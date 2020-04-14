Güne Başlarken | 14 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Corona virüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi.

İstanbul'da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düşecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için yapımına devam edilen konutların bu yıl içerisinde teslim edileceğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

14 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,77 TL euro ise 7,40 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 19°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı İzmir, 10°C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Antalya, 14°C, 22°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 22°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 8°C, 16°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 4°C, 21°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Çoğumuz sabah uyanır uyanmaz telefonu elimize alıyoruz. Uyurken neler olmuş, saat kaç, mesaj var mı, hepsini merak ediyoruz. Halbuki beynimiz, gözlerimiz yorulacak, gece uyuduğumuz uykunun dinlendirici etkisi yok olacak, haberimiz yok...

Uyandıktan sonra mümkün olduğu kadar ekranlardan uzak durmak gerekiyor. Gözler, gün ışığına alışana kadar, beyin kendini toplayana kadar ne kadar az bakarsak o kadar iyi. Günün koşuşturmacası içerisinde zaten bol bol telefon, televizyon ve bilgisayar ekranlarına bakacağız. Uyandıktan sonra bakmayı bir süre ertelemek en iyisi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Hekimoğlu-Tekrar (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV), Tutunamayanlar (TRT1)

Dizi önerisi: Hayat Bilgisi (nostalji)

Film önerisi: Sarmaşık (2015)

Kitap önerisi: Ben Kirke - Madeline Miller

Oyun önerisi: Warface

Günlük burç yorumları (14 Nisan 2020)

KOÇ: Aşk konusunda çekimser davranarak partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. Dostlarınız destek bekliyor.

Aşk konusunda çekimser davranarak partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. Dostlarınız destek bekliyor. BOĞA : Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor ve beklemekten sıkıldınız.

: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor ve beklemekten sıkıldınız. İKİZLER : Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.

: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız. YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı. ASLAN : Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili birtakım olaylar yaşayabilirsiniz. İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.

: Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili birtakım olaylar yaşayabilirsiniz. İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz. BAŞAK : Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla paralel ilerlediği için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay yansıtıyorsunuz. Bugün sosyal hayatta canlanma söz konusu.

: Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla paralel ilerlediği için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe kolay yansıtıyorsunuz. Bugün sosyal hayatta canlanma söz konusu. TERAZİ : İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen değişimden çabuk etkileniyorsunuz.

: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen değişimden çabuk etkileniyorsunuz. AKREP : Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak. İlgi alanınızda farklı arayışlar içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ikili ilişkilerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak. İlgi alanınızda farklı arayışlar içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ikili ilişkilerinizde zorluk yaşıyorsunuz. OĞLAK : Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurmak konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay. Hislerinizi saklıyorsunuz.

: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurmak konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay. Hislerinizi saklıyorsunuz. KOVA: Girdiğiniz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuzda olaylara dar çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçin. Bacak ağrılarınız olabilir.

Girdiğiniz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuzda olaylara dar çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçin. Bacak ağrılarınız olabilir. BALIK: Planladığınız işleriniz için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız temkinli davranmanızda fayda var.

14 Nisan gününe damga vuran olaylar