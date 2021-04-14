Güne Başlarken | 14 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk'ün vefat ettiğini duyurdu.

Sivas Numune Hastanesi acil servisinde, sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran 8 hasta yakını gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.

Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz, 100 yaşında hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Başgöz'ün, talebi üzerine tedavisi Türkiye'de yürütülüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan yeni kısıtlama kararı sonrası uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile havalimanına gidebileceklerini bildirdi.

Güne Dair Notlar

14 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,10 TL euro ise 9,70 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 20°C Akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu Antalya, 13°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 6°C, 18°C İl genelii aralıklı yağmurlu Trabzon, 7°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ramazan, imdada yetişti. Salgının azgın gidişini belki o durdurabilir. En azından yavaşlatabilir. Yani Türkiye, aslında bir avantaj yakalamıştır. Tam da zamanında... Tam da baharla birlikte. Ve tam da kararlı bir tavır koymaya hazırlanırken... Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Ara Toplam - Yolumu Ararken Öğrendiklerim - Ahmet Mümtaz Taylan

“Yeniden başlama imkânı doğada insanın en büyük lüksü. Ne kadar çok düşersen o kadar çok kalkma şansın da var. Sen onu yapacak mısın, yapmayacak mısın? Başarısızlık yan etkilere bağlı olabilir ama ayağa kalkmak sadece sana bağlıdır.”

14 Nisan günlük burç yorumları