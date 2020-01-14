Güne Başlarken | 14 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 14 Ocak günü saat 07.41’de dolar 5,88 TL’den işlem görürken, euro ise 6,54 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu zamanla, Batı Akdeniz ile güney Ege kıyıları parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu -4°C, 7°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 2°C, 10°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 4°C, 13°C

Adana: Az bulutlu 2°C, 17°C

Antalya: Zamanla parçalı ve çok bulutlu 9°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 3°C, 12°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 4°C, 11°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -13°C, 0°C

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu -2°C, 11°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, İstanbul'da yaşayan 39 yaşındaki Gökhan Ateş'ten.





14 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.

BOĞA: Doğal yapınıza ters gelse de politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.

İKİZLER: Değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevreniz sizi ikna etmek için epey zorlanacak, biliyorsunuz.

YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihninizin dağınıklığından ileri geliyor.

ASLAN: Bugün çevrenizde her şey sizin lehinize gelişiyor. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinize çevrenizden destek var.

BAŞAK: Yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken düşüncelerinizin sınırlarını genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

TERAZİ: Bir şeyleri değiştirmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Önünüze çıkan yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak herkesi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

AKREP: Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar yapacaksınız. Yakın kan bağınız olan kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek. Akşam saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.

YAY: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gün. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Çevrenizdeki olaylara karşı duygusuz kalamıyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale ediyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Yine de her zamankinden dikkatli olmalısınız.

KOVA: Ailenizle bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Çok amaçlı ve sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman kendinizi rahat, enerjik hissediyorsunuz.

BALIK: Bugün, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yapmak istiyorsanız uygun bir gün. Bazı fiziksel değişimler yapabilirsiniz.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

22 yaşındayım, külotlu çorap fetişistiyim. Kadınları ve çorapları çok seviyorum. Beni kurtarın.

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Bugün:

Ulu önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir'de öldü. 1923

Londra- New York arası ilk telefon görüşmesi yapıldı. 1923

İstanbul Valiliği Üniversite Talebe Birliği tüzüğünü onayladı; Talebe Birliği faaliyete geçti. 1941

Ekmek istihkakı kişi başına 450 grama çıkarıldı. 1945

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon Johnson'ın eski Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği mektup Meclis'te görüşüldü. Mektupların kamuoyuna açıklanması istendi.

Uluslararası Ticaret Odası Vehbi Koç'u "Dünyada Yılın İşadamı" seçti. 1987

Besteci Onno Tunç, Bursa'dan İstanbul'a gelirken kullandığı tek motorlu uçağın Armutlu, Bozburun'da düşmesi sonucu yanındaki Hasan Kanık'la birlikte öldü. 1996

Avrupa Uzay Ajansına (ESA) ait Huygens sondası, Satürn'ün gizemli uydusu Titan'a inişe geçti. 2005

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