıkaya’nın bizzat yaşadığı ve milyonları derinden etkileyen duyguların başında gelmektedir. Anadolu’nun kendi halinde bir köyünde, birçoğumuzun hayatında var olan, yoklukla mücadele eden bir ailenin dramatik öyküsü… Zorluklar içinde büyümeye ve okumaya çalışan bir ailenin çocukları... Eve güçlükle alınan ve kardeşlerin sırayla giyebildiği bir pantolon... Ama gelin görün ki; o kardeşlerden biri, tam da siyah pantolonun sırası kendine geldiği gün cennete gidiyor. Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor. Çocuk yaşta vefat eden kardeşi Rafet’in ve Siyah Pantolon’un hikayesini okurken kendinizi sorgulayacak; tüm sevdikleriniz için hayatınızda, en çok da yüreğinizde kocaman bir yer açacaksınız!

14 Mayıs günlük burç yorumları