Güne Başlarken | 14 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
14 Mayıs 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İsrail'in Gazze'ye kara harekâtı başlatmasının ardından Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail’in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." mesajını verdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde çalışma yaptıkları su kuyusuna düşen Mehmet İşlek (43), Hasan Sönmez (51) ve Salim Sarı (36) hayatını kaybetti. 3 kişinin cansız bedeni CANKUR ekiplerince kuyudan çıkartıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu Ağrı sınırında görev yapan 1 polisin şehit olduğunu açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi kara para aklama ve vergi konuları dolayısıyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, maske takmasının ve sosyal mesafe kurallarına uymasının belirli şartlar dışında gerek olmadığına karar verdi.
Güne Dair Notlar
- 14 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,51 TL euro ise 10,28 TL.
- Gram altın ise 498,36 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 18°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 14°C, 21°C Az bulutlu Diyarbakır, 13°C, 34°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Güzel bir bayram sabahındayız. Filistinli Müslümanların Kudüs’te yaşadıkları acılar, bayrama gölge düşürüyor. İsrail’e iki kez gittim. İlki 14 yıl önceydi (2007). İkincisi 2017’de. 2017’de Kudüs üzerine 5 yazı yazmışım. Bu yazılardan bazı bölümleri paylaşıyorum... Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün kitabı
Siyah Pantolon - Alişan Kapaklıkaya
Siyah Pantolon hikayesi, Alişan Kapaklıkaya’nın bizzat yaşadığı ve milyonları derinden etkileyen duyguların başında gelmektedir. Anadolu’nun kendi halinde bir köyünde, birçoğumuzun hayatında var olan, yoklukla mücadele eden bir ailenin dramatik öyküsü… Zorluklar içinde büyümeye ve okumaya çalışan bir ailenin çocukları... Eve güçlükle alınan ve kardeşlerin sırayla giyebildiği bir pantolon... Ama gelin görün ki; o kardeşlerden biri, tam da siyah pantolonun sırası kendine geldiği gün cennete gidiyor. Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor. Çocuk yaşta vefat eden kardeşi Rafet’in ve Siyah Pantolon’un hikayesini okurken kendinizi sorgulayacak; tüm sevdikleriniz için hayatınızda, en çok da yüreğinizde kocaman bir yer açacaksınız!
14 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
- BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.
- İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.
- YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracak. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konularda taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı..
- ASLAN: Kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal tarafınızın ağır bastığı konulara yöneleceksiniz. Yaşama yeni bir sayfa ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
- BAŞAK: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecek. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Aşk size eğlence geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkiye girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.
- AKREP: Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınızı ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.
- YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.
- OĞLAK: Yaptığınız görüşmeler girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmeyin. İlişkilerinizin uyumunu korumalısınız.
- KOVA: Romantizm sizi saran duyguların başında olacak. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.
- BALIK: Güven ihtiyacı içinde olmanız nedeniyle elinizde olan imkanlarınızı kullanmak zorunda kalacaksınız. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken mevcut durumunuzu korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.