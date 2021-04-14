Güne Başlarken | 14 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
14 Nisan 2021, Çarşamba 07:19 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün vefat ettiğini duyurdu.
Sivas Numune Hastanesi acil servisinde, sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran 8 hasta yakını gözaltına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.
Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, 100 yaşında hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Başgöz'ün, talebi üzerine tedavisi Türkiye'de yürütülüyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.
Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 14 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,10 TL euro ise 9,70 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 20°C Akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu Antalya, 13°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 18°C İl genelii aralıklı yağmurlu Trabzon, 7°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ramazan, imdada yetişti. Salgının azgın gidişini belki o durdurabilir. En azından yavaşlatabilir. Yani Türkiye, aslında bir avantaj yakalamıştır. Tam da zamanında... Tam da baharla birlikte. Ve tam da kararlı bir tavır koymaya hazırlanırken... Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Ara Toplam - Yolumu Ararken Öğrendiklerim - Ahmet Mümtaz Taylan
“Yeniden başlama imkânı doğada insanın en büyük lüksü. Ne kadar çok düşersen o kadar çok kalkma şansın da var. Sen onu yapacak mısın, yapmayacak mısın? Başarısızlık yan etkilere bağlı olabilir ama ayağa kalkmak sadece sana bağlıdır.”
14 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Gücünüzü göstermeniz gereken bir dönemdesiniz.
- BOĞA: Sizi etkileyecek kişilerin ortak özellikleri, güzel konuşmalar› ve dış görünüşlerindeki çekicilik olacak. Çevrenizi sınayacağınız bir gün içindesiniz. Güven konusu sizin için çok önemli, biliyorsunuz.
- İKİZLER: Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. İlişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız doğru davranmaya çalışın. Her an, her şey olabilir. Savaşçı Mars size daha coşkulu bir alan yaratıyor. Hareketli bir gün.
- YENGEÇ: Dostlarınızın destek vereceği konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok. Temkinli yapınızı yine ispat edeceksiniz. Bilinçaltınızdakilerin sizi olumlu etkilediği gerçek.
- ASLAN: İş başarınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda sosyal hayatınızı verimli oluyor ve güçleniyor. Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün.
- BAŞAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar kuracak ve farklı kişilerle olacaksınız. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün. Alınganlığınızın nedenini sorgulamalısınız.
- TERAZİ: Duygusal değişimleriniz yüzünden kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Onlarla küçük çapta seyahat planlar› yapacaksınız. Bu dönem değişiminiz sizi de rahatsız ediyor.
- AKREP: İkizlerdeki yöneticiniz savaşçı Mars sizi hızlandırıyor. Ama aklınızın karışmasına neden oluyor. Duygusal ilişkilerinizde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek.
- YAY: Finans konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Gizliliklerden uzak durun. Düşüncelerinizi net bir şekilde ifade edeceksiniz.
- OĞLAK: Bugün yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olaylar› fazla abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Doğal olarak kendinizi korumak zorundasınız.
- KOVA: Savaşçı Mars, sizin gibi hava burcu ikizlerde ilerlerken, enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Bu dönem kendinizi anlatma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.
- BALIK: Ay’ın konumu çevreyle ilgili konulara ağırlık vermenizi sağlarken, iletişim gezegeni Merkür finans evinizde ilerlemeye devam ediyor. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Korkular sizi engellemesin.